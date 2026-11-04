España

Pedro Sánchez elige a Carlos Cuerpo para que asuma el Ministerio de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente

El vicepresidente y ministro de Economía suma esta cartera a sus competencias

Pedro Sánchez acepta la renuncia de Óscar Puente y encarga a Carlos Cuerpo la gestión de Transportes.

Guardar

Pedro Sánchez ha comparecido ante los medios este miércoles en una declaración institucional para nombrar al nuevo encargado del ministerio de Transportes. El elegido es Carlos Cuerpo, vicepresidente y ministro de Economía que ahora asume esta cartera para lo que queda de legislatura. Este martes, tras cuatro horas contestando las preguntas del resto de grupos parlamentarios, Óscar Puente anunció su dimisión tras la tragedia de Urda que terminó con la vida de 69 personas.

“Un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año, por muy distintos que sean, y tenga o no responsabilidad directa en ellos. Es una cuestión de dignidad política, de coherencia, y de empatía con las víctimas”, afirmó Puente, en referencia al reciente accidente de Toledo junto al ocurrido en Adamuz en enero, que supuso la muerte de 46 personas. Con las elecciones del 29-N en 25 días, una de las caras visibles del PSOE da un paso a un lado. “Nuestro deber es honrar su gesto y seguir trabajando”, ha dicho Sánchez.

PUBLICIDAD

Declaraciones del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien ha anunciado este martes en la Diputación Permanente del Congreso su dimisión como miembro del Gobierno y como candidato del PSOE a las elecciones del 29 de noviembre, una decisión que tomó la semana pasada, nada más conocer la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) en la que fallecieron 69 personas.

Carlos Cuerpo asume así otra responsabilidad. Desde 2023 lidera el Ministerio de Economía y se ha consolidado como una de las figuras mejor valoradas del Gobierno. Así lo muestran las encuestas del CIS, pues suele ser uno de los dos o tres miembros que logra un aprobado por los españoles. Tras la salida de María Jesús Montero hace meses para enfrentarse a Juanma Moreno en las elecciones andaluzas de mayo, Sánchez escogió a Cuerpo como nuevo vicepresidente primero. Ahora, para los 25 días restantes y con asuntos del accidente de Urda por atender, suma Transportes a sus labores.

Tras su despedida pública de Puente, ha informado que Cuerpo asumirá temporalmente la gestión del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. La medida, ha indicado, se formalizará a través de un real decreto en un Boletín Oficial del Estado extraordinario. El mandatario ha vinculado la decisión con la cercanía de las elecciones generales, que, según afirmó, se celebrarán dentro de menos de un mes. Sobre Cuerpo, señaló que cuenta con “una enorme capacidad de gestión, integridad y un talante que nuestra política y nuestro país necesitan”. “Estoy convencido de que hará un gran trabajo y dará continuidad a las reformas iniciadas por el ministro Puente”, añadió.

PUBLICIDAD

Pedro Sánchez y Carlos Cuerpo en el Congreso (Eduardo Parra - Europa Press)
Pedro Sánchez y Carlos Cuerpo en el Congreso (Eduardo Parra - Europa Press)

Sánchez defiende a Puente

El presidente del Gobierno ha comenzado su comparecencia defendiendo la figura y legado de Puente. Sánchez ha señalado que tomó la decisión “por empatía con las víctimas”, “por coherencia” y por “dignidad política”. El presidente ha afirmado que aceptó la dimisión “con gratitud y con respeto”. El jefe del Gobierno ha querido destacar la gestión del ya exministro de Transportes y señalar los desafíos a los que se ha enfrentado. “Esta semana lo ha vuelto a hacer. El ministro Puente ha dado la cara, ha dado explicaciones, también ha aportado soluciones a una sociedad que las exigía y que también las merecía”, ha dicho.

Desde el Gobierno, voces como el propio Puente o la ministra de Sanidad, Yolanda Díaz, han defendido la decisión y resaltado el lema de que “no todos los políticos son iguales”. Achacan que, con otras catástrofes que envolvían competencias de la oposición, no se produjeron dimisiones, como con el caso de Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana durante la DANA que tardó un año en abandonar el cargo. No obstante, el propio Puente no dimitió tras el accidente de Adamuz del 18 de enero.

“Lo ha hecho para demostrar, en primer lugar, a las víctimas el enorme respeto que la sociedad y, por supuesto, su gobierno siente por ellas”, ha declarado el presidente. Considera que “con su renuncia, Óscar ayuda a que España recupere la confianza no solo en nuestro sistema ferroviario, sino también en la dignidad política”. “Vamos a continuar haciendo todo lo que esté en nuestras manos para asistir a las personas que se han visto golpeadas por este terrible accidente y para recuperar la normalidad en nuestra alta velocidad”, ha concluido el apartado de hablar de Puente y su salida.

Temas Relacionados

Pedro SánchezÓscar PuenteGobierno de EspañaEspaña-NacionalEspaña NoticiasÚltima hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Victoria Federica y Jorge Navalpotro ponen distancia en su relación: la sobrina de Felipe VI se va a Perú a apoyar a Roca Rey

La hija de la infanta Elena ha puesto tierra por medio con su actual pareja y se ha embarcado en un viaje con amigos a Perú

Victoria Federica y Jorge Navalpotro ponen distancia en su relación: la sobrina de Felipe VI se va a Perú a apoyar a Roca Rey

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

El ministro anunció su dimisión ayer, casi una semana tras el alcance de trenes. Este miércoles, Feijóo y Abascal, que según todas las encuestas previas al siniestro podrían formar gobierno, continúan con sus agendas públicas con entrevistas, encuentros con medios y mítines

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

El aumento de la temperatura del Mediterráneo amenaza un coral único en Almería: “Hemos estado viendo muchas colonias totalmente blanqueadas”

Este fenómeno que está ocurriendo en todo el mundo podría provocar la pérdida de estos corales, que son clave para muchas especies marinas

El aumento de la temperatura del Mediterráneo amenaza un coral único en Almería: “Hemos estado viendo muchas colonias totalmente blanqueadas”

Francia ayudará a financiar la modernización de 11 puertos de Marruecos, tres de ellos en el Sáhara Occidental

El plan, con un préstamo de 100 millones de euros para un paquete de asistencia técnica, incluye las terminales de El Aaiún, Bojador y Dajla

Francia ayudará a financiar la modernización de 11 puertos de Marruecos, tres de ellos en el Sáhara Occidental

Si quieres empezar en la jardinería, estas dos plantas de interior son ideales porque perdonan que se te olvide regarlas

Según un experto, resultan ideales para quien se inicia ya que soportan todo tipo de olvidos

Si quieres empezar en la jardinería, estas dos plantas de interior son ideales porque perdonan que se te olvide regarlas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

Francia ayudará a financiar la modernización de 11 puertos de Marruecos, tres de ellos en el Sáhara Occidental

Francia impulsa un nuevo dron submarino de gran tamaño para vigilar, operar y neutralizar amenazas en el fondo del océano

La otra ultraderecha que no es Vox ni Alvise y que se presentará al Congreso en todas las provincias: el Frente Obrero que odia a los migrantes y el feminismo

Las familias de los dos maquinistas muertos en el AVE no recibirán la misma indemnización: Renfe valora entre 21.300 y 63.900 euros la vida de sus trabajadores según su rango salarial

ECONOMÍA

La afiliación a la Seguridad Social marca récord en octubre con 22,6 millones pese al repunte estacional del paro

La afiliación a la Seguridad Social marca récord en octubre con 22,6 millones pese al repunte estacional del paro

Más equipo y menos ego: así es el jefe que prefieren los españoles frente a trabajadores de otros países

Subastan 20 fincas en ocho pueblos de Soria: precios entre 19 y 20.000 euros y terrenos de hasta casi siete hectáreas

El ajo español se enfrenta a un doble golpe en Reino Unido y Marruecos: en juego, más de 30.000 toneladas de exportaciones

Los trabajadores ferroviarios preparan varios días de huelga en Adif y Renfe: “No serán solo el 17 de noviembre, irán a mayores y antes de las elecciones generales”

DEPORTES

La advertencia de un exjugador del Real Madrid que jugó también entre las filas del AEK de Atenas: “El equipo griego va a ser agresivo y va a esperar su oportunidad”

La advertencia de un exjugador del Real Madrid que jugó también entre las filas del AEK de Atenas: “El equipo griego va a ser agresivo y va a esperar su oportunidad”

Unai Emery vuelve a chocar con su ‘bestia negra’: 31 partidos ante el FC Barcelona y 22 derrotas

Pesadilla en La Cerámica: el PSG sentencia en ocho minutos y pasea a un Villarreal sin respuesta para dejar a Íñigo Pérez contra las cuerdas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Aston Villa en Champions

Raphinha se acuerda de Jesús de Miguel tras la victoria del FC Barcelona en Champions: “Hoy no es un buen día para hablar de fútbol”