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Si quieres empezar en la jardinería, estas dos plantas de interior son ideales porque perdonan que se te olvide regarlas

Según un experto, resultan ideales para quien se inicia ya que soportan todo tipo de olvidos

Ilustración en acuarela de un sillón con un gato dormido, una estantería con libros, una alfombra y varias plantas de interior en macetas.
Las plantas de interior resistentes a la sequía como el poto y la sansevieria se posicionan como la opción ideal para quienes buscan iniciarse en el cuidado de plantas sin experiencia previa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El poto y la sansevieria son las dos plantas que el jardinero Ángel Illescas Nombela recomienda para quienes se inician en el cuidado de especies de interior. Ambas resisten largos períodos sin agua, una ventaja clave para quienes todavía no dominan la frecuencia de riego adecuada.

“Son dos plantas de interior que aguantan bastante la sequía”, explicó Illescas Nombela. Según detalló, los principiantes suelen olvidar regar con regularidad, por lo que una planta tolerante a la falta de agua reduce el riesgo de que se marchite por descuido.

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La diferencia entre ambas especies aparece cuando el riego es excesivo. Mientras el poto tolera los encharcamientos, la sansevieria no los soporta en absoluto, un dato relevante para quien elija entre las dos según su propio hábito de riego.

Un jardinero recomienda el poto y la sansevieria como las mejores plantas de interior para principiantes.
Un jardinero recomienda el poto y la sansevieria como las mejores plantas de interior para principiantes.

El poto y la sansevieria resisten la sequía mejor que otras plantas de interior

Ambas plantas son conocidas por su indestructibilidad, por tolerar baja luz y por ser fáciles de propagar.

Sansevieria, la lengua de suegra

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una mujer cuida de sus plantas en el jardín, rociando agua sobre una sansevieria en maceta mientras utiliza guantes de jardinería. A su alrededor, varias macetas con flores coloridas decoran la mesa, reflejando el auge del interés por la jardinería doméstica y el bienestar ambiental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sansevieria, también conocida como espada de San Jorge, almacena grandes cantidades de agua en sus hojas. Esta característica le permite sobrevivir sin riego durante períodos prolongados, una cualidad que la convierte en una opción segura para quienes recién comienzan a cuidar plantas en su hogar.

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“La sansevieria, sobre todo, aguanta periodos largos sin agua. ¿Por qué? Porque almacena muchísimo agua en su hoja”, señaló el jardinero. Sin embargo, advirtió que esta misma planta no tolera el exceso de riego: “Los encharcamientos no los aguanta nada”.

El poto, por su parte, ofrece una tolerancia más amplia frente a los errores de riego. Resiste tanto la sequía como el encharcamiento, lo que lo vuelve una alternativa flexible para quienes todavía no identifican con precisión la cantidad de agua que necesita cada planta.

Sus hojas son rígidas, puntiagudas y presentan un patrón de bandas transversales más claras sobre un fondo verde oscuro, con bordes amarillos en algunas variedades. Como planta suculenta, posee un metabolismo tipo CAM: mantiene los estomas cerrados durante el día para reducir la pérdida de humedad y los abre de noche para captar dióxido de carbono.

Poto, la planta de interior más fácil que existe

Primer plano de una planta de poto en maceta marrón sobre un estante de madera, vapor, mujer leyendo en sillón y otras plantas al fondo.
La lucha contra el olor persistente de cigarro ha llevado a muchos hogares a incorporar vegetación en sus espacios cerrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El poto sí que aguanta encharcamientos”, precisó Illescas Nombela. Esta característica lo diferencia de la sansevieria y amplía el margen de error para quien recién se inicia en la jardinería doméstica.

De acuerdo con el jardinero, ambas especies funcionan como plantas todoterreno para quienes buscan sumar su primera planta de interior sin arriesgarse a perderla por un riego irregular. “Son plantas todoterreno que van muy bien para quien quiere comprar plantas de interior y empezar a tener alguna plantita en su casa”, concluyó.

De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

Es una planta trepadora de la familia de las aráceas, originaria de las Islas Salomón. En su hábitat natural, los tallos alcanzan hasta 12 metros de largo y trepan mediante raíces aéreas que se adhieren a troncos y superficies verticales. Sus hojas acorazonadas, de color verde con manchas o vetas amarillas, cambian de tamaño según la etapa de desarrollo: rondan los 10 centímetros en ejemplares jóvenes, pero pueden llegar a 70 centímetros en plantas adultas con hojas profundamente lobuladas.

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