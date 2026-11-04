La advertencia de un exjugador del Real Madrid que jugó también entre las filas del AEK de Atenas: “El equipo griego va a ser agresivo y va a esperar su oportunidad”

Los jugadores del Real Madrid celebrando un gol (REUTERS/Albert Gea)

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El Real Madrid viaja a territorio enemigo este miércoles. Atenas será su próxima parada en Champions, donde los blancos todavía no conocen la derrota. Tampoco la conoce el AEK en su casa donde se hace grande frente a su público. Una vez más, los de José Mourinho tendrán que derribar el fortín para intentar sumar los tres puntos, como ya hicieron en LaLiga ante Racing de Santander en el Sardinero. Grecia, sin embargo, no se presenta como un escenario en el que confiarse, sino todo lo contrario.

“La del AEK es una afición muy exigente, que vive el partido al 200%”, asegura David Mateos en una entrevista con Infobae. Él conoce bien al equipo y a la afición, ya que pasó media temporada como miembro de la plantilla del club griego, aunque también conoce al equipo blanco, donde se formó desde que tenía 10 años y entró en La Fábrica hasta llegar al primer equipo para ponerse al servicio primero de Fabio Capello, Manuel Pellegrini o José Mourinho. Fue este último quien le dio un puesto en la plantilla del primer equipo del Real Madrid.

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“El Real Madrid va a salir a hacer su fútbol y que le dará la misma importancia que le han dado a cualquier partido hasta ahora, porque cuanto antes consigan la clasificación, mayor respiro podrá dar Mourinho al resto de jugadores”, considera el futbolista. Lo cierto es que el técnico portugués ya ha comenzado a dar descanso a algunos de los jugadores de su plantilla. Güler y Tchouaméni no viajan junto al equipo a Atenas para afrontar el duelo de Champions. La prevención de las lesiones es la máxima de Mourinho y ante la fatiga de ambos jugadores por la exigencia de los últimos partidos, el entrenador ha optado por dar descanso.

Los jugadores del AEK de Atenas (REUTERS/Scott Heppell)

“Entiendo que el AEK va a ser un equipo agresivo que va a esperar su oportunidad. Creo que van a tratar de competir al Real Madrid”, considera. Aunque añade: “Al final hay una ligera diferencia entre un equipo y otro”. Si sobre el terreno de juego existe una diferencia futbolística entre los dos clubes, será la afición la que empuje desde la grada a su equipo para tratar de firmar la victoria. “Tener a la afición va a ser una motivación extra para el equipo. Van a ser duros desde el inicio”, destaca. Pero sentencia: “Creo que el Madrid no tendrá ningún problema de cara a poder conseguir los tres puntos”.

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El histórico de partidos entre el AEK de Atenas y el Real Madrid

El historial nunca ha sido tan esperanzador, sin embargo, para un equipo que se enfrenta al Real Madrid, todopoderoso especialmente en Champions. El próximo compromiso entre el AEK Atenas y el Real Madrid servirá para escribir un nuevo capítulo de una rivalidad que, hasta ahora, ha dejado cuatro enfrentamientos oficiales. El balance refleja la igualdad entre ambos clubes: una victoria por cabeza y dos repartos de puntos. La primera vez que se cruzaron fue en 1985, en una eliminatoria correspondiente a la Copa de la UEFA. Los griegos aprovecharon el factor campo para imponerse por 1-0 en el encuentro de ida. Sin embargo, el conjunto madridista respondió en la vuelta con una actuación contundente. Los blancos firmaron un 5-0 que les permitió sellar su clasificación y dejar atrás la derrota sufrida en Atenas.

El siguiente capítulo llegó en la Champions League 2002-03. Ambos equipos quedaron encuadrados en el mismo grupo y protagonizaron dos partidos con muchos goles, aunque ninguno consiguió imponerse. En territorio griego, el marcador terminó con un vibrante 3-3, mientras que el choque disputado en el Santiago Bernabéu concluyó con un 2-2. Veinte años después de aquellos encuentros, el historial mantiene una particularidad: el Real Madrid aún no sabe lo que es ganar en el campo del AEK Atenas. Una estadística que los blancos intentarán cambiar este miércoles y que convierte la visita a Grecia en un desafío añadido.

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Unos datos que invitan a la esperanza para los griegos, quienes se harán fuertes en su estadio, donde no conocen la derrota esta temporada, aunque bajo la condición de visitante no han tenido tanta suerte con los resultados. El duelo se presenta como un escenario digno de Champions, con dos equipos que llegan al encuentro con distintas inercias. Los blancos con la moral por las nubes y las sensaciones recuperadas, los griegos con necesidad de firmar una victoria, que les permita resarcirse de las recientes derrotas en la Superliga y en Copa.