España

La otra ultraderecha que no es Vox ni Alvise y que se presentará al Congreso en todas las provincias: el Frente Obrero que odia a los migrantes y el feminismo

La formación liderada por Roberto Vaquero es la única, junto al PSOE, PP y Vox, que se presentará en las 52 circunscripciones. En 2023 solo obtuvo 46.600 votos

Roberto Vaquero, presidente de Frente Amplio
Roberto Vaquero, presidente de Frente Amplio
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El Boletín Oficial del Estado recoge este martes 3 de noviembre la relación de partidos y candidatos que participarán en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. En total, son más de 50 partidos que se presentan en 534 candidaturas al Congreso de los Diputados y 361 al Senado. Solo cuatro de estas formaciones tendrán su papeleta en las 52 circunscripciones para el Congreso: obviamente PP y PSOE, los grandes partidos tradicionales. También Vox. El cuarto es nombre poco conocido, de carácter populista y de extrema derecha: el Frente Obrero que dirige Roberto Vaquero, historiador e influencer, que puso en marcha este partido durante su periplo en prisión preventivo acusado de organizar una brigada terrorista para combatir al Estado Islámico en Siria e Irak.

El Frente Obrero se presenta como “una alternativa revolucionaria” sin relaciones con los “bancos, lobbies o grandes grupos empresariales”. El partido se fundó en 2018, con un programa de mínimos que mezcla el “nuevo patriotismo” con el republicanismo, la antiinmigración y el antifeminismo. Roberto Vaquero no vive de ser el líder de ‘Frente Obrero’, vive de ser un personaje público en las redes, donde el destinatario principal de sus mensajes es la generación Z, los más jóvenes. También busca captar la atención de autónomos y agricultores y ganaderos. En X Vaquero tiene 140.000 seguidores y en Instagran más de 240.000. Lo cierto es que su formación ha conseguido avales para presentarse en todas las provincias y 351 candidatos para el Congreso.

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Frente Amplio ya lo intentó en las generales de 2023. Solo obtuvo 46.605 votos, el 0,19% de las papeletas en urna. El programa de Frente Obrero es sencillo y se resume en diez puntos: el patriotismo, ya “que el pueblo español siempre ha sido de casta guerrera”; el control de las fronteras porque “el modelo migratorio actual es suicida e insostenible”; combatir el “feminismo hegemónico y el lobby LGTBI”; la defensa de la cultura española que está “siendo sustituida por la cultura de EEUU”, la lucha obrera; la lucha contra la “islamización” de España; la defensa de los trabajadores autónomos y el campo español.

Papeletas electorales en un colegio electoral (Eduardo Parra - Europa Press)
Papeletas electorales en un colegio electoral (Eduardo Parra - Europa Press)

Frente Obrero no se considera ni de derechas ni de izquierdas. En un comunicado asegura que consiguió más de 60.000 avales, suficientes para presentarse en todas las circunscripciones. Esta formación tendrá que competir con el electorado que vota a partidos de extrema derecha: Se Acabó la Fiesta (SALF), el partido populista de Alvise Pérez, solo se ha presentado en 46 circunscripciones: o Falange Española, que se presenta en nueve. En realidad Eel Frente Obrero defiende sus consignas en nombre de una clase trabajadora blanca, heterosexual, conservadora y española, una combinación extraña.

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Detenido en 2016

Colaborador del programa ‘Horizonte’ que dirige Iker Jiménez, Roberto Vaquero ha tenido un viraje ideológico cuanto menos curioso. En 2009, junto con otros militantes comunistas, participó en la creación de Reconstrucción Comunista (RC), una organización de tipo marxista-leninista que se transformó en el Partido Marxista-Leninista (Reconstrucción Comunista). Fue detenido en 2016 por pertenencia a organización criminal, fabricación de explosivos, armas prohibidas y apología del terrorismo por intentar combatir al Estado Islámico. En octubre de 2018, fue condenado a una pena de 2 años y 3 meses de prisión, aunque finalmente la condena fue rebajada y no fue encarcelado (sí pasó casi dos meses en prisión preventiva).

El otro Frente que se presenta en las elecciones, el Frente Amplio (la izquierda heredera de Sumar) irá en 49 circunscripciones (todas menos Ceuta, Melilla y Teruel). Podemos, por su parte, va en solitario en 41 (en algunas zonas sí va con la coalición de izquierdas). El Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) también tendrá una alta representación en 39 circunscripciones. El PACMA, el partido animalista, irá en 30.

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