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Victoria Federica y Jorge Navalpotro ponen distancia en su relación: la sobrina de Felipe VI se va a Perú a apoyar a Roca Rey

La hija de la infanta Elena ha puesto tierra por medio con su actual pareja y se ha embarcado en un viaje con amigos a Perú

Victoria Federica y Roca Rey en una imagen en redes sociales (Instagram).
Victoria Federica y Roca Rey en una imagen en redes sociales (Instagram).
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Victoria Federica y Jorge Navalpotro atraviesan una nueva etapa en su relación. Después de meses compartiendo prácticamente todos sus planes y de haber llegado incluso a convivir, la hija de la infanta Elena y su pareja han decidido tomar cierta distancia. No se trataría de una ruptura sentimental, sino de una decisión consensuada para recuperar sus espacios individuales y evitar que la intensidad con la que comenzó su historia termine pasando factura. Así lo asegura Vanitatis, que ha consultado a personas del entorno de ambos para conocer en qué punto se encuentra actualmente la pareja.

Según explica el citado medio, la relación comenzó con un flechazo que hizo que Victoria y Jorge quisieran pasar juntos prácticamente todo el tiempo. La complicidad entre ambos les llevó a compartir rutinas, compromisos y viajes hasta construir una dinámica que, pese al poco tiempo que llevaban juntos, podía recordar a la de un matrimonio consolidado. Sin embargo, la joven, que tiene 26 años, habría sentido la necesidad de recuperar parte de la independencia que había dejado en un segundo plano.

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Victoria Federica y Tana Rivera de cena el pasado viernes por Madrid, 2024. (Europa Press).
Victoria Federica y Tana Rivera de cena el pasado viernes por Madrid, 2024. (Europa Press).

Desde su círculo más cercano insisten en que no ha habido una discusión determinante ni una crisis que haya puesto fin a la relación. “No ha sido ni una crisis ni una separación como tal”, explican a Vanitatis. La decisión habría sido fruto de una reflexión compartida: continuar juntos, pero sin mantener la intensidad de los primeros meses. “Es tomar distancia para ver qué pasa”, apuntan las mismas fuentes.

La diferencia de horarios y las obligaciones profesionales de cada uno también influyen en esta nueva organización. Jorge Navalpotro tiene buena parte de su actividad laboral vinculada a la sala La Riviera, donde acude habitualmente por las noches. Victoria, por su parte, continúa desarrollando su faceta como creadora de contenido, una ocupación que implica desplazamientos frecuentes y compromisos en distintos puntos del mundo. Ambos quieren poder atender sus respectivas responsabilidades sin que la relación condicione sus agendas.

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Victoria Federica, la viva imagen de la angustia ante la impactante cogida de Roca Rey en Las Ventas. (Europa Press).
Victoria Federica, la viva imagen de la angustia ante la impactante cogida de Roca Rey en Las Ventas. (Europa Press).

El viaje a Lima que ha despertado los rumores

Uno de los episodios que más ha contribuido a alimentar las especulaciones ha sido el reciente viaje de Victoria Federica a Lima, Perú. La nieta de Juan Carlos I se ha desplazado hasta allí para acompañar a Andrés Roca Rey, uno de sus grandes amigos, durante sus compromisos en la Feria del Señor de los Milagros. El torero ha protagonizado un histórico doblete en su país natal, con las entradas agotadas para las citas del sábado y el domingo.

La joven ha viajado acompañada de amigos, entre ellos María García de Jaime y Tomás Páramo, y durante su estancia se ha dejado ver con varios familiares del diestro. En las imágenes compartidas en redes sociales aparece junto a María Mercedes Valdez, madre de Roca Rey, algunas de sus tías y Anahí Carrera, pareja de su hermano Juan José. Una muestra de la estrecha relación que mantiene desde hace años con el entorno del torero.

Victoria Federica y Roca Rey en una imagen en redes sociales (Instagram).
Victoria Federica y Roca Rey en una imagen en redes sociales (Instagram).

La escapada ha llamado especialmente la atención porque se ha producido sin Jorge Navalpotro. A ello se suma que hace tiempo que ninguno de los dos publica fotografías juntos, algo que contrasta con los primeros meses de su noviazgo, cuando compartían con frecuencia imágenes de sus planes. Esa ausencia de apariciones conjuntas ha contribuido a que se hable de una posible ruptura.

Sin embargo, las fuentes de Vanitatis matizan esa interpretación. Desde el entorno directo de Victoria aseguran que “por ahora, es una separación física, no sentimental”. La intención sería precisamente preservar el vínculo y permitir que cada uno disponga de su propio espacio. “Ambos están bien juntos, pero quieren seguir estando juntos y por eso han decidido poner un poco de distancia”, explican.

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