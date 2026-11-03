Colombia

Epa Colombia recibió diploma en la cárcel Picaleña y su pareja Karol Samantha presumió el logro: “Estamos orgullosas de ti”

La creadora de contenido completó una formación dentro del centro penitenciario en Tolima, al que fue trasladada desde Bogotá, y su familia difundió fotografías del documento en redes sociales

Karol Samanta, novia de Epa Colombia habló de las empresas de la 'influencer'
Epa Colombia suma un reconocimiento desde la cárcel y su familia celebra el diploma (@karolsamantaoficial/Instagram)
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Daneidy Barrera Rojas, conocida a través de redes sociales como Epa Colombia, volvió a generar emoción entre sus seguidores, luego de que su pareja, Karol Samantha, compartiera un diploma que la empresaria recibió durante su permanencia en prisión.

La publicación incluyó un mensaje de respaldo familiar y una imagen de la hija de la creadora de contenido junto al diploma. Pese a que el hecho había sido difundido por Yina Calderón, el apoyo brindado por su familia emocionó a los que apoyan a la empresaria.

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En el collage difundido por Karol Samantha, Daphne Samara aparece sosteniendo el diploma y enviando besos a la cámara. Sobre las fotografías, la pareja de Barrera escribió: “Estamos totalmente orgullosas de ti”, una frase que rápidamente fue replicada por cuentas dedicadas a seguir qué ha pasado con la bogotana.

La hija de la empresaria de keratinas sostuvo el diploma mientras que su madre le tomaba fotos tras visitar a Epa Colombia (Karol Samantha/Instagram)
La hija de la empresaria de keratinas sostuvo el diploma mientras que su madre le tomaba fotos tras visitar a Epa Colombia (Karol Samantha/Instagram)

El reconocimiento sería por un curso de maquillaje que Epa Colombia cursó mientras cumple su sentencia. En la imagen compartida en historias se observa que el diploma fue otorgado con participación del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la Secretaría de la Mujer y la Gobernación del Tolima.

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La publicación de Karol Samantha concentró la atención de sus seguidores, que destacaron la presencia de la hija de la empresaria y el mensaje de acompañamiento de su entorno más cercano.

Desde su reclusión, Epa Colombia ha mantenido una presencia indirecta en plataformas digitales a través de familiares, amigos y personas que han hablado de sus visitas. Su pareja ha sido una de las figuras que más actualizaciones ha compartido sobre el estado de la empresaria y sobre el acompañamiento que recibe durante el proceso judicial.

Karol Samantha reaparece en redes de Epa Colombia y habla sobre los ataques contra Daneidy Barrera - crédito @epa_kera100k/IG
Karol Samantha sigue junto a Epa Colombia esperándola con su pequeña hija (@epa_kera100k/IG)

Epa Colombia permanece recluida en la cárcel Coiba Picaleña de Ibagué

Actualmente, Barrera está en el Complejo Penitenciario y Carcelario de Ibagué Coiba La Picaleña, a donde fue trasladada el 7 de agosto de 2026, después de un periodo de reclusión en la Escuela de Carabineros de Bogotá.

Antes de llegar a Tolima, la empresaria había permanecido en distintos centros de custodia desde su captura, ocurrida en enero de 2025. El cambio de lugar se dio luego de cuestionamientos sobre su permanencia en la Escuela de Carabineros, donde se informaron presuntas irregularidades relacionadas con teléfonos celulares y otros elementos no autorizados.

La pena que cumple Barrera es de 63 meses y 15 días de prisión, equivalentes a cinco años y tres meses. Además, la sentencia impuso una multa de 492,24 salarios mínimos y una inhabilitación durante el mismo periodo para ejercer actividades como creadora de contenido.

El proceso judicial se originó por daños a una estación de TransMilenio

El caso que llevó a prisión a Epa Colombia está relacionado con un cuestionable acto que protagonizó el 22 de noviembre de 2019, durante las protestas del paro nacional. Ese día, la joven publicó videos en los que se le veía destruyendo varios elementos de la estación Molinos de TransMilenio, en Bogotá, con un martillo.

La justicia la condenó por daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial e instigación a delinquir con fines terroristas. La decisión judicial también negó la posibilidad de que iniciara el cumplimiento de la pena bajo prisión domiciliaria.

La defensa de la empresaria ha adelantado solicitudes para que pueda acceder a beneficios previstos en la ley, entre ellos la opción de cumplir parte de la sentencia en su residencia, siempre que reúna los requisitos exigidos, aunque el proceso no ha avanzado por el peso de los cargos que aceptó.

Yina Calderón contó cómo vio a Epa Colombia durante una visita

Yina Calderón pidió al presidnete acelerar los trámites en el caso de Epa Colombia - crédito Captura de video de la audiencia - @yinacalderontv/ Instagram
Yina Calderón aseguró que Epa Colombia está muy delgada, luego de visitarla en la cárcel (Fiscalía - @yinacalderontv/ Instagram)

Yina Calderón visitó a Epa Colombia y relató que la encontró con una notable pérdida de peso, aunque señaló que mantiene una actitud firme frente a su situación.

La visita de la empresaria de fajas y el diploma compartido por Karol Samantha aportaron nuevas imágenes de la actualidad de la creadora de contenido mientras avanza el cumplimiento de la condena.

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