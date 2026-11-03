Raphinha se acuerda de Jesús de Miguel tras la victoria del FC Barcelona en Champions: “Hoy no es un buen día para hablar de fútbol”

Raphinha celebrando un gol en Champions (REUTERS/Albert Gea)

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Raphinha tenía motivos para ser uno de los protagonistas de la noche europea del FC Barcelona. El brasileño había firmado un doblete frente al Aston Villa y, además, había recibido el reconocimiento como MVP del encuentro. Sin embargo, cuando llegó el momento de atender a los medios de comunicación, el capitán azulgrana decidió que ninguno de esos méritos merecía ocupar el centro de la conversación. Su intervención estuvo dedicada a Jesús de Miguel y a sus familiares.

El futbolista no quiso entrar a valorar el partido ni detenerse en los dos tantos que había conseguido. La noticia de la muerte de Jesús cambió por completo el sentido de la entrevista y llevó al delantero a dejar a un lado cualquier cuestión deportiva. Con visible emoción, aprovechó su presencia ante los micrófonos para enviar un mensaje de apoyo a la familia y expresar sus condolencias. “No me gustaría hablar de fútbol. Quiero mandar mucha fuerza a la familia de Jesús y desear que descanse en paz”, señaló Raphinha. Una respuesta breve, pero contundente, con la que quiso dejar claro que aquella noche había asuntos mucho más importantes que el resultado conseguido por su equipo o su actuación individual.

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El brasileño también se refirió a lo difícil que resulta afrontar un compromiso deportivo después de conocer una noticia de semejante gravedad. En su reflexión, puso el acento en que nadie está completamente al margen de una situación así y en que algo parecido podría sucederle a cualquier persona o a alguien de su entorno más cercano. “Esto podría pasarle a cualquiera. Es muy duro, especialmente cuando hemos conocido la noticia. Es complicado salir a jugar un partido en una situación así, porque te puede pasar lo mismo a ti o a cualquier persona cercana. Hoy no es un buen día para hablar de fútbol”, añadió el jugador del Barcelona.

Los jugadores del FC Barcelona celebrando el gol de Raphinha (REUTERS/Albert Gea)

Sus palabras reflejaron la dificultad de separar la actividad profesional de lo que ocurre fuera del terreno de juego. Aunque los futbolistas tienen que cumplir con sus compromisos y competir cuando llega el momento, eso no impide que determinadas noticias tengan un impacto que trasciende lo que sucede durante los noventa minutos. Raphinha quiso transmitir precisamente esa idea al explicar que la situación podía afectar a cualquiera.

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La muerte de Jesús de Miguel

La muerte de Jesús de Miguel ha golpeado de lleno al fútbol español y, especialmente, a los protagonistas del encuentro que disputaron el CD Tenerife y el Andorra FC. Lo que debía ser una jornada más de competición terminó convirtiéndose en una tragedia que ha dejado completamente conmocionados a los dos vestuarios. Entre los más afectados se encuentra Jesús Owono, el portero del conjunto andorrano, que está viviendo momentos especialmente duros después de verse involucrado en la acción que provocó el traslado del futbolista del Tenerife al hospital.

🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀



🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto



🏟️ Tenerife - Andorra pic.twitter.com/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

El fallecimiento del delantero ha generado una oleada de reacciones en el mundo del deporte. Clubes, jugadores y aficionados han querido mostrar sus condolencias y acompañar a los familiares y allegados del futbolista en estos momentos tan difíciles. El propio Andorra no tardó en pronunciarse públicamente para expresar su dolor por lo sucedido. A través de sus perfiles oficiales, la entidad compartió un mensaje en el que trasladó su pésame al entorno del jugador: “Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife. Descanse en paz”.

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