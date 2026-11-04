Francia ayudará a financiar la modernización de 11 puertos de Marruecos, tres de ellos en el Sáhara Occidental

Francia y Marruecos acuerdan un préstamo de 100 millones de euros para modernizar 11 puertos. (Embajada de Francia en Marruecos)

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Francia aportará un préstamo de 100 millones de euros y un paquete de asistencia técnica para modernizar 11 puertos gestionados por Marruecos, entre los que figuran las terminales de El Aaiún, Bojador y Dajla, situadas en el Sáhara Occidental. El acuerdo de financiación lo firmaron este martes 3 de noviembre en Rabat la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y la Agencia Nacional de Puertos (ANP) marroquí, dentro de una iniciativa cuya mayor parte será cubierta por el propio Estado marroquí.

El plan abarca un despliegue geográfico amplio a lo largo de la fachada atlántica y mediterránea, integrando las instalaciones de Nador, Casablanca, Jorf Lasfar, Safi, Esauira, Agadir, Sidi Ifni y Tarfaya, junto a los tres enclaves del litoral saharaui. Con este paso, París y Rabat, dos aliados que han estrechado lazos en los últimos años, refuerzan su cooperación estratégica en un sector clave para la economía marroquí para mejorar las actividades costeras del país norteafricano.

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Posicionamiento sobre el Sáhara Occidental

La inclusión expresa de El Aaiún, Bojador y Dajla en el contrato formaliza sobre el terreno el giro en la postura de París respecto al Sáhara Occidental, escenificado a finales de octubre de 2024. Durante su visita de Estado a Rabat, el presidente Emmanuel Macron aseguró ante el Parlamento marroquí que “el presente y el futuro” de ese territorio se inscriben bajo la soberanía de Marruecos, avalando el plan de autonomía propuesto por las autoridades marroquíes en 2007 como la única base válida para una solución política negociada y duradera, dentro de las decisiones de la ONU. Precisamente, en los últimos días, el seno de Naciones Unidas vive importantes cambios en lo referente al Sáhara, con el veto ruso en el Consejo de Seguridad que terminó con la disolución de la misión.

En aquel discurso, Macron anunció que los operadores y las empresas de su país acompañarían activamente el desarrollo económico regional a través de proyectos de inversión e iniciativas sostenibles enfocadas en el beneficio de la población local. Este paquete de modernización portuaria financiado por la AFD supone uno de los primeros grandes préstamos de fondos públicos franceses en el territorio tras este posicionamiento político.

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Objetivos del plan con 11 puertos

El programa divide sus inversiones en torno a la adaptación climática, la seguridad de las operaciones marítimas y la sostenibilidad del entorno. En el ámbito estructural, prevé la rehabilitación integral de diques, muelles y dársenas para dotar a los puertos de mejores capacidades y garantizar la continuidad del tráfico marítimo. Las actuaciones ponen el foco en los puertos pesqueros, donde se renovarán las zonas de atraque, lonjas y espacios de descarga para elevar los estándares laborales de pescadores y personal de tierra.

En el plano ecológico, el acuerdo contempla sistemas específicos para la recogida y tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos, minimizando el impacto de la operativa portuaria sobre el medio marino. La aportación gala incluye, además, programas de capacitación técnica impartidos por expertos de la AFD para instruir a las plantillas locales en el manejo, la gestión ambiental y el mantenimiento preventivo de las infraestructuras renovadas.

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