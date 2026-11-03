Subastan 20 fincas en ocho pueblos de Soria: precios entre 19 y 20.000 euros y terrenos de hasta casi siete hectáreas

El Royo, en Soria. (Ayuntamiento de El Royo)

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¿Y si me vuelvo al pueblo? La clásica pregunta que asalta a miles de ciudadanos tras años en la gran ciudad frente a unos precios desorbitados de la vivienda encuentra ahora una respuesta inesperada. La Delegación de Economía y Hacienda de Soria ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria para vender, mediante subasta pública al alza y con la posibilidad de presentar ofertas previas en sobre cerrado, un total de 20 lotes de fincas rústicas que forman parte del patrimonio de la Administración General del Estado.

El proceso pone a la venta terrenos rústicos repartidos por ocho municipios sorianos con importes de salida aptos para cualquier bolsillo, ya que abarcan desde los 19,18 euros del lote más barato hasta un máximo de 19.973,34 euros en la parcela de mayor tasación. La apertura pública de los sobres con las propuestas se llevará a cabo el próximo 26 de noviembre de 2026 a las 11:00 horas en el Salón Multiusos de la Delegación de Economía y Hacienda de Soria.

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Además, el proceso incluye una ventaja para los interesados. Cada terreno pasará por hasta cuatro rondas de subasta consecutivas: si nadie puja, el precio bajará de forma automática en cada fase para facilitar su adjudicación.

Fuentelmonge en Soria. (Guía de Soria)

El catálogo oficial refleja contrastes. La opción más económica es el Lote 9, ubicado en el término municipal de El Royo, dentro de la localidad de Hinojosa de la Sierra. Este lote reúne poco más de 200 metros cuadrados repartidos en dos pequeñas parcelas en el paraje Pedujales, cuyo tipo de partida arranca en 19,18 euros en primera convocatoria y descendería hasta apenas 13 euros en la cuarta vuelta.

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De pequeñas fincas a terrenos de casi 7 hectáreas

En el extremo opuesto figura el Lote 5, localizado en Fuentelmonge, que representa el importe más alto de la subasta. Se trata de un terreno rústico de 5,71 hectáreas en el paraje gamonal tasado inicialmente en 19.973,34 euros, cuyo precio caería hasta los 12.268 euros si se agotan las convocatorias sin comprador.

En cuanto a superficie, la joya de la licitación es el Lote 16, situado en Ventosa de San Pedro: suma casi siete hectáreas (6,99) repartidas en tres parcelas del paraje Las Peñas, con una salida fijada en 14.019,19 euros. De hecho, el término municipal de San Pedro Manrique se convierte en el gran protagonista de la subasta al concentrar la mitad de la oferta, con diez de los veinte lotes en juego.

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El Royo en Soria. (Ayto de El Royo)

El mapa de fincas públicas se completa en otros cinco municipios: Almazul, donde sale a puja una parcela de dos hectáreas por 5.271 euros; Estepa de San Juan, con tres lotes de entre 734 y 2.135 euros; Magaña, con una pequeña finca tasada en 150 euros; Oncala, con dos terrenos entre los que destaca uno de 5,9 hectáreas por 5.520 euros; y Tardelcuende, que aporta una parcela de 1,48 hectáreas por 4.314 euros.

Para pujar por cualquiera de estos terrenos es obligatorio presentar antes una garantía del 5% del precio de salida del lote elegido, una fianza con la que Patrimonio del Estado asegura la seriedad de cada oferta. Los registros catastrales y la información completa de los 20 lotes pueden consultarse en la página web de la Delegación de Hacienda en Soria o en el Boletín Oficial del Estado.

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