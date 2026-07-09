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Las películas de Christopher Nolan, de peor a mejor (y dónde verlas): de ‘Tenet’ a ‘El caballero oscuro’

Ante el inminente estreno de ‘La Odisea’, repasamos todas las películas del cineasta británico ganador del Oscar por ‘Oppenheimer’

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Con el inminente estreno de 'La Odisea', repasamos todas las películas de Chrisopher Nolan.
Con el inminente estreno de 'La Odisea', repasamos todas las películas de Chrisopher Nolan.

Faltan escasos días para el estreno de la que promete ser la gran película del verano y quién sabe si del año: La Odisea. Un título que ya es potente de por sí, pero que si encima va acompañado de uno de los grandes directores de nuestro tiempo, entonces no es una adaptación más de la historia de Homero. Hablamos de Christopher Nolan, el cineasta británico detrás de algunas de las mejores y más espectaculares películas de este siglo.

Es por ello que, con motivo de la llegada a cines de su nueva película, repasamos todos los títulos del ganador del Oscar por Oppenheimer, desde sus películas menos acertadas hasta las ya consideradas obras maestras. ¿En qué posición pondrá el tiempo su nueva obra? Es pronto para predecirlo, pero el listón desde luego está alto.

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Insomnio

Insomnia logró recaudar 113 millones de dólares en la taquilla mundial. (Warner Bros)
Insomnia logró recaudar 113 millones de dólares en la taquilla mundial. (Warner Bros)

Primera película del británico con actores de gran renombre, este thriller explora los límites de la moralidad y la culpa a través de una investigación policial. La historia sigue a Will Dormer, un experimentado detective de Los Ángeles que viaja a un pequeño pueblo de Alaska para resolver el asesinato de una joven. El caso se complica tanto por la persistente luz del día, que impide a Dormer dormir, como por la presión de una investigación interna sobre su conducta profesional.

El elenco principal cuenta con Al Pacino en el papel de Dormer, Robin Williams como el enigmático asesino Walter Finch y Hilary Swank como la agente local Ellie Burr. La dinámica entre estos personajes impulsa la narrativa, mostrando cómo cada uno lidia con dilemas éticos y personales. La película profundiza en temas como la culpa, el remordimiento y la ambigüedad moral. Dormer se enfrenta a sus propias decisiones cuestionables mientras trata de mantener su integridad, incluso cuando sus acciones lo acercan peligrosamente al hombre que persigue. Insomnio es considerada una pieza clave en la filmografía de Nolan, al demostrar su capacidad para construir tensión psicológica y complejidad narrativa dentro del cine de suspenso contemporáneo.

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Following

Imagen de 'Following'
Imagen de 'Following'

El debut de un realizador obsesionado con la identidad y la obsesión, este relato en blanco y negro sigue a un joven aspirante a escritor que comienza a seguir a desconocidos por las calles de Londres. Su curiosidad lo lleva a cruzar caminos con un ladrón carismático, quien lo arrastra a un mundo de intrigas y engaños. La trama, narrada de forma no lineal, se va desentrañando a través de saltos temporales que revelan cómo las decisiones aparentemente insignificantes pueden tener consecuencias devastadoras.

Los personajes principales son el escritor sin nombre, Cobb (nombre que le pondría después a DiCaprio en Origen) y una misteriosa mujer vinculada al submundo criminal. El guion minimalista y el bajo presupuesto potencian la tensión psicológica, mostrando la fragilidad de las motivaciones humanas y la facilidad con la que la percepción de la realidad puede distorsionarse. El núcleo temático gira en torno a la construcción de la identidad y la manipulación, donde la búsqueda de inspiración termina por exponer las propias debilidades del protagonista. En la filmografía de Nolan, esta ópera prima destaca por anticipar el gusto del director por las estructuras narrativas complejas y los personajes moralmente ambiguos. Se puede ver en Amazon Prime y Movistar+.

Tenet

Christopher Nolan en el rodaje de 'Tenet'
Christopher Nolan en el rodaje de 'Tenet'

Una exploración de la inversión temporal y la manipulación del destino, este thriller de acción sigue a un agente que debe evitar una catástrofe global usando tecnología capaz de invertir la entropía de los objetos y las personas. La narrativa exige reconstruir los hechos a medida que avanza y retrocede el tiempo. Fue la película que reavivó el cine tras la pandemia y solo por eso merece algo de consideración, pero sin duda su errática narrativa no estuvo a la altura de lo que se espera de un filme de Nolan.

John David Washington y Robert Pattinson encabezan el reparto, junto a Elizabeth Debicki y Kenneth Branagh. Las alianzas y traiciones se revelan en una estructura compleja donde nada es lo que parece. El filme aborda la causalidad, el libre albedrío y la percepción del tiempo, desafiando al espectador a seguir un rompecabezas narrativo sin precedentes. Es uno de los experimentos más radicales de Nolan en cuanto a estructura y montaje. Se puede ver en Movistar+ y HBO Max.

Batman Begins

Imagen de 'Batman Begins'
Imagen de 'Batman Begins'

Un origen sombrío para el mito del superhéroe moderno, este relato muestra cómo un joven traumatizado por la muerte de sus padres decide combatir el crimen en Gotham. Rechazando la corrupción y el miedo, Bruce Wayne entrena con la Liga de las Sombras antes de regresar a su ciudad para adoptar la identidad de Batman. El guion se detiene en el desarrollo psicológico del héroe y su entorno, lejos de los excesos caricaturescos de adaptaciones anteriores.

Christian Bale encarna a Wayne, acompañado por Michael Caine (Alfred), Liam Neeson (Ra’s al Ghul), Katie Holmes (Rachel Dawes) y Gary Oldman (Jim Gordon). La interacción entre maestro y discípulo, así como la red de lealtades y traiciones, estructura la narrativa. El eje central es la dualidad entre justicia y venganza, y la dificultad de mantener la ética frente a la corrupción sistémica. Esta película marcó el renacimiento del cine de superhéroes, aportando realismo y complejidad emocional, y sentó las bases para el resto de la trilogía. Se puede encontrar en Netflix, HBO Max, Amazon y Movistar+.

Interstellar

Timothée Chalamet en 'Interstellar'
Timothée Chalamet en 'Interstellar'

Un drama de ciencia ficción -en el que Spielberg se pasó más de un año trabajando- donde el amor y la supervivencia trascienden el tiempo y el espacio, este relato sigue a un grupo de astronautas que viajan a través de un agujero de gusano en busca de un nuevo hogar para la humanidad. Las paradojas temporales y los lazos familiares ponen a prueba la voluntad de los protagonistas.

Matthew McConaughey interpreta a Cooper, un piloto y padre de familia, acompañado por Anne Hathaway, Jessica Chastain e incluso un joven Timothée Chalamet. La relación entre padre e hija es el hilo conductor de una misión plagada de riesgos y dilemas éticos. La película explora la relatividad, la soledad y el sacrificio, combinando especulación científica con emociones intensas. En la obra de Nolan, representa una de sus apuestas más ambiciosas, tanto en alcance visual como en profundidad conceptual. Está disponible en Amazon, Movistar+ y HBO Max.

Memento

Memento

Una reflexión sobre la memoria y la búsqueda de la verdad, este rompecabezas narrativo sigue a un hombre que sufre amnesia anterógrada y busca al asesino de su esposa. Incapaz de formar recuerdos nuevos, recurre a notas, fotografías y tatuajes para reconstruir los hechos. La historia se cuenta en dos líneas temporales: una en blanco y negro, cronológica, y otra a color, en orden inverso, sumergiendo al espectador en la confusión del protagonista.

El personaje central es Leonard Shelby, interpretado por Guy Pearce, acompañado por Natalie (Carrie-Anne Moss) y Teddy (Joe Pantoliano), cuyos intereses y lealtades nunca quedan claros. La tensión surge de la incertidumbre sobre en quién confiar, ya que todos parecen manipular la fragilidad de Leonard para sus propios fines. La película explora la relación entre memoria y verdad, cuestionando si la realidad percibida puede diferir radicalmente de los hechos. El espectador, al igual que Leonard, debe poner en duda cada revelación y motivación. Dentro de la obra de Nolan, este filme consolidó su reputación como un renovador del thriller psicológico, al presentar estructuras narrativas audaces y un protagonista atrapado en un dilema existencial. Se pude ver en Amazon, Filmin, Movistar+ y HBO Max.

El caballero oscuro: la leyenda renace

29/12/2020 Fotograma de El caballero oscuro: La leyenda renace CULTURA WARNER BROS.
29/12/2020 Fotograma de El caballero oscuro: La leyenda renace CULTURA WARNER BROS.

El cierre de una trilogía marcada por el sacrificio y la decadencia, esta entrega muestra a un Batman envejecido y retirado que debe enfrentarse a un nuevo enemigo, Bane, cuya fuerza y determinación amenazan con destruir Gotham desde sus cimientos. La ciudad, al borde de la anarquía, se convierte en campo de batalla para la redención y el legado del héroe.

Christian Bale, Tom Hardy, Anne Hathaway y Marion Cotillard lideran el reparto, cada uno con motivaciones cruzadas que enriquecen el conflicto. La caída y resurrección de Bruce Wayne se exploran a través de su vínculo con sus aliados y enemigos. El largometraje reflexiona sobre el precio de la esperanza y la resistencia ante el nihilismo. El cierre épico de la saga consolidó a Nolan como creador de relatos en los que la acción y la introspección se entrelazan. Se puede ver en Amazon, Movistar, HBO Max y Netflix.

Oppenheimer

Oppenheimer

El retrato de un hombre cuya invención cambió el rumbo de la humanidad, este drama biográfico sigue la vida de J. Robert Oppenheimer, el físico que lideró el Proyecto Manhattan para desarrollar la bomba atómica. La historia recorre sus conflictos éticos, su relación con el poder y el peso de sus decisiones.

Cillian Murphy interpreta a Oppenheimer, acompañado por Emily Blunt, Matt Damon y Robert Downey Jr. Los personajes orbitan en torno al protagonista, reflejando las tensiones científicas, políticas y personales de la época. La obra examina la responsabilidad moral del conocimiento y el impacto irreversible de la ciencia en la historia. Nolan fusiona el rigor de la reconstrucción histórica con la introspección psicológica, planteando preguntas sobre el legado y la culpa. No en vano, le valió su primera estatuilla.

Dunkerque

Imagen de 'Dunkerque'
Imagen de 'Dunkerque'

Un relato de supervivencia coral en el marco de la Segunda Guerra Mundial, este largometraje narra la evacuación de cientos de miles de soldados aliados atrapados en Dunkerque. La acción se divide en tres líneas temporales que se entrecruzan: tierra, mar y aire, mostrando distintas perspectivas del mismo acontecimiento.

Aunque no brillaba por sus interpretaciones, el elenco incluye a Fionn Whitehead, Tom Hardy y Mark Rylance, entre otros. La atención se centra más en la experiencia colectiva y la tensión constante que en el desarrollo individual de los personajes. El filme subraya la resistencia, el miedo y el instinto de preservación sin glorificar la guerra. Nolan emplea el montaje paralelo y la mínima exposición para sumergir al espectador en el peligro y la incertidumbre del conflicto. Está disponible en Amazon Prime Video, Movistar+, HBO Max y Netflix.

Origen

Christopher Nolan, junto a Leonardo DiCaprio y Elliot Page. (Warner Bros)
Christopher Nolan, junto a Leonardo DiCaprio y Elliot Page. (Warner Bros)

Un viaje al subconsciente y la manipulación de la realidad, esta producción plantea la posibilidad de implantar ideas en la mente a través de los sueños. Un ladrón especializado en espionaje onírico lidera un equipo para realizar un encargo imposible: la implantación de un pensamiento en la mente de un heredero empresarial.

Leonardo DiCaprio encabeza el reparto como Dom Cobb, junto a Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page, Tom Hardy y Marion Cotillard. Cada miembro del equipo aporta una habilidad específica, mientras que los sueños dentro de sueños crean una estructura narrativa vertiginosa. La historia aborda la culpa, la memoria y la dificultad de distinguir entre realidad y ficción. El éxito mundial de la película confirmó la capacidad de Nolan para combinar acción, originalidad conceptual y complejidad emocional en un espectáculo de gran escala. Está disponible en Amazon, Movistar y HBO Max.

El caballero oscuro

Christopher Nolan en el rodaje de 'El caballero oscuro'
Christopher Nolan en el rodaje de 'El caballero oscuro'

Un enfrentamiento entre orden y caos llevado al extremo, este capítulo redefine el género de superhéroes al enfrentar a Batman con el Joker, un criminal impredecible que desafía las reglas de la ciudad y de la mente humana. La lucha entre ambos se convierte en una reflexión sobre el precio de la justicia y los límites de la ley.

Christian Bale regresa como Bruce Wayne, con Heath Ledger en una interpretación inolvidable como el Joker, y Aaron Eckhart como Harvey Dent. Cada personaje representa una faceta distinta del conflicto entre ética, legalidad y locura. El filme explora la fragilidad de las instituciones y el dilema de sacrificar principios por seguridad. Para muchos, esta entrega consolidó a Nolan como un narrador capaz de fusionar espectáculo y profundidad filosófica, redefiniendo la figura del villano y del antihéroe contemporáneo. Se puede ver en Amazon, HBO Max, Movistar+ y Netflix.

El truco final

Christopher Nolan junto a Hugh Jackman en el rodaje de 'El truco final'
Christopher Nolan junto a Hugh Jackman en el rodaje de 'El truco final'

Una rivalidad que se convierte en obsesión destructiva, este drama victoriano enfrenta a dos ilusionistas rivales cuyo afán por superarse los arrastra a la ruina personal y profesional. Cada truco y engaño esconde un sacrificio mayor, en una escalada donde el límite entre la ciencia, la magia y la locura se desdibuja. La más infravalorada de sus películas y sin embargo quizá la que mejor resume su cine como un gran espectáculo basado en ilusiones.

Hugh Jackman y Christian Bale interpretan a Robert Angier y Alfred Borden, respectivamente, acompañados por Scarlett Johansson y Michael Caine. Los personajes secundarios no solo completan el entorno, sino que actúan como catalizadores de los conflictos principales. La trama profundiza en la adicción al secreto y la necesidad de reconocimiento, mostrando cómo la competitividad puede destruir vidas. El filme destaca en la trayectoria de Nolan por su estructura de engaños y revelaciones, y por abordar temas de identidad, sacrificio y obsesión. Se puede ver en HBO Max y Movistar+.

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