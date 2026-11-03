Los trabajadores ferroviarios preparan varios días de huelga en Adif y Renfe: “No serán solo el 17 de noviembre, irán a mayores y antes de las elecciones generales”

CGT Ferroviario se concentra en Sevilla durante la huelga convocada tras los accidentes de Adamuz y Gelida para exigir refuerzos en la seguridad. (Rocío Ruz / Europa Press)

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Los trabajadores ferroviarios preparan nuevas movilizaciones en Adif y Renfe. El calendario incluye una concentración en Madrid el 16 de noviembre y una huelga al día siguiente. Comisiones Obreras (CCOO) ha confirmado un paro de 24 horas en Adif para el 17 de noviembre. La Confederación General del Trabajo (CGT) ha adelantado que prevé convocar más huelgas antes de las elecciones generales.

Las protestas llegan después del accidente ferroviario de Urda, en Toledo, ocurrido el 28 de octubre. Los sindicatos reclaman cambios en la seguridad, las plantillas, los protocolos de actuación y la organización del sistema ferroviario. CCOO sostiene que el siniestro volvió a poner sobre la mesa “los problemas estructurales que afectan a la seguridad de la circulación”.

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El alcance final de las protestas dependerá de los preavisos de huelga, de las reuniones entre sindicatos y empresas y de los servicios mínimos que pueda fijar el Gobierno. Fuentes de CCOO consultadas por Infobae han asegurado que la huelga del 17 de noviembre seguirá adelante “salvo que haya un acuerdo antes de esa fecha”.

La propuesta de huelga ha sido acordada por todos los sindicatos representados en el Comité General de Empresa de Adif. CCOO espera que los sindicatos con presencia en el Grupo Renfe se sumen a la protesta. Sin embargo, Renfe, como empresa, no ha informado por ahora de su posición sobre la huelga ni de los trenes que podrían verse afectados.

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CGT prevé ampliar las movilizaciones

El Sector Ferroviario de CGT ha explicado a Infobae que los comités generales de empresa de Adif y Renfe acordaron convocar las comisiones de conflictos de ambas compañías. Esas reuniones, previstas para este jueves 5 de noviembre, reunirán a las direcciones y a los representantes de los trabajadores para abordar las reclamaciones sindicales.

Después de esos encuentros, CGT prevé anunciar nuevas convocatorias de huelga: “No serán solo el 17 de noviembre, irán a mayores y serán antes de las elecciones generales”, ha señalado el sindicato a este medio.

En comunicaciones previas, la organización ha reclamado una revisión de las condiciones de trabajo, las plantillas, la formación, el mantenimiento y los protocolos para actuar ante incidencias.

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CGT también ha pedido a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria que revise si la red presenta riesgos graves. El sindicato reclama que, si detecta problemas de seguridad, se limiten o suspendan temporalmente los trenes afectados hasta corregirlos.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley de medidas urgentes de apoyo a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que contempla 30 millones de euros, según ha anunciado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. (Fuente: La Moncloa)

CCOO reclama cambios en la seguridad y el modelo ferroviario

CCOO sostiene que son necesarias medidas urgentes para reforzar la seguridad ferroviaria. El sindicato reclama revisar los protocolos, mejorar la coordinación entre empresas y organismos del sector, aumentar las plantillas y reforzar la formación, la prevención de riesgos laborales y los planes de emergencia.

La organización también exige investigar la filtración de grabaciones relacionadas con accidentes ferroviarios. En su comunicado, CCOO pidió “compromisos concretos y verificables” para corregir las deficiencias y situar la seguridad de trabajadores y viajeros como “prioridad absoluta”.

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El sindicato propone recuperar una organización que reúna infraestructura y operación ferroviaria en un mismo grupo público. En la actualidad, esas tareas están separadas entre Adif y Renfe. Según CCOO, una estructura conjunta permitiría una mayor coordinación y reforzaría la seguridad.

UGT prepara un comunicado y Semaf mantiene sus paros

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de España (UGT) ha indicado que difundirá próximamente un comunicado sobre las movilizaciones. Días atrás, el sindicato ya había anunciado que promovería comisiones de conflictos en Adif y Renfe y que impulsaría huelgas en el conjunto del sector ferroviario.

A ese escenario se suman los paros convocados por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) en Renfe. El sindicato mantiene una huelga de 24 horas el 10 de noviembre y paros parciales el 12.

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Semaf reclama el cumplimiento de los compromisos sobre seguridad que, según sostiene, acordó con el Ministerio de Transportes, Renfe y Adif. Entre sus demandas figuran protocolos ante averías y emergencias, mejoras para el personal y soluciones a problemas técnicos.

Todavía no se conocen los servicios que podrían verse afectados por la movilización anunciada para el 17 de noviembre. Tampoco está confirmada la adhesión formal de los sindicatos de Renfe. Las reuniones de los próximos días permitirán concretar el alcance de las protestas.