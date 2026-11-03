La escritora Cristina Fernández Cubas gana el Premio Cervantes 2026: “Una de las figuras más importantes de las letras hispánicas”

La escritora Cristina Fernández Cubas. (Europa Press)

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El Ministerio de Cultura ha anunciado que el ganador del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2026 es la escritora Cristina Fernández Cubas. Así lo ha comunicado el ministro Ernest Urtasun en el acto organizado este martes para dar a conocer el fallo del jurado, que ha catalogado a la autora como “una de las figuras más importantes de las letras españolas”.

El jurado, presidido por el anterior ganador del premio, el escritor mexicano Gonzalo Celorio, ha destacado a Cristina Fernández Cubas “por la originalidad la excelencia la coherencia de una obra que ha renovado el cuento contemporáneo y transformado la literatura fantástica en español. Su sólida trayectoria ha contribuido decisivamente a revalorizar el relato breve reivindicándolo como una forma de expresión autónoma capaz de alcanzar la máxima intensidad estética y hondura existencial”.

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Del mismo modo, el fallo destaca “una precisión narrativa impecable, un dominio absoluto del punto de vista y la administración de los silencios” en las historias de la escritora, que se convierten “en experiencias perdurables que apelan directamente al lector y desestabilizan sus certezas al descubrir lo inquietante en lo cotidiana y cuestionar los límites de la realidad, la identidad y el conocimiento”. “Lejos de ofrecer explicaciones tranquilizadoras, sus relatos preservan la ambigüedad y hacen de la imaginación una herramienta de exploración de la experiencia humana”.

Cristina Fernández Cubas y su último libro, 'Lo que no se ve'. (Montaje de Infobae)

Una de las grandes expertas del relato breve en español

Nacida en Arenys de Mar (Barcelona) en 1945, Cristina Fernández Cubas está considerada una de las grandes representantes del relato breve en España. Su narrativa destaca por combinar la realidad con elementos fantásticos, el misterio y lo inquietante, creando ambientes sorprendentes, tal y como atestiguan obras como Mi hermana Elba (1980), Los altillos de Brumal (1983), El ángulo del horror (1990) y La habitación de Nona (2015).

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Su estilo se caracteriza por explorar los miedos, los recuerdos y los secretos de la vida cotidiana, convirtiendo situaciones aparentemente normales en historias llenas de intriga y suspense. “La independencia, la irreverencia y el inconformismo de su escritura siempre compleja y exigente se manifiestan en personajes que desafían las convenciones y los valores establecidos, abriendo caminos a nuevas generaciones de narradores y manteniendo un diálogo constante con las obras latinoamericanas”, destacan en el jurado.

A estos libros hay que añadir novelas como El año de Gracia (1985) o El columpio (1995), que contribuyeron a que en 2023 recibiera el Premio Nacional de las Letras Españolas por el conjunto de su trayectoria literaria, reconocimiento que se suma a otros reconocimientos como el Premio Setenil, el Premio Cálamo, el Premio de la Crítica o el Premio Nacional de Narrativa.

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La lista de ganadores del Premio Cervantes

Creado en 1975, el Premio Cervantes incluye en su relación de autores galardonados a algunos de los escritores más destacados de la literatura hispana. Al reconocimiento puede ser propuesto cualquier escritor uya obra literaria esté escrita, totalmente o en su parte esencial, en esta lengua, y pueden presentar candidatos tanto las Academias de la Lengua Española como las instituciones vinculadas a la lengua castellana, así como los miembros del jurado y los ganadores de anteriores convocatorias.

Actualmente, los vocales del jurado son los dos últimos galardonados, un miembro de la Real Academia Española, un miembro de una de las Academias Iberoamericanas de la lengua española, siete personalidades del mundo académico, universitario y literario y de reconocido prestigio propuestas por diferentes instituciones, y dos miembros elegidos entre representantes de culturales de diarios, a lo que se le añade un bocal a propuesta de la Asociación Internacional de Hispanistas, de nacionalidad no española ni iberoamericana.

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Álvaro Pombo recibe el Premio Cervantes 2024.

Con estos y otros formatos, el jurado del Premio Cervantes ha dejado una larga lista de ganadores donde los últimos premiados han sido Gonzalo Celorio (México), Álvaro Pombo (España), Luis Mateo Díez (España), Rafael Cadenas (Venezuela), Cristina Peri Rossi (Uruguay), Ida Vitale (Uruguay), Eduardo Mendoza (España) y Elena Poniatowska (México). El premio también ha recaído en ganadores del premio Nobel de Literatura, como Camilo José Cela (España), Mario Vargas Llosa (Perú) u Octavio Paz (México), además de en otros nombres destacados de la cultura, como Jorge Luis Borges (Argentina), María Zambrano (España) o Alejo Carpentier (Cuba).