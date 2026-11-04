España

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: última hora del accidente de Urda y las elecciones generales en España el 29-N

El ministro anunció su dimisión ayer, casi una semana tras el alcance de trenes. Este miércoles, Feijóo y Abascal, que según todas las encuestas previas al siniestro podrían formar gobierno, continúan con sus agendas públicas con entrevistas, encuentros con medios y mítines

Guardar
Declaraciones del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien ha anunciado este martes en la Diputación Permanente del Congreso su dimisión como miembro del Gobierno y como candidato del PSOE a las elecciones del 29 de noviembre, una decisión que tomó la semana pasada, nada más conocer la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) en la que fallecieron 69 personas.

Óscar Puente anunció este martes su dimisión como ministro de Transportes y su renuncia a encabezar la lista del PSOE por Valladolid en las elecciones generales del 29 de noviembre. El anuncio llegó al final de una comparecencia de más de cuatro horas en el Congreso, la cuarta que dio el ya exministro desde el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que dejó 69 fallecidos. “Un ministro no puede continuar con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año”, afirmó Puente ante los diputados, en su última intervención como titular de la cartera.

La campaña electoral se reanudó este lunes con un nuevo trasfondo: el foco que los partidos habían asumido hasta el miércoles pasado, en el problema de la vivienda y el coste de la vida, queda ahora relegado a un segundo plano, aunque todavía está por ver cómo afectará el accidente a la intención de voto. El sociólogo Narciso Michavila, presidente de GAD3, habló de un “cambio abrupto”, llegando a afirmar que “ahora es imposible que Pedro Sánchez sea el más votado”. Las encuestas previas a Urda ya apuntaban a un gobierno de PP-Vox: todas, menos el CIS, sitúan al PP por delante del PSOE, con horquillas de entre el 29,2% y el 32,9% frente al 25,8% y el 27% de los socialistas, mientras Vox ronda el 19%.

Alberto Núñez Feijóo, candidato del Partido Popular, es entrevistado hoy en el programa Espejo Público, de Antena 3, a las 9:30; y esta tarde, a las 19:30, participará en un encuentro organizado por el diario La Razón en Madrid. Por su parte, Santiago Abascal, líder de Vox, ofrece declaraciones a los medios al mediodía desde Ciudad Real y cierra la jornada con un mitin en Cuenca en torno a las 19:00.

En pocas líneas:

07:38 hsHoy

Ayudas económicas para los afectados en Urda y un plan de seguridad ferroviaria

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley de medidas urgentes de apoyo a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que contempla 30 millones de euros, según ha anunciado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. (Fuente: La Moncloa)

El Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto ley dotado con 30 millones de euros para atender a los afectados por el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que dejó 69 muertos y más de 200 heridos. Cada familia de una víctima mortal recibirá 144.242,92 euros, entre ayuda directa no reembolsable y anticipo de responsabilidad civil, compatibles con otras indemnizaciones y exentos de IRPF. Los heridos percibirán entre 2.404 y 84.141 euros según la gravedad, según detalló el ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Consejo de Ministros de este martes, su penúltima comparecencia como titular de la cartera. El decreto incluye además protección laboral para los trabajadores afectados, cuyas bajas se considerarán accidente de trabajo, y la apertura de oficinas de atención a víctimas en todo el país.

Este plan incluye mejoras tecnológicas con un nuevo software para los centros de control, el uso de la inteligencia artificial (IA) para supervisar el funcionamiento del sistema y la finalización del despliegue del ERTMS N2 en la línea Madrid-Sevilla. (Fuente: La Moncloa)

Puente presentó también un plan de refuerzo de la seguridad ferroviaria que incluye un agente de inteligencia artificial y un gemelo digital de la red capaces de anticipar escenarios y detectar anomalías, además de la obligación de doble validación humana en los centros de control cuando no operen los sistemas automáticos LZB o ERTMS, entre otras medidas. El plan prevé también auditorías extraordinarias, mejoras laborales para los controladores y un estudio sobre seguridad pasiva en los vagones.

La línea Madrid-Sevilla, con daños en unos 40 metros de vía, podría reabrir en un “máximo de diez días” en caso de recibirse la autorización judicial para comenzar los trabajos de restablecimiento de línea. Una vez reabierta, operará con menos frecuencias y trenes en doble composición hasta completar el despliegue del ERTMS de nivel 2, previsto para 2027.

07:29 hsHoy

El adiós de Óscar Puente: el ministro de Transportes se aparta para evitar que Sánchez caiga con él en las elecciones generales del 29-N

El Partido Popular había situado su continuidad entre los asuntos centrales de la precampaña y aspiraba a convertir los accidentes de Adamuz y Urda en un argumento para disputar el tercer escaño de los cinco que se eligen en Valladolid

El ministro de Transportes, Óscar Puente, anuncia su dimisión en el Congreso de los Diputados, asumiendo la responsabilidad política por dos accidentes graves ocurridos en menos de un año.

Óscar Puente llevaba más de cuatro horas de comparecencia cuando anunció su dimisión como ministro de Transportes y su renuncia a encabezar la candidatura del PSOE por Valladolid. Lo hizo a última hora del martes y tras más de cuatro horas ante la Diptuación Permanente en una comparencia en la que pareció querer dar todas las explicaciones disponibles hasta el momento sobre la tragedia de Urda en la que han perdido la vida por ahora 69 personas.

Leer la nota completa
07:25 hsHoy

Feijóo insta a Pedro Sánchez a seguir el ejemplo de Óscar Puente y presentar su dimisión

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha instado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a seguir el ejemplo de Óscar Puente y presentar también su dimisión. “Aplícatelo”, ha escrito en X, en respuesta a un mensaje del propio Sánchez en el que defendía la decisión del ya exministro de Transportes de dar un paso al lado tras “dar la cara” y “dar soluciones”. Los populares defienden que la responsabilidad última recae en Sánchez por haber dejado las infraestructuras ferroviarias “en manos de Ábalos primero, y de Puente después”: “La responsabilidad no se delega. No puede esconderse detrás de Óscar Puente”.

Varios dirigentes del partido se han pronunciado en la misma dirección. El secretario general, Miguel Tellado, escribía ayer en X que la renuncia no es “suficiente”. La portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, decía tras la comparecencia de Puente que la dimisión llega “116 muertos tarde”, en referencia a las víctimas combinadas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo) en el último año, y ha avisado de que, en cualquier caso, ya no podría considerarse suficiente.

07:04 hsHoy

La otra ultraderecha que no es Vox ni Alvise y que se presentará al Congreso en todas las provincias: el Frente Obrero que odia a los migrantes y el feminismo

La formación liderada por Roberto Vaquero es la única, junto al PSOE, PP y Vox, que se presentará en las 52 circunscripciones. En 2023 solo obtuvo 46.600 votos

Roberto Vaquero, presidente de Frente Amplio
Roberto Vaquero, presidente de Frente Amplio

El Boletín Oficial del Estado recoge este martes 3 de noviembre la relación de partidos y candidatos que participarán en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. En total, son más de 50 partidos que se presentan en 534 candidaturas al Congreso de los Diputados y 361 al Senado. Solo cuatro de estas formaciones tendrán su papeleta en las 52 circunscripciones para el Congreso: obviamente PP y PSOE, los grandes partidos tradicionales. También Vox. El cuarto es nombre poco conocido, de carácter populista y de extrema derecha: el Frente Obrero que dirige Roberto Vaquero, historiador e influencer, que puso en marcha este partido durante su periplo en prisión preventivo acusado de organizar una brigada terrorista para combatir al Estado Islámico en Siria e Irak.

Leer la nota completa
06:55 hsHoy

El PP ganaría las elecciones con 2,3 puntos de ventaja sobre el PSOE y Vox sería la fuerza que más crece, según la última encuesta antes del accidente de trenes en Toledo

Así lo reflejan los resultados de Sondaxe, que sitúan a los populares en el 29,2% de los votos frente al 26,9% del PSOE, en un sondeo cerrado el 28 de octubre, el mismo día de la tragedia de Urda

El Partido Popular ganaría las elecciones generales con 2,3 puntos de ventaja sobre el PSOE (Europa Press)
El Partido Popular ganaría las elecciones generales con 2,3 puntos de ventaja sobre el PSOE (Europa Press)

La precampaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre quedó en suspenso tras el accidente ferroviario del pasado miércoles en Urda, Toledo, que dejó 69 muertes. El PP, el PSOE, el Frente Amplio y Podemos suspendieron sus actos y declararon luto oficial; pero Vox y Se Acabó la Fiesta siguieron con sus agendas. Abascal dijo el mismo 28 en Valladolid que no permitiría “que utilicen el luto para callarnos”, cargó contra el Gobierno y, al día siguiente, Vox presentó una querella ante el Tribunal Supremo contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por homicidio y lesiones por imprudencia, exigiendo su dimisión junto con la de Pedro Sánchez.

Leer la nota completa
06:39 hsHoy

Óscar Puente dimite como ministro de Transportes y como candidato a las listas de las elecciones generales del 29-N: “No puedo continuar con dos accidentes de esta gravedad”

El hasta este martes responsable de Transportes ha anunciado su dimisión y también a formar parte de las listas del próximo 29 de noviembre

El ministro de Transportes, Óscar Puente, anuncia su dimisión en el Congreso de los Diputados, asumiendo la responsabilidad política por dos accidentes graves ocurridos en menos de un año.

Tras una comparecencia de más de cuatro horas en la que Óscar Puente ha dado explicaciones a todos los grupos políticos sobre lo que se sabe hasta ahora del accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que perdieron la vida 69 personas, el hasta ahora ministro de Transportes ha decidido anunciar su dimisión como responsable y su renuncia a ser cabeza de lista del PSOE por Valladolid en las elecciones generales del 29 de noviembre. Ha sido lo último que ha hecho antes de despedirse y ha aclarado que no solo dimite como ministro de Transportes, sino que también renuncia a formar parte de las listas de las elecciones generales del 29 de noviembre, en las que participaba como cabeza de lista por Valladolid. “Un ministro no puede continuar con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año”, ha afirmado Puente.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Accidente de trenes ToledoElecciones generales España 2026Política EspañaPPVoxPSOEÓscar PuenteGobierno de EspañaÚltima Hora EspañaEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas noticias

Francia impulsa un nuevo dron submarino de gran tamaño para vigilar, operar y neutralizar amenazas en el fondo del océano

La iniciativa se desarrolla en un escenario de mayor competencia por el control de los espacios submarinos y de preocupación por la seguridad de infraestructuras críticas

Francia impulsa un nuevo dron submarino de gran tamaño para vigilar, operar y neutralizar amenazas en el fondo del océano

Localizan en un embalse de Cataluña una medusa china invasora: “Puede alterar las cadenas tróficas y tiene gran capacidad colonizadora”

Aunque no tiene efectos sobre la salud de las personas, esta medusa de 400 tentáculos sí puede ocasionar problemas en los ecosistemas en los que se introduce

Localizan en un embalse de Cataluña una medusa china invasora: “Puede alterar las cadenas tróficas y tiene gran capacidad colonizadora”

Gran sorpresa ante el nuevo salvado de ‘Supervivientes All Stars 3’ y la temible expulsión del jueves: así ha sido la última gala de ‘Tierra de nadie’

El programa de supervivencia de Telecinco deja en la palestra a dos de las concursantes más queridas por el público

Gran sorpresa ante el nuevo salvado de ‘Supervivientes All Stars 3’ y la temible expulsión del jueves: así ha sido la última gala de ‘Tierra de nadie’

La otra ultraderecha que no es Vox ni Alvise y que se presentará al Congreso en todas las provincias: el Frente Obrero que odia a los migrantes y el feminismo

La formación liderada por Roberto Vaquero es la única, junto al PSOE, PP y Vox, que se presentará en las 52 circunscripciones. En 2023 solo obtuvo 46.600 votos

La otra ultraderecha que no es Vox ni Alvise y que se presentará al Congreso en todas las provincias: el Frente Obrero que odia a los migrantes y el feminismo

Uno de los pueblos más bonitos de España se encuentra en Teruel: un alcázar islámico y pinturas rupestres declaradas Patrimonio Mundial

Situado al lado del río Guadalaviar, conservar un casco histórico medieval y fachadas rojizas

Uno de los pueblos más bonitos de España se encuentra en Teruel: un alcázar islámico y pinturas rupestres declaradas Patrimonio Mundial

ÚLTIMAS NOTICIAS

Buscan en Mar del Plata a una mujer de 34 años que desapareció hace más de una semana

Buscan en Mar del Plata a una mujer de 34 años que desapareció hace más de una semana

Paliza histórica para Trump: ¿Y ahora?

Qué rutas tendrán limitaciones para el transporte de cargas durante la visita del papa León XIV

La ANMAT prohibió el uso de una serie de insumos médicos por graves irregularidades

Por la visita del Papa, el Gobierno amplió el control aéreo y autorizó el uso de la fuerza ante un acto hostil

INFOBAE AMÉRICA

Cuáles fueron las claves de la victoria demócrata en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos

Cuáles fueron las claves de la victoria demócrata en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos

Elecciones en EEUU: los Demócratas controlarán la Cámara de Representantes y el Senado tras ganar en varios bastiones republicanos

EN VIVO | Elecciones en EEUU: los mercados reaccionaron con caídas a la victoria demócrata ante el temor a mayores controles sobre la IA

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en primer debate la reforma de la ley contra el odio

Florida aprobó la Enmienda 3: qué cambia en los impuestos a la propiedad y a quiénes beneficia

DEPORTES

Relevos, salud y camaradería: el poder de la natación como espacio de pertenencia después de los 50

Relevos, salud y camaradería: el poder de la natación como espacio de pertenencia después de los 50

“Por qué Messi dejó de correr a los 24 años”: el puntilloso informe que explica la metamorfosis del ídolo argentino

Jugó en la NBA y una lesión lo llevó “a la etapa más oscura” de su vida: Greivis Vásquez contó cómo superó la depresión tras su retiro

“Inolvidable”: la emoción de Kimi Antonelli al subirse a un Lotus de Fórmula 1 de Ayrton Senna

La dura autocrítica del Cholo Simeone tras la derrota del Atlético de Madrid con el Bayern Múnich por la Champions League