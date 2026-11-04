Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: última hora del accidente de Urda y las elecciones generales en España el 29-N

Declaraciones del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien ha anunciado este martes en la Diputación Permanente del Congreso su dimisión como miembro del Gobierno y como candidato del PSOE a las elecciones del 29 de noviembre, una decisión que tomó la semana pasada, nada más conocer la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) en la que fallecieron 69 personas.

Óscar Puente anunció este martes su dimisión como ministro de Transportes y su renuncia a encabezar la lista del PSOE por Valladolid en las elecciones generales del 29 de noviembre. El anuncio llegó al final de una comparecencia de más de cuatro horas en el Congreso, la cuarta que dio el ya exministro desde el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que dejó 69 fallecidos. “Un ministro no puede continuar con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año”, afirmó Puente ante los diputados, en su última intervención como titular de la cartera.

La campaña electoral se reanudó este lunes con un nuevo trasfondo: el foco que los partidos habían asumido hasta el miércoles pasado, en el problema de la vivienda y el coste de la vida, queda ahora relegado a un segundo plano, aunque todavía está por ver cómo afectará el accidente a la intención de voto. El sociólogo Narciso Michavila, presidente de GAD3, habló de un “cambio abrupto”, llegando a afirmar que “ahora es imposible que Pedro Sánchez sea el más votado”. Las encuestas previas a Urda ya apuntaban a un gobierno de PP-Vox: todas, menos el CIS, sitúan al PP por delante del PSOE, con horquillas de entre el 29,2% y el 32,9% frente al 25,8% y el 27% de los socialistas, mientras Vox ronda el 19%.

Alberto Núñez Feijóo, candidato del Partido Popular, es entrevistado hoy en el programa Espejo Público, de Antena 3, a las 9:30; y esta tarde, a las 19:30, participará en un encuentro organizado por el diario La Razón en Madrid. Por su parte, Santiago Abascal, líder de Vox, ofrece declaraciones a los medios al mediodía desde Ciudad Real y cierra la jornada con un mitin en Cuenca en torno a las 19:00.