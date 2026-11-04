Pedro Sánchez elige a Carlos Cuerpo para que asuma el Ministerio de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente

Pedro Sánchez acepta la renuncia de Óscar Puente y encarga a Carlos Cuerpo la gestión de Transportes.

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Pedro Sánchez ha comparecido ante los medios este miércoles en una declaración institucional para nombrar al nuevo encargado del ministerio de Transportes. El elegido es Carlos Cuerpo, vicepresidente y ministro de Economía que ahora asume esta cartera para lo que queda de legislatura. Este martes, tras cuatro horas contestando las preguntas del resto de grupos parlamentarios, Óscar Puente anunció su dimisión tras la tragedia de Urda que terminó con la vida de 69 personas.

“Un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año, por muy distintos que sean, y tenga o no responsabilidad directa en ellos. Es una cuestión de dignidad política, de coherencia, y de empatía con las víctimas”, afirmó Puente, en referencia al reciente accidente de Toledo junto al ocurrido en Adamuz en enero, que supuso la muerte de 46 personas. Con las elecciones del 29-N en 25 días, una de las caras visibles del PSOE da un paso a un lado. “Nuestro deber es honrar su gesto y seguir trabajando”, ha dicho Sánchez.

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Declaraciones del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien ha anunciado este martes en la Diputación Permanente del Congreso su dimisión como miembro del Gobierno y como candidato del PSOE a las elecciones del 29 de noviembre, una decisión que tomó la semana pasada, nada más conocer la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) en la que fallecieron 69 personas.

Carlos Cuerpo asume así otra responsabilidad. Desde 2023 lidera el Ministerio de Economía y se ha consolidado como una de las figuras mejor valoradas del Gobierno. Así lo muestran las encuestas del CIS, pues suele ser uno de los dos o tres miembros que logra un aprobado por los españoles. Tras la salida de María Jesús Montero hace meses para enfrentarse a Juanma Moreno en las elecciones andaluzas de mayo, Sánchez escogió a Cuerpo como nuevo vicepresidente primero. Ahora, para los 25 días restantes y con asuntos del accidente de Urda por atender, suma Transportes a sus labores.

Tras su despedida pública de Puente, ha informado que Cuerpo asumirá temporalmente la gestión del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. La medida, ha indicado, se formalizará a través de un real decreto en un Boletín Oficial del Estado extraordinario. El mandatario ha vinculado la decisión con la cercanía de las elecciones generales, que, según afirmó, se celebrarán dentro de menos de un mes. Sobre Cuerpo, señaló que cuenta con “una enorme capacidad de gestión, integridad y un talante que nuestra política y nuestro país necesitan”. “Estoy convencido de que hará un gran trabajo y dará continuidad a las reformas iniciadas por el ministro Puente”, añadió.

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Pedro Sánchez y Carlos Cuerpo en el Congreso (Eduardo Parra - Europa Press)

Sánchez defiende a Puente

El presidente del Gobierno ha comenzado su comparecencia defendiendo la figura y legado de Puente. Sánchez ha señalado que tomó la decisión “por empatía con las víctimas”, “por coherencia” y por “dignidad política”. El presidente ha afirmado que aceptó la dimisión “con gratitud y con respeto”. El jefe del Gobierno ha querido destacar la gestión del ya exministro de Transportes y señalar los desafíos a los que se ha enfrentado. “Esta semana lo ha vuelto a hacer. El ministro Puente ha dado la cara, ha dado explicaciones, también ha aportado soluciones a una sociedad que las exigía y que también las merecía”, ha dicho.

Desde el Gobierno, voces como el propio Puente o la ministra de Sanidad, Yolanda Díaz, han defendido la decisión y resaltado el lema de que “no todos los políticos son iguales”. Achacan que, con otras catástrofes que envolvían competencias de la oposición, no se produjeron dimisiones, como con el caso de Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana durante la DANA que tardó un año en abandonar el cargo. No obstante, el propio Puente no dimitió tras el accidente de Adamuz del 18 de enero.

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“Lo ha hecho para demostrar, en primer lugar, a las víctimas el enorme respeto que la sociedad y, por supuesto, su gobierno siente por ellas”, ha declarado el presidente. Considera que “con su renuncia, Óscar ayuda a que España recupere la confianza no solo en nuestro sistema ferroviario, sino también en la dignidad política”. “Vamos a continuar haciendo todo lo que esté en nuestras manos para asistir a las personas que se han visto golpeadas por este terrible accidente y para recuperar la normalidad en nuestra alta velocidad”, ha concluido el apartado de hablar de Puente y su salida.