Colombia

Hija mayor de Yeison Jiménez dedicó emotivo mensaje al artista en el Día de Muertos: “Daría lo que fuera por volver a verte”

La joven compartió el altar que fue realizado en memoria del cantante de música popular que falleció el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo y algunas imágenes de sus recuerdos más preciados juntos

La hija del artista publicó un sentido mensaje en su memoria junto a imágenes del artista en el escenario abrazándola durante un concierto (Camila Jiménez/Instagram)

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El 2 de noviembre de 2026 se conmemora el Día de los Fieles Difuntos, también conocido como el Día de los Muertos o Día de las Ánimas, por lo que algunas personas toman esta tradición para recordar a aquellos que ya no están en este plano terrenal y homenajearlos.

Camila Jiménez, la hija mayor del artista Yeison Jiménez, mostró cómo su familia honró la memoria de su padre con un típico altar de muertos, una tradición arraigada a la cultura mexicana que se ha extendido alrededor del mundo gracias a las redes sociales y a las películas que la representan.

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La joven quiso compartir con sus seguidores cómo vivieron el momento a pocos días de que se cumplan 10 meses de la partida del cantante de música popular, que falleció el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá.

El tierno mensaje que dedicó Camila al artista

El mensaje que acompañó las imágenes demostró su dolor por la partida del hombre que la cuidó desde que era una bebé, pues aunque Yeison Jiménez no era su padre biológico, la crió desde que ella tenía 2 años en el momento en el que el artista inició una relación con Sonia Restrepo, que luego se convirtió en la madre de Thaliana y Santiago.

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“Te amo con todo mi corazón, papá. Hoy, en este Día de Muertos, te recuerdo más que nunca. Parece que fue ayer cuando estabas aquí y nos dimos ese último abrazo en la finca, y aunque el tiempo pase, tu ausencia sigue doliendo. Te extraño infinitamente y daría lo que fuera por volver a verte, abrazarte y decirte cuánto te amo. X siempre y para siempre en nuestros corazones (sic)”, escribió la joven que celebró sus 15 años el 14 de junio de 2026.

Una animación inspirada en la película 'Coco' agregó la figura del cantante de música popular Yeison Jiménez a la escena que recrea el puesto de control del mundo de los difuntos con la imagen del artista en pantalla, por lo que su hija compartió el video en la conmemoración del Día de Muertos (Camila Jiménez/Instagram)

Otra de las publicaciones que compartió la joven fue un video de su padre que fue hecho por sus fanáticos con ayuda de la inteligencia artificial, en el que se incluyó como si fuera parte de una de las escenas más virales de la película Coco, de Disney, que trata de la visita de Miguel a la Tierra de los Muertos y muestra cómo ellos cruzan el puente con flores de cempasúchil; esto solo se puede lograr si sus familiares tienen su fotografía en el altar de muertos.

Los seguidores del artista dedicaron un video a uno de los más grandes exponentes de la música popular colombiana, recreando el paso y pidiendo a las demás almas que no lo dejen solo.

“Él es Yeison Jiménez, le decimos de cariño el Aventurero, el número 1 de la música popular, es su primer día de muertos así que por favor no lo dejen solito, es muy talentoso, bromista, alegre, carismático, humilde, sencillo y buena onda. Mientras su música viva en nuestra alma, siempre lo vamos a recordar CON EL CORAZÓN (sic)”, dice el post viral que compartió Camila.

La joven compartió una fotografía junto a la tumba de su padre (Camila Jiménez/Instagram)
La joven compartió una fotografía junto a la tumba de su padre (Camila Jiménez/Instagram)

El mausoleo de Yeison Jiménez fue decorado por el Día de los Muertos

Del mismo modo, la joven mostró una visita que realizó a la tumba memorial y el mausoleo del cantante de música popular Yeison Jiménez, que están ubicados en el Cementerio Jardines del Recuerdo, en el norte de Bogotá.

El espacio cuenta con una escultura dorada del rostro del intérprete de Aventurero, Vete, Ni Tengo Ni Necesito, Destino Final, entre otras, y elementos asociados a su estilo, como un sombrero, gafas y una cadena. La lápida incluye su nombre, la frase “Con el corazón” y las fechas 26 de julio de 1991 - 10 de enero de 2026, de su nacimiento y muerte, respectivamente.

Cabe mencionar que la familia del cantante, encabezada por su hermano Alejandro Jiménez, presentó oficialmente el mausoleo durante un homenaje conmemorativo, por lo que ahora muchos de sus fanáticos y familiares visitan el lugar.

La hija mayor de Yeison Jiménez recordó los cumpleaños que pasó con su papá - crédito Camila Jiménez / Instagram
La hija mayor de Yeison Jiménez recordó los cumpleaños que pasó con su papá (Camila Jiménez / Instagram)

El día de su cumpleaños, Camila Jiménez también compartió imágenes con su padre y el mensaje de su tía, Lina Jiménez, conmovió a sus seguidores.

“Yo sé que no es fácil para ti esta fecha tan esperada, que tu papito quería hacer de este día un festín y celebrarlo por todo lo alto, pero acá estamos, tu familia, para acompañarte y tu papito desde el cielo está muy orgulloso de ti“, escribió la hermana del cantante.

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