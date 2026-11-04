España

La afiliación a la Seguridad Social marca récord en octubre con 22,6 millones pese al repunte estacional del paro

El sistema sumó 784.573 cotizantes en un año, un avance del 3,6%, con 3,5 millones de autónomos y 10,7 millones de mujeres ocupadas, mientras el desempleo llegó a 2.422.633 personas

Una camarera atiende una mesa de un establecimiento en la plaza Real de Barcelona.
Una camarera atiende una mesa de un establecimiento en la plaza Real de Barcelona. (David Zorraquino / Europa Press)
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La Seguridad Social española cerró octubre con una media de 22.624.165 afiliados, el nivel más alto de toda la serie histórica, tras sumar 784.573 trabajadores en el último año, un avance interanual del 3,6%. El dato contrasta con el comportamiento del paro registrado, que subió en 43.128 personas respecto a septiembre y se situó en 2.422.633 desempleados, aunque esta cifra representa el nivel más bajo para un mes de octubre desde 2007.

El incremento mensual de afiliación, de 186.612 personas respecto a septiembre, constituye el mayor repunte registrado para un mes de octubre en la historia de la serie. Si se descuenta el efecto de la estacionalidad y el calendario, el sistema alcanzó los 22.571.105 afiliados, con 69 meses consecutivos de incrementos tras sumar 90.309 cotizantes este mes.

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El empleo de extranjeros roza los 3,7 millones

La afiliación de trabajadores de origen extranjero se acercó por primera vez a los 3,7 millones, en concreto 3.699.878, lo que representa el 16,4% del total del sistema. La cifra creció en 63.899 personas respecto a septiembre y en 598.378 en comparación con octubre de 2025.

Así ha evolucionado el paro en España. (Europa Press)
Así ha evolucionado el paro en España. (Europa Press)

Dentro de ese colectivo, 490.586 afiliados en alta están vinculados al proceso extraordinario de regularización puesto en marcha en abril. Por países de origen, Colombia concentra el mayor porcentaje, con el 27,6% de esos afiliados, seguida de Venezuela, con el 15,7%. Del total, el 75,2% se encuadra en el Régimen General y el 5,9% en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos; el 59,7% son hombres y el 40,3% mujeres. Cataluña y Madrid concentran la mayor proporción de estos trabajadores. Desde abril, 557.410 personas han permanecido en alta al menos un día dentro de este proceso.

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Más de 3,5 millones de autónomos y 10,7 millones de mujeres ocupadas

El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos superó por primera vez en la serie los 3,5 millones de afiliados, al llegar a 3.501.598, con un alza interanual del 2,3% equivalente a 79.163 trabajadores más. Los mayores crecimientos se dieron en suministro de energía eléctrica, gas y aire acondicionado (16,1%) y en telecomunicaciones e informática (15%).

El empleo femenino superó los 10,7 millones de ocupadas, con 10.712.135 afiliadas, 367.537 más que hace un año, lo que equivale al 47,4% del total del sistema y a un crecimiento interanual del 3,6%. La afiliación masculina alcanzó un máximo de 11.912.029 trabajadores tras sumar 417.036 en doce meses.

Por sectores, construcción lideró el crecimiento anual con un 7,3%, si se contabilizan en conjunto el Régimen General y el de Autónomos, seguida de actividades inmobiliarias (5,8%) y actividades artísticas y de entretenimiento (5,3%). La temporalidad laboral se redujo al 12,1% del total, frente al 28,3% registrado en octubre de 2021, y entre los menores de 30 años bajó al 19,9%, desde el 51,7% de hace cinco años.

El paro sube por el comportamiento estacional en servicios

El paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) aumentó en 43.128 personas respecto a septiembre, un 1,81% más, aunque en términos interanuales descendió en 21.133 personas, el 0,86%. El incremento mensual se concentró en el sector servicios, con 26.853 desempleados adicionales, mientras que la construcción apenas varió, con 102 personas más.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado que el Gobierno "está rellenando la hucha de las pensiones" (Europa Press)

El desempleo femenino aumentó en 22.700 mujeres respecto a septiembre, hasta 1.451.105, aunque esta cifra marca el nivel más bajo para octubre desde 2007 y una caída interanual de 29.360 mujeres (-1,98%). El paro masculino se situó en 971.528 personas, tras subir en 20.428 hombres en el mes. Entre los menores de 25 años, el desempleo creció en 15.832 personas, hasta 204.973. Por comunidades, el paro subió en las 17 regiones, con Cataluña, la Comunidad Valenciana y Castilla y León a la cabeza de los incrementos.

Se mantiene la fortaleza de la contratación indefinida

Durante octubre se registraron 1.491.069 contratos, de los cuales 645.173 fueron de carácter indefinido, el 43,27% del total. En paralelo, la cobertura del sistema de protección por desempleo alcanzó en septiembre el 80,82%, la cifra más alta para ese mes en la serie histórica, con 1.763.649 beneficiarios y una inversión total de 2.134,8 millones de euros, equivalente a una prestación media mensual de 1.233,9 euros por persona.

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