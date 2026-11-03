Rosalía, Pablo Alborán, La Pija y la Quinqui y las series ‘Yakarta’ y ‘Cochinas’ triunfan en los Premios Ondas 2026

Rosalía a su llegada a Callao en una aparición sorpresa para presentar su cuarto álbum, en Madrid. (EFE/ Juanjo Martín)

Guardar

Rosalía, Pablo Alborán, Leiva y las series Yakarta y Cochinas son algunas de los grandes protagonistas de los Premios Ondas 2026, cuyo palmarés se ha dado a conocer este martes en Barcelona. El fallo tenía que conocerse el pasado miércoles, el mismo día que ocurrió la tragedia de Urda, en la que un tren AVE embistió a un Iryo, acabando con la vida de 69 personas y causando un centenar de heridos.

La 73.ª edición de los galardones organizados por Radio Barcelona de la Cadena SER, que reconocen la labor de los profesionales en distintos ámbitos de la comunicación, así como de la televisión y la música, ha batido su récord histórico de participación con 1.065 candidaturas procedentes de 26 países. En total, los distintos jurados han concedido 29 premios y cuatro menciones especiales. La gala tendrá lugar el próximo jueves 26 de noviembre en el Gran Teatre del Liceu en Barcelona.

PUBLICIDAD

Rosalía, que hace unas semanas fue distinguida con el Premio Nacional de las Músicas Actuales 2026, se ha alzado con el Ondas al fenómeno musical del año por LUX, su cuarto álbum de estudio que publicó hace casi un año. El jurado ha destacado su capacidad para reunir “lo sacro y lo pop, lo íntimo y lo monumental, y ha llevado la música en español y la mirada de una artista catalana a la conversación cultural más amplia del planeta”.

Rosalía anuncia el nombre y la fecha de salida de su nuevo álbum, 'LUX', en Callao.

La cantante también se ha alzado con el premio a la campaña más innovadora del año por la estrategia de lanzamiento del álbum. La catalana anunció por TikTok un evento improvisado el 20 de octubre de 2025, que terminó con un apagón de pantallas en pleno centro de Madrid. La aparición de Rosalía tuvo algo de mariano en todo aquello: mientras llegaba en un deportivo, una horda de fans la veneraba como a una santa. “Por transformar el lanzamiento de un álbum en un acontecimiento cultural de gran impacto, combinando innovación, expectación y una ejecución impecable para movilizar audiencias a escala global”, reconoce el jurado.

PUBLICIDAD

Además de la triunfadora acción publicitaria liderada por Sony Music Spain en colaboración con la agencia de publicidad Está Pasando, el jurado ha querido reconocer a otra campaña innovadora: Euskaltel IA, de la agencia Dimensión para Euskaltel por “convertir un desafío cultural y tecnológico en una innovadora acción colectiva capaz de movilizar a la sociedad para asegurar la presencia del euskera en la inteligencia artificial”.

El cantante Pablo Alborán ha sido premiado por su Global Tour KM0 en la categoría de mejor espectáculo, gira o festival. El malagueño comenzó el tour de su séptimo álbum, KM0 este marzo en Chile, y desde entonces y hasta principios del año que viene hará un recorrido por toda Latinoamérica, Centroamérica, España y Estados Unidos. Un galardón que recibe por “un viaje que ha llevado la música española más allá de nuestras fronteras sin perder un ápice de cercanía”.

PUBLICIDAD

El tercer galardón musical ha recaído en Leiva, un premio que el jurado, presidido en el ámbito musical por Toni Sánchez, director de Los 40, ha reconocido por su trayectoria desde sus años en Pereza hasta su carrera en solitario, por ser “un cronista generacional, guardián y referente indiscutible del rock español”.

De ‘Yakarta’ y ‘Cochinas’ a Alsina y La Pija y la Quinqui

En televisión, Yakarta, de Movistar Plus+, ha conseguido el Ondas a mejor serie de ficción por unos guiones capaces de explorar “la tragedia de los perdedores” sin caer en clichés. La serie que lideró los Premios Feroz en su edición pasada, sigue cosechando éxitos de la mano de su protagonista, Javier Cámara, después de que el pasado septiembre obtuviera una nominación en los Emmy Internacionales. En esta edición de los Premios Ondas, el dos veces ganador del Goya comparte ex aequo el premio a mejor interpretación con Malena Alterio por su trabajo en Cochinas, de Prime Video, una comedia sobre la sexualidad femenina desarrollada a finales de los 90.

PUBLICIDAD

Celia Morán y Malena Alterio en una imagen promocional de 'Cochinas'. (Prime Video)

El palmarés televisivo incluye además a Berto Romero, mejor comunicador por El Consultorio de Berto; el documental Sidosa, sobre el VIH; y Polònia, 20 anys, reconocido por sus veinte años de sátira política. También ha sido premiado Identidades, de Radio Televisión Canaria, por su retrato cultural del archipiélago canario contemporáneo. Aquí la tierra se lleva el premio a la mejor cobertura informativa por su especial sobre el eclipse solar, mientras que El Intermedio recibe una mención por su cobertura del desahucio de Maricarmen Abascal.

Mariang Maturana y Carlos Peguer en la quinta temporada de 'La Pija y la Quinqui'. (YouTube)

En radio, Carlos Alsina recibe el Ondas a la trayectoria profesional, mientras que A vivir que son dos días, de la SER, es distinguido como mejor programa. La investigación de Radio Sevilla sobre los fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía obtiene el reconocimiento a mejor programación especial.

PUBLICIDAD

En el apartado de pódcast, La Pija y la Quinqui gana el premio a mejor videopódcast y Delirios de España. Las frivolidades que cambiaron un país, de Juan Sanguino, se imponen como mejor pódcast narrativo. Victoria Martín comparte el premio a mejor anfitrión con José Luis Sastre y Miguel Maldonado.

Aquí. completo el palmarés:

Premios Ondas Internacionales

Mejor audio: Venceremos, de Tanto que contar, Ibero 90.9 y Casa Centroamérica (México).

Mejor vídeo: Elon Musk al descubierto: El experimento Tesla, de Beetz Brothers Film Production (Alemania).

Premios Ondas Nacionales de Radio

Mejor programa: A vivir que son dos días (Cadena SER).

Mejor idea radiofónica (ex aequo): Lo contó la radio (Onda Cero) y Que no surti d’aquí (Catalunya Ràdio).

Mejor programa de proximidad: Els nous altres catalans (Ràdio Barcelona – SER Catalunya).

Trayectoria o mejor labor profesional: Carlos Alsina.

Mejor programación especial: La investigación de los cribados del cáncer de mama (Radio Sevilla – SER).

Mención especial: Ràdio 4 (RNE), por sus 50 años.

Premios Ondas Nacionales de Pódcast

Mejor pódcast narrativo: Delirios de España. Las frivolidades que cambiaron un país (Podium Podcast).

Mejor videopódcast: La Pija y la Quinqui (Dollhouse Productions).

Mejor pódcast de ficción: Místicas (VIVA. Films).

Mejor anfitrión o anfitriona (ex aequo): Victoria Martín, por Malas Personas (Podimo), y José Luis Sastre y Miguel Maldonado, por Sastre y Maldonado (SER Podcast).

Mejor diseño sonoro: La Historia es ayer (El Extraordinario).

Mención especial: Ciberlocutorio (Radio Primavera Sound).

Premios Ondas Nacionales de Publicidad

Mejor campaña de publicidad en audio: A veces un hogar puede dar miedo, de Ogilvy Madrid para Leroy Merlin.

Mejor agencia creativa en publicidad en audio: BBDO.

Campaña más innovadora del año (ex aequo): LUX – Rosalía (Sony Music Spain) y Euskaltel IA (Dimensión para Euskaltel).

Premios Ondas Nacionales de Televisión

Mejor programa de entretenimiento: Polònia, 20 anys (TV3).

Mejor programa de actualidad o cobertura informativa: Aquí la tierra. Especial eclipse solar (La 1, RTVE).

Mejor contenido de proximidad: Identidades (Radio Televisión Canaria).

Mejor comunicador: Berto Romero, por El Consultorio de Berto (Movistar Plus).

Mejor documental o serie documental: Sidosa (laSexta / atresplayer).

Mejor serie de ficción: Yakarta (Movistar Plus).

Mejor interpretación (ex aequo): Malena Alterio, por Cochinas (Prime Video), y Javier Cámara, por Yakarta (Movistar Plus).

Mención especial: El Intermedio. Especial ‘Desahucio de Maricarmen’ (laSexta).

Mención especial: Pla seqüència (La 2Cat de RTVE).

Premios Ondas Nacionales de Música

Premio a la trayectoria musical: Leiva.

Fenómeno musical del año: Rosalía, por LUX .

Mejor espectáculo, gira o festival: Pablo Alborán, por Global Tour KM0.