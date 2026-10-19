La película sobre Elizabeth Holmes y el caso Theranos se convierte en un inesperado éxito de taquilla en Estados Unidos

Elizabeth Holmes en una imagen del documental 'You Can See Everything', dirigido por el tánndem formado por Nathan Fielder y Lance Oppenheim

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El documental sobre Elizabeth Holmes y el caso Theranos, You Can See Everything, recaudó 15 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos, tras estrenarse en 855 salas. La cifra lo ha ubicado como el segundo mejor debut de la historia para un documental no musical.

La película, codirigida por Nathan Fielder y Lance Oppenheim, se centra en la fundadora de Theranos, condenada por fraude tras el derrumbe de su empresa de análisis de sangre. La distribuidora A24 informó que el estreno acumuló más de 2.000 sesiones agotadas.

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Con 15 millones de dólares, You Can See Everything quedó tan solo detrás de Fahrenheit 9/11, de Michael Moore, que había debutado con 23,9 millones en 2004. Aquella producción se estrenó durante un año electoral en Estados Unidos y cuestionaba la gestión de George W. Bush.

El rendimiento de la película sobre Holmes se ha producido en un escenario distinto. El caso Theranos ha mantenido una presencia pública durante casi una década, con pódcast, libros, documentales y adaptaciones televisivas. Amanda Seyfried interpretó a Holmes en una producción para televisión titulada The Dropout.

Esta imagen, difundida por A24, muestra al cineasta Nathan Fielder, izquierda, y a Elizabeth Holmes, centro, en una escena de «You Can See Everything». (A24 vía AP)

You Can See Everything se ha convertido en un éxito de taquilla porque ha reunido una historia conocida con información que la campaña promocional presentó como inédita. A24 evitó revelar las principales sorpresas del documental, una decisión que llevó a parte del público a acudir a las salas para conocer el contenido sin anticipos.

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La recaudación también plantea un resultado comercial favorable para la productora. El presupuesto de la película fue de 7 millones de dólares, menos de la mitad de lo que obtuvo durante su apertura, según los datos difundidos sobre el lanzamiento.

La promoción convirtió el secreto en un argumento

A24 promovió la película sin exponer los hallazgos que Fielder y Oppenheim habían anticipado durante la campaña. Esa reserva buscó sostener la curiosidad de los espectadores, pese a que el caso de Holmes ya había sido contado en distintos formatos.

El interés por la exempresaria se sostiene en la dimensión pública de su caída. Holmes logró atraer a figuras influyentes de Washington y a dirigentes empresariales antes de que Theranos colapsara y miles de millones de dólares se perdieran.

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La campaña también se apoyó en la presencia de Fielder, quien construyó una audiencia con programas como Nathan for You, de Comedy Central, y Los ensayos, de HBO. Proyectos que se caracterizan por una puesta en escena que combina incomodidad, humor y mecanismos de ficción dentro de situaciones reales.

Oppenheim llegó al estreno tras dirigir Primetime, otro lanzamiento de A24 protagonizado por Robert Pattinson. La película, centrada en Chris Hansen, conductor de To Catch a Predator, había recaudado cerca de 45 millones de dólares con un presupuesto de 14,5 millones.

Este tráiler presenta un programa centrado en adultos que buscan encuentros online.

La combinación de los dos directores, el caso Theranos y una campaña basada en no adelantar información fue parte del atractivo comercial del documental. El número de sesiones agotadas mostró que una fracción de la audiencia prefirió ver la historia en salas antes que esperar detalles o comentarios sobre su contenido.

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El éxito llega tras una etapa irregular para A24

El buen resultado de You Can See Everything se produce después de un período de recuperación para A24. Un año antes, el estudio atravesaba una situación más complicada tras invertir en películas que no respondieron en taquilla como esperaba la compañía.

En 2024, Thrive Capital invirtió 75 millones en A24, una operación que valoró a la empresa en 3.500 millones. Parte de esos recursos se destinó a producciones de alto presupuesto que tuvieron resultados bajos en salas.

Nathan Fielder en 'You Can See Everything', en su registro de entrevistador

Entre ellas estuvo The Smashing Machine, una película de 50 millones que aspiraba a impulsar la carrera de Dwayne Johnson en la temporada de premios. El filme recaudó 21,1 millones. También figuró Eddington, dirigida por Ari Aster y ambientada en la pandemia de COVID-19.

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La situación cambió desde diciembre de 2025, cuando Marty Supreme llegó a los cines. La película sobre un jugador de tenis de mesa se convirtió en el mayor éxito comercial de A24 hasta ese momento, con 192,4 millones de recaudación y un presupuesto de 70 millones.

Ese récord fue superado poco después por Backrooms, que recaudó más de 400 millones con un presupuesto de 10 millones. El estudio también obtuvo buenos resultados con Tony y The Drama, aunque mantuvo algunos tropiezos como Mother Mary.

La caída de Holmes mantiene interés en el público

La repercusión de You Can See Everything muestra que la historia de Elizabeth Holmes sigue convocando espectadores incluso después de años de que sucediera. El documental ha llegado cuando su figura ya era conocida por investigaciones periodísticas, ficciones televisivas y producciones audiovisuales.

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El estreno también refuerza la apuesta de A24 por películas dirigidas a públicos que buscan propuestas de autor con potencial comercial. Así, el estudio ofrece a realizadores como Fielder y Oppenheim una vía para conservar libertad creativa y, al mismo tiempo, llegar a una audiencia más amplia.