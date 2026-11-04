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Josh O’Connor responde a los rumores sobre ser el próximo James Bond: “Es extraordinario ser tan siquiera considerado”

El actor británico de ‘The Crown’ está en la terna final junto a otros como Jack Lowden o Callum Turner

Josh O'Connor se postula como candidato a 007.
Josh O'Connor se postula como candidato a 007.
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Josh O’Connor se refirió por primera vez a los rumores que lo colocan como uno de los finalistas para interpretar al próximo James Bond, en reemplazo de Daniel Craig. El actor de Challengers y The Crown calificó la situación como un “Un momento increíblemente extraño, de esos en los que tienes que pellizcarte para creerlo” durante una aparición pública en su ciudad natal. El actor evitó confirmar o descartar su participación en el proceso de selección, pero reconoció sentirse “muy honrado” de que su nombre circule junto al del espía más famoso del cine.

O’Connor habló con la BBC durante la inauguración del nuevo centro educativo y comunitario del Everyman Theatre, en Cheltenham, Inglaterra. Allí fue consultado directamente sobre su posible vínculo con la saga 007. “Es un momento increíblemente extraño, un pellizco para comprobar que es real... incluso ser mencionado en esa misma frase y ser considerado para algo así”, afirmó el actor, según declaraciones recogidas por la cadena británica.

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Josh O’Connor respondió a los rumores que lo señalan como candidato a interpretar a James Bond y aseguró que “es extraordinario ser tan siquiera considerado” para el papel. El actor británico no confirmó ni negó su participación en las pruebas de casting, aunque reconoció sentirse honrado por la especulación en torno a su nombre. “Ser considerado en ese mismo grupo es extraordinario”, agregó, antes de cerrar el tema por completo. “Pero me temo que no hay nada más que decir al respecto”, sentenció O’Connor, sin dar detalles adicionales sobre su situación dentro del proceso de selección.

Actores finalistas en el casting de James Bond
Josh O'Connor, Callum Turner y Jack Lowden figuran entre los actores que realizarán pruebas para asumir el papel de James Bond (Composición fotográfica/REUTERS/Imagen Ilustrativa Infobae)

Los otros finalistas para reemplazar a Daniel Craig

Según se informó, O’Connor integraría un grupo reducido de actores que atraviesan las pruebas de cámara finales para quedarse con el papel. Lo acompañarían Jack Lowden, de Slow Horses, y Callum Turner, de Masters of the Air. Lowden también abordó la especulación en una entrevista reciente con la revista GQ británica. El actor escocés señaló que la atención mediática resultaba “muy halagador”, aunque aclaró que no planeaba “sumarse al ruido” en torno a su posible fichaje. Ninguno de los actores mencionados confirmó formalmente su participación en el proceso, que se mantiene bajo hermetismo por parte de la producción.

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La futura película será la entrega número 26 de la franquicia y marcará un cambio de ciclo en la saga. Se trata del primer filme desde que Amazon MGM Studios asumió el control creativo de la propiedad en 2025. Ese control estuvo históricamente en manos de Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, custodios de larga data de la franquicia Bond. El cambio de gestión implicó una renovación también en el equipo creativo detrás de la próxima entrega. El director Denis Villeneuve, reconocido por Dune, quedó a cargo de dirigir el filme, que todavía no tiene título confirmado. El guion estará a cargo de Steven Knight, creador de la serie Peaky Blinders. La producción recaerá en Amy Pascal y David Heyman, mientras que la búsqueda del nuevo actor para interpretar a 007 está liderada por la directora de casting Nina Gold.

El proceso de selección del nuevo James Bond generó meses de especulación en medios internacionales. Antes de que trascendieran los nombres de O’Connor, Lowden y Turner, otros actores fueron vinculados al papel. Entre ellos figuraron Aaron Taylor-Johnson, Jacob Elordi, Paul Mescal, Harris Dickinson y James Norton, todos mencionados en distintos momentos como posibles candidatos a suceder a Daniel Craig en el rol del agente secreto británico. Hasta el momento, ni Amazon MGM Studios ni los representantes de los actores involucrados confirmaron oficialmente quién será el próximo intérprete de James Bond.

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