Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: última hora del accidente de Urda y las elecciones generales en España el 29-N

Óscar Puente anunció este martes su dimisión como ministro de Transportes y su renuncia a encabezar la lista del PSOE por Valladolid en las elecciones generales del 29 de noviembre. El anuncio llegó al final de una comparecencia de más de cuatro horas en el Congreso, la cuarta que dio el ya exministro desde el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que dejó 69 fallecidos. “Un ministro no puede continuar con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año”, afirmó Puente ante los diputados, en su última intervención como titular de la cartera.
La campaña electoral se reanudó este lunes con un nuevo trasfondo: el foco que los partidos habían asumido hasta el miércoles pasado, en el problema de la vivienda y el coste de la vida, queda ahora relegado a un segundo plano, aunque todavía está por ver cómo afectará el accidente a la intención de voto. El sociólogo Narciso Michavila, presidente de GAD3, habló de un “cambio abrupto”, llegando a afirmar que “ahora es imposible que Pedro Sánchez sea el más votado”. Las encuestas previas a Urda ya apuntaban a un gobierno de PP-Vox: todas, menos el CIS, sitúan al PP por delante del PSOE, con horquillas de entre el 29,2% y el 32,9% frente al 25,8% y el 27% de los socialistas, mientras Vox ronda el 19%.
Alberto Núñez Feijóo, candidato del Partido Popular, es entrevistado hoy en el programa Espejo Público, de Antena 3, a las 9:30; y esta tarde, a las 19:30, participará en un encuentro organizado por el diario La Razón en Madrid. Por su parte, Santiago Abascal, líder de Vox, ofrece declaraciones a los medios al mediodía desde Ciudad Real y cierra la jornada con un mitin en Cuenca en torno a las 19:00.
En pocas líneas:
- Ayudas económicas para los afectados en Urda y un plan de seguridad ferroviaria
- El PP ganaría las elecciones con 2,3 puntos de ventaja sobre el PSOE y Vox sería la fuerza que más crece, según la última encuesta antes del accidente de trenes en Toledo
- Óscar Puente dimite como ministro de Transportes y como candidato a las listas de las elecciones generales del 29-N: “No puedo continuar con dos accidentes de esta gravedad”
Ayudas económicas para los afectados en Urda y un plan de seguridad ferroviaria
El Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto ley dotado con 30 millones de euros para atender a los afectados por el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que dejó 69 muertos y más de 200 heridos. Cada familia de una víctima mortal recibirá 144.242,92 euros, entre ayuda directa no reembolsable y anticipo de responsabilidad civil, compatibles con otras indemnizaciones y exentos de IRPF. Los heridos percibirán entre 2.404 y 84.141 euros según la gravedad, según detalló el ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Consejo de Ministros de este martes, su penúltima comparecencia como titular de la cartera. El decreto incluye además protección laboral para los trabajadores afectados, cuyas bajas se considerarán accidente de trabajo, y la apertura de oficinas de atención a víctimas en todo el país.
Puente presentó también un plan de refuerzo de la seguridad ferroviaria que incluye un agente de inteligencia artificial y un gemelo digital de la red capaces de anticipar escenarios y detectar anomalías, además de la obligación de doble validación humana en los centros de control cuando no operen los sistemas automáticos LZB o ERTMS, entre otras medidas. El plan prevé también auditorías extraordinarias, mejoras laborales para los controladores y un estudio sobre seguridad pasiva en los vagones.
La línea Madrid-Sevilla, con daños en unos 40 metros de vía, podría reabrir en un “máximo de diez días” en caso de recibirse la autorización judicial para comenzar los trabajos de restablecimiento de línea. Una vez reabierta, operará con menos frecuencias y trenes en doble composición hasta completar el despliegue del ERTMS de nivel 2, previsto para 2027.
Óscar Puente llevaba más de cuatro horas de comparecencia cuando anunció su dimisión como ministro de Transportes y su renuncia a encabezar la candidatura del PSOE por Valladolid. Lo hizo a última hora del martes y tras más de cuatro horas ante la Diptuación Permanente en una comparencia en la que pareció querer dar todas las explicaciones disponibles hasta el momento sobre la tragedia de Urda en la que han perdido la vida por ahora 69 personas.
Feijóo insta a Pedro Sánchez a seguir el ejemplo de Óscar Puente y presentar su dimisión
Aplícatelo.— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) November 4, 2026
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha instado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a seguir el ejemplo de Óscar Puente y presentar también su dimisión. “Aplícatelo”, ha escrito en X, en respuesta a un mensaje del propio Sánchez en el que defendía la decisión del ya exministro de Transportes de dar un paso al lado tras “dar la cara” y “dar soluciones”. Los populares defienden que la responsabilidad última recae en Sánchez por haber dejado las infraestructuras ferroviarias “en manos de Ábalos primero, y de Puente después”: “La responsabilidad no se delega. No puede esconderse detrás de Óscar Puente”.
Varios dirigentes del partido se han pronunciado en la misma dirección. El secretario general, Miguel Tellado, escribía ayer en X que la renuncia no es “suficiente”. La portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, decía tras la comparecencia de Puente que la dimisión llega “116 muertos tarde”, en referencia a las víctimas combinadas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo) en el último año, y ha avisado de que, en cualquier caso, ya no podría considerarse suficiente.
El Boletín Oficial del Estado recoge este martes 3 de noviembre la relación de partidos y candidatos que participarán en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. En total, son más de 50 partidos que se presentan en 534 candidaturas al Congreso de los Diputados y 361 al Senado. Solo cuatro de estas formaciones tendrán su papeleta en las 52 circunscripciones para el Congreso: obviamente PP y PSOE, los grandes partidos tradicionales. También Vox. El cuarto es nombre poco conocido, de carácter populista y de extrema derecha: el Frente Obrero que dirige Roberto Vaquero, historiador e influencer, que puso en marcha este partido durante su periplo en prisión preventivo acusado de organizar una brigada terrorista para combatir al Estado Islámico en Siria e Irak.
La precampaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre quedó en suspenso tras el accidente ferroviario del pasado miércoles en Urda, Toledo, que dejó 69 muertes. El PP, el PSOE, el Frente Amplio y Podemos suspendieron sus actos y declararon luto oficial; pero Vox y Se Acabó la Fiesta siguieron con sus agendas. Abascal dijo el mismo 28 en Valladolid que no permitiría “que utilicen el luto para callarnos”, cargó contra el Gobierno y, al día siguiente, Vox presentó una querella ante el Tribunal Supremo contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por homicidio y lesiones por imprudencia, exigiendo su dimisión junto con la de Pedro Sánchez.
Tras una comparecencia de más de cuatro horas en la que Óscar Puente ha dado explicaciones a todos los grupos políticos sobre lo que se sabe hasta ahora del accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que perdieron la vida 69 personas, el hasta ahora ministro de Transportes ha decidido anunciar su dimisión como responsable y su renuncia a ser cabeza de lista del PSOE por Valladolid en las elecciones generales del 29 de noviembre. Ha sido lo último que ha hecho antes de despedirse y ha aclarado que no solo dimite como ministro de Transportes, sino que también renuncia a formar parte de las listas de las elecciones generales del 29 de noviembre, en las que participaba como cabeza de lista por Valladolid. “Un ministro no puede continuar con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año”, ha afirmado Puente.