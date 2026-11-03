España

Los trabajadores ferroviarios preparan varios días de huelga en Adif y Renfe: “No serán solo el 17 de noviembre, irán a mayores y antes de las elecciones generales”

Los sindicatos reclaman medidas sobre seguridad, plantilla, protocolos de actuación y organización del sistema

Imagen de archivo. Integrantes de CGT Ferroviario se concentraron ante la estación de Santa Justa, en Sevilla, el 9 de febrero de 2026, durante la huelga convocada tras los accidentes de Adamuz y Gelida para exigir refuerzos en la seguridad ferroviaria.
CGT Ferroviario se concentra en Sevilla durante la huelga convocada tras los accidentes de Adamuz y Gelida para exigir refuerzos en la seguridad. (Rocío Ruz / Europa Press)
Guardar

Los trabajadores ferroviarios preparan nuevas movilizaciones en Adif y Renfe. El calendario incluye una concentración en Madrid el 16 de noviembre y una huelga al día siguiente. Comisiones Obreras (CCOO) ha confirmado un paro de 24 horas en Adif para el 17 de noviembre. La Confederación General del Trabajo (CGT) ha adelantado que prevé convocar más huelgas antes de las elecciones generales.

Las protestas llegan después del accidente ferroviario de Urda, en Toledo, ocurrido el 28 de octubre. Los sindicatos reclaman cambios en la seguridad, las plantillas, los protocolos de actuación y la organización del sistema ferroviario. CCOO sostiene que el siniestro volvió a poner sobre la mesa “los problemas estructurales que afectan a la seguridad de la circulación”.

PUBLICIDAD

El alcance final de las protestas dependerá de los preavisos de huelga, de las reuniones entre sindicatos y empresas y de los servicios mínimos que pueda fijar el Gobierno. Fuentes de CCOO consultadas por Infobae han asegurado que la huelga del 17 de noviembre seguirá adelante “salvo que haya un acuerdo antes de esa fecha”.

La propuesta de huelga ha sido acordada por todos los sindicatos representados en el Comité General de Empresa de Adif. CCOO espera que los sindicatos con presencia en el Grupo Renfe se sumen a la protesta. Sin embargo, Renfe, como empresa, no ha informado por ahora de su posición sobre la huelga ni de los trenes que podrían verse afectados.

PUBLICIDAD

CGT prevé ampliar las movilizaciones

El Sector Ferroviario de CGT ha explicado a Infobae que los comités generales de empresa de Adif y Renfe acordaron convocar las comisiones de conflictos de ambas compañías. Esas reuniones, previstas para este jueves 5 de noviembre, reunirán a las direcciones y a los representantes de los trabajadores para abordar las reclamaciones sindicales.

Después de esos encuentros, CGT prevé anunciar nuevas convocatorias de huelga: “No serán solo el 17 de noviembre, irán a mayores y serán antes de las elecciones generales”, ha señalado el sindicato a este medio.

En comunicaciones previas, la organización ha reclamado una revisión de las condiciones de trabajo, las plantillas, la formación, el mantenimiento y los protocolos para actuar ante incidencias.

CGT también ha pedido a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria que revise si la red presenta riesgos graves. El sindicato reclama que, si detecta problemas de seguridad, se limiten o suspendan temporalmente los trenes afectados hasta corregirlos.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley de medidas urgentes de apoyo a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que contempla 30 millones de euros, según ha anunciado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. (Fuente: La Moncloa)

CCOO reclama cambios en la seguridad y el modelo ferroviario

CCOO sostiene que son necesarias medidas urgentes para reforzar la seguridad ferroviaria. El sindicato reclama revisar los protocolos, mejorar la coordinación entre empresas y organismos del sector, aumentar las plantillas y reforzar la formación, la prevención de riesgos laborales y los planes de emergencia.

La organización también exige investigar la filtración de grabaciones relacionadas con accidentes ferroviarios. En su comunicado, CCOO pidió “compromisos concretos y verificables” para corregir las deficiencias y situar la seguridad de trabajadores y viajeros como “prioridad absoluta”.

El sindicato propone recuperar una organización que reúna infraestructura y operación ferroviaria en un mismo grupo público. En la actualidad, esas tareas están separadas entre Adif y Renfe. Según CCOO, una estructura conjunta permitiría una mayor coordinación y reforzaría la seguridad.

UGT prepara un comunicado y Semaf mantiene sus paros

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de España (UGT) ha indicado que difundirá próximamente un comunicado sobre las movilizaciones. Días atrás, el sindicato ya había anunciado que promovería comisiones de conflictos en Adif y Renfe y que impulsaría huelgas en el conjunto del sector ferroviario.

A ese escenario se suman los paros convocados por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) en Renfe. El sindicato mantiene una huelga de 24 horas el 10 de noviembre y paros parciales el 12.

Semaf reclama el cumplimiento de los compromisos sobre seguridad que, según sostiene, acordó con el Ministerio de Transportes, Renfe y Adif. Entre sus demandas figuran protocolos ante averías y emergencias, mejoras para el personal y soluciones a problemas técnicos.

Todavía no se conocen los servicios que podrían verse afectados por la movilización anunciada para el 17 de noviembre. Tampoco está confirmada la adhesión formal de los sindicatos de Renfe. Las reuniones de los próximos días permitirán concretar el alcance de las protestas.

Temas Relacionados

Sindicatos EspañaRenfeTrenesHuelgasÚltima Hora EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ciervos, buitres negros y linces: el tesoro natural que se esconde entre Ciudad Real y Toledo

Este paisaje reúne una gran variedad de ecosistemas y sirve de refugio a algunas de las especies más singulares de la fauna ibérica

Ciervos, buitres negros y linces: el tesoro natural que se esconde entre Ciudad Real y Toledo

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: el ministro reconstruye los hechos del siniestro y asegura que “la línea Madrid-Andalucía no está abandonada”

La actividad política española vuelve a su curso después de los días de duelo por el accidente de tren. El ministro de Transportes comparece con un respaldo mínimo entre los socios de Gobierno, que al igual que la oposición exigen su salida del cargo

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: el ministro reconstruye los hechos del siniestro y asegura que “la línea Madrid-Andalucía no está abandonada”

Resultados del Super Once del Sorteo 4

Como cada martes, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados del Super Once del Sorteo 4

Avance de ‘Valle Salvaje’ del miércoles 4 de noviembre: la amenaza de Hernando a Rafael y el plan que puede cambiar el futuro de Rosalía

La ficción de TVE eleva la tensión con el enfrentamiento entre el marqués y el duque por la relación de Luisa y Alejo, mientras Rafael plantea a Rosalía una decisión que podría unirlos para siempre

Avance de ‘Valle Salvaje’ del miércoles 4 de noviembre: la amenaza de Hernando a Rafael y el plan que puede cambiar el futuro de Rosalía

España vuelve a la carga contra Apple y Amazon por incumplir las órdenes que acompañan a su multa de 194 millones

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia abre un nuevo expediente sancionador al considerar que ambas compañías tardaron casi dos años en retirar las cláusulas que restringían la presencia de vendedores y la publicidad de marcas rivales en Amazon España

España vuelve a la carga contra Apple y Amazon por incumplir las órdenes que acompañan a su multa de 194 millones
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: el ministro reconstruye los hechos del siniestro y asegura que “la línea Madrid-Andalucía no está abandonada”

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: el ministro reconstruye los hechos del siniestro y asegura que “la línea Madrid-Andalucía no está abandonada”

Tres razones por las que no debes conducir en reserva y que muy pocas personas conocen

Un sindicato ferroviario denuncia a Óscar Puente ante la Fiscalía del Supremo después de que admitiera haber escuchado las grabaciones del accidente de Urda

Reino Unido intensifica su actuación contra Rusia con tres buques seguidos en octubre y el estreno del dron ‘Protector RG1′ para vigilar los barcos desde el cielo

Seis vuelos en Europa reciben amenazas de bomba y se activan protocolos de seguridad en varios aeropuertos

ECONOMÍA

España vuelve a la carga contra Apple y Amazon por incumplir las órdenes que acompañan a su multa de 194 millones

España vuelve a la carga contra Apple y Amazon por incumplir las órdenes que acompañan a su multa de 194 millones

El FMI alerta de los empleos que la inteligencia artificial puede poner en peligro: los jóvenes, entre los más afectados

Europa puede terminar el invierno con las reservas de gas en mínimos históricos y los precios disparados

Los supermercados más rentables de Madrid no están donde más dinero hay: Vallecas gana a Recoletos en rentabilidad comercial

Qué pasa si cancelas una hipoteca fija cuando bajan los tipos de interés: una experta explica la compensación que puede cobrarte el banco

DEPORTES

Atlético de Madrid - Bayern de Múnich, en directo: Harry Kane se estrena como visitante en un feudo ‘maldito’ para los alemanes

Atlético de Madrid - Bayern de Múnich, en directo: Harry Kane se estrena como visitante en un feudo ‘maldito’ para los alemanes

FC Barcelona - Aston Villa, en directo: previa y última hora del partido de Champions

La posible sanción deportiva que le puede caer a Jesús Owono por la roja recibida tras la acción con Jesús de Miguel: de ocho a doce partidos

El FC Andorra, “profundamente conmocionado”, ofrece apoyo psicológico a sus jugadores y empleados tras la muerte de Jesús de Miguel

Un experto en emergencias cuestiona los protocolos en los estadios de fútbol tras la muerte de Jesús de Miguel: “¿Por qué no se inician maniobras de resucitación en el campo?"