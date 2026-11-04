C. Tangana vuelve a lo grande con ‘Milko Freestyle’, su regreso al rap con un homenaje muy especial: “Mi niño ha nacido y mi vida ha cambiado”

C. Tangana vuelve al rap con 'Milko Freesyle'

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C. Tangana estrenó el 3 de noviembre ‘Milko Freestyle’, su primer sencillo en más de tres años y el regreso al rap que marcó sus inicios bajo el nombre de Pucho. La canción rinde homenaje al rapero y productor mexicano Milkman, fallecido en febrero de este 2026, y coincide con el reencuentro de Agorazein, el colectivo que lo formó como artista. El tema entrelaza dos hechos recientes en la vida del artista: la muerte de Milkman y el nacimiento de su hijo. En uno de los versos, Antón Álvarez Alfaro, nombre real de C. Tangana, narra cómo viajó a México mientras su amigo agonizaba y cómo, casi sin tiempo para asimilar la pérdida, se convirtió en padre.

“El Milko se ha ido. Y sin tiempo para asimilarlo mi niño ha nacido y mi vida ha cambiado”, rapea en uno de los fragmentos centrales de la canción. Más adelante añade: “A mi niño le voy a consentir pero al resto os educo”. El videoclip, con dirección visual de Roge y producido bajo el sello Little Spain, refuerza ese relato íntimo. Las imágenes muestran a C. Tangana junto a su familia, en escenas domésticas que contrastan con su faceta de figura del rap. En un adelanto del material audiovisual, el artista aparece con su hijo sujeto a un portabebés y bolsas de la compra en las manos mientras recita versos sobre Madrid y su regreso a la escritura.

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La producción musical del tema corrió a cargo del dúo KevD & Jambo, responsables de trabajos para Future, Kanye West, Quavo y Kodak Black. Su base, descrita como desnuda y cruda, deja espacio para que las letras de Pucho concentren todo el peso emocional de la canción. ‘Milko Freestyle’ incluye además una mención directa al colectivo que formó a C. Tangana en sus comienzos: “AGZ es mi grupo”, declara en uno de los pasajes del tema. Agorazein aparece mencionado en los créditos principales de la canción, un gesto que no es casual.

Imagen de C. Tangana junto a su hijo en el videoclip de 'Milko Freestyle'.

Mirando hacia atrás pero también al futuro

El 15 de noviembre se cumplen diez años de Siempre, el último disco que el grupo lanzó junto a Sticky M.A., Jerv.AGZ, Fabianni e I-Ace. Para celebrarlo, Agorazein se presentará en el Movistar Arena de Madrid los días 15, 16, 17 y 18 de noviembre. La reunión se anunció en diciembre de 2025 como un concierto único. La demanda de entradas la convirtió en cuatro fechas: la fila virtual alcanzó casi 100 mil personas y las dos primeras funciones se agotaron en menos de una hora.

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Estos conciertos representan la primera vez que C. Tangana sube a un escenario desde que terminó la gira de El Madrileño, en septiembre de 2022, y el primer regreso de Agorazein desde 2018. Durante una aparición reciente en Madrid, el colectivo presentó además por sorpresa “King Kong”, su primer tema conjunto en una década, lo que alimentó la expectación previa a los shows. Más allá del tributo a Milkman, ‘Milko Freestyle’ funciona como un repaso del camino recorrido por el artista desde El Madrileño. En la canción, Pucho también hace referencia a las críticas que recibió de parte de la escena del hip-hop español tras el éxito mundial de aquel álbum, publicado en 2021 y reconocido con tres Latin Grammy.

El verso “En Madrid vestido de civil escribiendo otro truco, otro palo, otro disco” apunta a una posible nueva etapa musical, aunque no se ha confirmado título, fecha de lanzamiento ni detalles de un eventual proyecto. Tampoco está claro si ese material formaría parte de un álbum en solitario o de contenido vinculado directamente a Agorazein. Lo que sí está confirmado es la coincidencia de fechas entre el lanzamiento de la canción y el regreso del colectivo a los escenarios. Para una generación que siguió a C. Tangana desde sus primeros pasos en el underground madrileño, Milko Freestyle y los conciertos de noviembre representan el reencuentro con el territorio musical donde comenzó a construir su identidad artística.

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