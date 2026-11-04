España

Francia ayudará a financiar la modernización de 11 puertos de Marruecos, tres de ellos en el Sáhara Occidental

El plan, con un préstamo de 100 millones de euros para un paquete de asistencia técnica, incluye las terminales de El Aaiún, Bojador y Dajla

Infografía con una fotografía de funcionarios durante una firma de acuerdos y un mapa costero con once puertos señalizados
Francia y Marruecos acuerdan un préstamo de 100 millones de euros para modernizar 11 puertos. (Embajada de Francia en Marruecos)
Guardar

Francia aportará un préstamo de 100 millones de euros y un paquete de asistencia técnica para modernizar 11 puertos gestionados por Marruecos, entre los que figuran las terminales de El Aaiún, Bojador y Dajla, situadas en el Sáhara Occidental. El acuerdo de financiación lo firmaron este martes 3 de noviembre en Rabat la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y la Agencia Nacional de Puertos (ANP) marroquí, dentro de una iniciativa cuya mayor parte será cubierta por el propio Estado marroquí.

El plan abarca un despliegue geográfico amplio a lo largo de la fachada atlántica y mediterránea, integrando las instalaciones de Nador, Casablanca, Jorf Lasfar, Safi, Esauira, Agadir, Sidi Ifni y Tarfaya, junto a los tres enclaves del litoral saharaui. Con este paso, París y Rabat, dos aliados que han estrechado lazos en los últimos años, refuerzan su cooperación estratégica en un sector clave para la economía marroquí para mejorar las actividades costeras del país norteafricano.

PUBLICIDAD

España, satisfecha con resolución ONU sobre el plan de autonomía marroquí para el Sáhara.

Posicionamiento sobre el Sáhara Occidental

La inclusión expresa de El Aaiún, Bojador y Dajla en el contrato formaliza sobre el terreno el giro en la postura de París respecto al Sáhara Occidental, escenificado a finales de octubre de 2024. Durante su visita de Estado a Rabat, el presidente Emmanuel Macron aseguró ante el Parlamento marroquí que “el presente y el futuro” de ese territorio se inscriben bajo la soberanía de Marruecos, avalando el plan de autonomía propuesto por las autoridades marroquíes en 2007 como la única base válida para una solución política negociada y duradera, dentro de las decisiones de la ONU. Precisamente, en los últimos días, el seno de Naciones Unidas vive importantes cambios en lo referente al Sáhara, con el veto ruso en el Consejo de Seguridad que terminó con la disolución de la misión.

En aquel discurso, Macron anunció que los operadores y las empresas de su país acompañarían activamente el desarrollo económico regional a través de proyectos de inversión e iniciativas sostenibles enfocadas en el beneficio de la población local. Este paquete de modernización portuaria financiado por la AFD supone uno de los primeros grandes préstamos de fondos públicos franceses en el territorio tras este posicionamiento político.

PUBLICIDAD

El enviado de la ONU para el Sáhara Occidental plantea una "partición" del territorio.

Objetivos del plan con 11 puertos

El programa divide sus inversiones en torno a la adaptación climática, la seguridad de las operaciones marítimas y la sostenibilidad del entorno. En el ámbito estructural, prevé la rehabilitación integral de diques, muelles y dársenas para dotar a los puertos de mejores capacidades y garantizar la continuidad del tráfico marítimo. Las actuaciones ponen el foco en los puertos pesqueros, donde se renovarán las zonas de atraque, lonjas y espacios de descarga para elevar los estándares laborales de pescadores y personal de tierra.

En el plano ecológico, el acuerdo contempla sistemas específicos para la recogida y tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos, minimizando el impacto de la operativa portuaria sobre el medio marino. La aportación gala incluye, además, programas de capacitación técnica impartidos por expertos de la AFD para instruir a las plantillas locales en el manejo, la gestión ambiental y el mantenimiento preventivo de las infraestructuras renovadas.

Temas Relacionados

Sáhara OccidentalMarruecosUnión EuropeaEspaña-NacionalEspaña-InternacionalEspaña NoticiasÚltima hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez delega en Carlos Cuerpo la gestión transitoria de Transportes tras la salida de Puente

El ministro anunció su dimisión ayer, casi una semana tras el alcance de trenes. Este miércoles, Feijóo y Abascal, que según todas las encuestas previas al siniestro podrían formar gobierno, continúan con sus agendas públicas con entrevistas, encuentros con medios y mítines

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez delega en Carlos Cuerpo la gestión transitoria de Transportes tras la salida de Puente

Pedro Sánchez elige a Carlos Cuerpo para que asuma el Ministerio de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente

El vicepresidente y ministro de Economía suma esta cartera a sus competencias

Pedro Sánchez elige a Carlos Cuerpo para que asuma el Ministerio de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente

El aumento de la temperatura del Mediterráneo amenaza un coral único en Almería: “Hemos estado viendo muchas colonias totalmente blanqueadas”

Este fenómeno que está ocurriendo en todo el mundo podría provocar la pérdida de estos corales, que son clave para muchas especies marinas

El aumento de la temperatura del Mediterráneo amenaza un coral único en Almería: “Hemos estado viendo muchas colonias totalmente blanqueadas”

Si quieres empezar en la jardinería, estas dos plantas de interior son ideales porque perdonan que se te olvide regarlas

Según un experto, resultan ideales para quien se inicia ya que soportan todo tipo de olvidos

Si quieres empezar en la jardinería, estas dos plantas de interior son ideales porque perdonan que se te olvide regarlas

La afiliación a la Seguridad Social marca récord en octubre con 22,6 millones pese al repunte estacional del paro

El sistema sumó 784.573 cotizantes en un año, un avance del 3,6%, con 3,5 millones de autónomos y 10,7 millones de mujeres ocupadas, mientras el desempleo llegó a 2.422.633 personas

La afiliación a la Seguridad Social marca récord en octubre con 22,6 millones pese al repunte estacional del paro
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez delega en Carlos Cuerpo la gestión transitoria de Transportes tras la salida de Puente

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez delega en Carlos Cuerpo la gestión transitoria de Transportes tras la salida de Puente

Pedro Sánchez elige a Carlos Cuerpo para que asuma el Ministerio de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente

Francia impulsa un nuevo dron submarino de gran tamaño para vigilar, operar y neutralizar amenazas en el fondo del océano

La otra ultraderecha que no es Vox ni Alvise y que se presentará al Congreso en todas las provincias: el Frente Obrero que odia a los migrantes y el feminismo

Las familias de los dos maquinistas muertos en el AVE no recibirán la misma indemnización: Renfe valora entre 21.300 y 63.900 euros la vida de sus trabajadores según su rango salarial

ECONOMÍA

La afiliación a la Seguridad Social marca récord en octubre con 22,6 millones pese al repunte estacional del paro

La afiliación a la Seguridad Social marca récord en octubre con 22,6 millones pese al repunte estacional del paro

Más equipo y menos ego: así es el jefe que prefieren los españoles frente a trabajadores de otros países

Subastan 20 fincas en ocho pueblos de Soria: precios entre 19 y 20.000 euros y terrenos de hasta casi siete hectáreas

El ajo español se enfrenta a un doble golpe en Reino Unido y Marruecos: en juego, más de 30.000 toneladas de exportaciones

Los trabajadores ferroviarios preparan varios días de huelga en Adif y Renfe: “No serán solo el 17 de noviembre, irán a mayores y antes de las elecciones generales”

DEPORTES

La advertencia de un exjugador del Real Madrid que jugó también entre las filas del AEK de Atenas: “El equipo griego va a ser agresivo y va a esperar su oportunidad”

La advertencia de un exjugador del Real Madrid que jugó también entre las filas del AEK de Atenas: “El equipo griego va a ser agresivo y va a esperar su oportunidad”

Unai Emery vuelve a chocar con su ‘bestia negra’: 31 partidos ante el FC Barcelona y 22 derrotas

Pesadilla en La Cerámica: el PSG sentencia en ocho minutos y pasea a un Villarreal sin respuesta para dejar a Íñigo Pérez contra las cuerdas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Aston Villa en Champions

Raphinha se acuerda de Jesús de Miguel tras la victoria del FC Barcelona en Champions: “Hoy no es un buen día para hablar de fútbol”