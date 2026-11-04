Más equipo y menos ego: así es el jefe que prefieren los españoles frente a trabajadores de otros países

Un directivo escucha la propuesta de un trabajador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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¿Qué convierte a un jefe en un buen líder? Para los profesionales españoles, la respuesta tiene poco que ver con imponer autoridad o concentrar las decisiones. Lo que más valoran es encontrar al otro lado a una persona que escuche, respalde a sus trabajadores y tenga en cuenta al equipo antes de actuar. Por el contrario, los responsables que priorizan sus propios intereses o permanecen alejados de sus colaboradores despiertan un rechazo generalizado.

Esta es una de las principales conclusiones del proyecto internacional GLOBE 2020, una investigación que examina las expectativas sobre el liderazgo en distintas culturas. El estudio, publicado en la revista científica Journal of World Business, reúne las respuestas de 44.971 directivos y profesionales de 134 países y sociedades, recogidas mediante cuestionarios en 60 idiomas.

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Los resultados muestran que España sobresale respecto al promedio internacional en tres dimensiones: el apoyo a las personas, la orientación al equipo y la participación de los trabajadores en las decisiones. No se trata únicamente de que los empleados quieran responsables capaces de alcanzar objetivos, sino de que esperan que lo hagan contando con quienes forman parte de la organización.

El trabajo en equipo, por encima de la media internacional

Las diferencias aparecen con claridad en las puntuaciones obtenidas por cada dimensión. En una escala de 1 a 7, los profesionales españoles conceden un 5,92 al apoyo a las personas, frente al 5,49 registrado en el conjunto internacional. La distancia también es significativa en la orientación al equipo: España alcanza un 6,34, mientras que la media global se queda en 6,08.

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La dirección participativa obtiene, por su parte, una valoración de 6 entre los encuestados españoles, frente al 5,78 internacional. Estas cifras dibujan un modelo de liderazgo en el que la colaboración y la implicación de los trabajadores ocupan un lugar central. Escuchar, facilitar el trabajo y compartir responsabilidades son comportamientos que cuentan especialmente a la hora de valorar a quien está al frente de un equipo.

En el extremo contrario se encuentran los estilos de dirección más individualistas. El liderazgo centrado en el interés personal registra en España una puntuación de 1,79, frente al 2,15 de la media internacional. En el caso del liderazgo solitario o aislado, la valoración española es de 2,16, mientras que el promedio global asciende a 2,60. En estas dos dimensiones, una puntuación más baja indica un rechazo mayor.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

La distancia entre lo que esperan los empleados y lo que ofrecen las empresas

A juicio de Alfredo Rodríguez Muñoz, catedrático de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, considera que “en España tenemos bastante claro qué esperamos de un buen jefe: alguien que escuche, apoye a su equipo y no anteponga sus intereses personales. La gran pregunta es si las organizaciones están ofreciendo ese tipo de liderazgo”.

La reflexión apunta a uno de los principales retos de las empresas: trasladar las preferencias de los trabajadores a las prácticas cotidianas de gestión. Los datos indican que los profesionales no valoran exclusivamente la capacidad de sus responsables para organizar tareas, cumplir plazos o alcanzar resultados. También conceden importancia a la manera en que se ejerce la autoridad y a la relación que se establece con las personas que integran los equipos.

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El trabajo analiza ocho dimensiones del liderazgo. Seis están relacionadas con características consideradas positivas, entre ellas la visión estratégica, la integridad, el apoyo a las personas y la orientación al equipo. Las otras dos recogen comportamientos perjudiciales vinculados al interés personal y al aislamiento. Aunque las prioridades presentan diferencias culturales, los investigadores identifican un amplio consenso internacional sobre las cualidades que debería reunir un buen responsable.

Una investigación con casi 45.000 respuestas

El estudio cuenta con la participación de Francisco Gil, Mirko Antino y Alfredo Rodríguez Muñoz, profesores de la Universidad Complutense de Madrid, y Ángel Barrasa, profesor de la Universidad de Zaragoza. Los cuatro investigadores forman parte del grupo Equipos de Trabajo, Liderazgo y Organizaciones Saludables de la Complutense.

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La amplitud de la muestra permite comparar las expectativas de profesionales de sociedades muy distintas y observar hasta qué punto la cultura influye en la forma de entender la dirección de personas. Las respuestas, obtenidas en 60 idiomas, ofrecen una perspectiva amplia sobre los comportamientos que generan confianza y aquellos que deterioran la relación entre responsables y trabajadores.

GLOBE 2020 constituye el primer trabajo publicado de un proyecto que seguirá profundizando en la relación entre cultura y liderazgo. Sus conclusiones dejan una idea especialmente relevante para las organizaciones españolas: los profesionales esperan jefes que no se limiten a dirigir desde arriba, sino que escuchen, respalden a sus equipos y compartan las decisiones. La distancia entre ese modelo y la realidad de cada empresa es, precisamente, la cuestión que queda por resolver.

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Lo humano cotiza al alza en plena revolución de la IA

La importancia de tener un buen jefe también se refleja en otra encuesta elaborada por thePower Education, que recoge que el 62% de los profesionales estaría dispuesto a aceptar una rebaja salarial del 10% a cambio de trabajar bajo el mando de líderes con alta inteligencia emocional.

Esta querencia marca un punto de inflexión en la forma en la que se entiende el empleo. Durante décadas, el salario se erigía como el principal reclamo que utilizaban las empresas para atraer y retener talento. Pero en un contexto en que la tecnología ha homogeneizado muchas funciones técnicas, aparecen nuevas prioridades de los trabajadores como el bienestar emocional, la calidad del liderazgo y la seguridad psicológica en el trabajo.

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En este escenario, la encuesta de thePower Education denota que los profesionales ya no buscan únicamente una retribución competitiva, sino entornos donde puedan desarrollarse, sentirse valorados y trabajar con líderes capaces de gestionar equipos de forma empática.

El documento también establece qué habilidades serán más relevantes en el futuro inmediato tras el avance de la IA. Entre ellas destacan la empatía, que lidera el ranking, señalada por el 73% de los encuestados. Le siguen la ética, con un 52%, y el pensamiento crítico, con un 46%. Todas ellas comparten un rasgo común: son capacidades difícilmente replicables por una máquina.

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Otras habilidades como la comunicación asertiva, la creatividad, la adaptación al cambio o el liderazgo colaborativo ganan peso dentro de las organizaciones. Se trata de competencias transversales, aplicables a múltiples contextos, que impactan directamente en la cohesión de los equipos y en la toma de decisiones.