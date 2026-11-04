Francia impulsa un nuevo dron submarino de gran tamaño para vigilar, operar y neutralizar amenazas en el fondo del océano

Representación del vehículo submarino de combate no tripulado UCUV. (Naval Group)

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Francia ha iniciado el desarrollo de un dron submarino oceánico de gran tamaño, diseñado para misiones de vigilancia, inteligencia, reconocimiento y neutralización de amenazas. La Agencia de Innovación de Defensa (AID) y Naval Group han firmado el acuerdo para construir el sistema, denominado UCUV por sus siglas en inglés (Unmanned Combat Underwater Vehicle, es decir, vehículo submarino de combate no tripulado) que tendrá pruebas en el mar a partir de 2028. El proyecto apunta a desarrollar un vehículo submarino de combate sin tripulación capaz de operar en entornos oceánicos durante períodos prolongados.

La iniciativa se desarrolla en un escenario de mayor competencia por el control de los espacios submarinos y de preocupación por la seguridad de infraestructuras críticas. La amenaza contra cables submarinos, utilizados para transportar comunicaciones y datos entre continentes, reforzó la necesidad de vigilar y proteger áreas del fondo oceánico que hasta ahora quedaban fuera del alcance permanente de muchas fuerzas navales.

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La Agencia de Innovación de Defensa, creada en 2018, se encarga de identificar, financiar y acompañar tecnologías emergentes para las Fuerzas Armadas francesas. La DGA, la AID y Naval Group señalaron que el proyecto recoge los resultados de cerca de tres años de intercambios entre organismos públicos, la fuerza naval y la industria. En paralelo, el demostrador industrial de dron oceánico permitió analizar en plazos reducidos los componentes tecnológicos que ahora formarán parte del programa UCUV. El desarrollo también involucra a empresas pequeñas y medianas, compañías de tamaño intermedio y grandes grupos industriales de distintos puntos del país. El comunicado menciona firmas establecidas en los departamentos de Bocas del Ródano, Loira Atlántico, Mancha, Morbihan, Sena y Marne, Var e Yvelines.

Portaaviones Charles de Gaulle. (EFE/EPA/COSTAS BALTAS).

Autonomía y protección bajo el agua

La Marina Nacional francesa busca ampliar sus capacidades bajo el agua y complementar las funciones de sus submarinos y unidades tripuladas. El vehículo no tripulado podrá operar en alta mar y tendrá que ser capaz de adaptarse a las condiciones del entorno sin depender de órdenes constantes. El futuro demostrador francés UCUV incorporará un sistema de autonomía de decisión controlada que le permitirá responder a cambios en el entorno submarino, riesgos tácticos y posibles averías, incluso en operaciones prolongadas lejos de las bases navales.

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El vehículo podrá actuar de manera independiente o coordinarse con otras plataformas, dentro de un modelo supervisado por operadores. El proyecto busca combinar resistencia operativa, capacidad de navegación oceánica y autonomía de decisión para adaptar el sistema a distintas necesidades de combate. Entre las misiones previstas figuran la recolección de información, la vigilancia y el reconocimiento, además de operaciones ofensivas de neutralización.

El demostrador deberá ser aerotransportable y podrá desplegarse desde un muelle o desde un buque de superficie. Estas condiciones ampliarán las alternativas logísticas para trasladarlo y ponerlo en operación en diferentes zonas marítimas. El UCUV reunirá tecnologías propias de los drones y de los submarinos de combate. Su desarrollo permitirá analizar la relación entre autonomía controlada, navegación oceánica, despliegue desde plataformas navales y misiones de inteligencia o neutralización.

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