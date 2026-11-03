‘La bola negra’ se convierte en la película más vista del año en España, superando a ‘Spider-Man: Brand New Day’

Imagen de 'La bola negra'. (Movistar Plus+)

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La bola negra se ha convertido ya en uno de los mayores fenómenos cinematográficos de la historia de España. Poco más de cinco semanas después de su estreno, la película de Javier Calvo y Javier Ambrossi continúa batiendo récords. Tras desbancar a Torrente, presidente como la producción española más taquillera de 2026 y superar a Ocho apellidos catalanes -que en 2015 sumó 35,2 millones de euros- para convertirse en la tercera película española con mayor recaudación de la historia, ahora, el fenómeno de Los Javis suma un nuevo hito: es ya la película más vista del año en España, con más de 5,5 millones de entradas vendidas. Así lo ha confirmado este martes el analista Pau Brunet, autor del boletín sobre datos de taquilla Box Office, según datos de la distribuidora Elástica y Rentrak.

Con esta cifra, el segundo largometraje de los Javis supera a dos de las grandes superproducciones de Hollywood: Spider-Man: Brand New Day y La odisea, de Christopher Nolan. La cuarta cinta del superhéroe arácnido protagonizada por Tom Holland -estrenada el pasado 29 de julio- acumuló, según datos entre el fin de semana del 9 al 11 de octubre, un total de 5,4 millones de espectadores. El largometraje de Nolan, en cines desde el 17 de julio, supera también los 5 millones.

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Pero pese a haber vendido más entradas que sus competidoras, La bola negra todavía se encuentra por detrás de ambas producciones estadounidenses en materia de ingresos. La película de Los Javis acumula alrededor de 37 millones de euros, frente a los 40,3 millones de Spider-Man: Brand New Day y los 39,1 millones de La odisea, según las cifras recogidas por el Ministerio de Cultura.

Clip de 'La bola negra', donde la cantaora María Terremoto interpreta la 'Seguiriya de los valientes', junto al actor Milo Quifes. (Movistar Plus )

Uno de los motivos puede atañerse a la última edición de la Fiesta del Cine, celebrada del 19 al 22 de octubre de 2026 y cuyo precio de las entradas se rebajó hasta los 3,5 euros por persona. Esta edición registró el mejor dato de asistencia desde 2019: 1,5 millones de espectadores.

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Una carrera con destino los Oscar

Pero su trayectoria todavía está lejos de agotarse: por sexta semana consecutiva, La bola negra se mantiene como la película más vista en los cines españoles mientras coge impulso en Estados Unidos, que llegó a salas el pasado 16 de octubre. Incluso Madonna ha caído rendida a la historia protagonizada por Guitarricadelafuente, Carlos González y Miguel Bernardeau: “Id a ver esta película; es una experiencia transformadora”, ha compartido en Instagram la cantante este fin de semana.

A este éxito en taquilla se suma su recorrido por la temporada de premios, que comenzó en el Festival de Cannes, donde Los Javis se alzaron con el premio a la Mejor Dirección, y continuó con los premios del público de los festivales de Toronto y San Sebastián. Además, la película acumula dos nominaciones a los Gotham Awards, cuya gala se celebrará el próximo 30 de noviembre: Mejor intérprete revelación para Guitarricadelafuente y el Premio del Público. Todo ello mientras continúa su carrera hacia los Oscar 2027, donde ha sido elegida para representar a España en la categoría de Mejor película internacional. La próxima fecha clave será el 15 de diciembre, cuando la Academia de Hollywood anuncie las 15 películas preseleccionadas, antes de conocer las cinco nominadas definitivas el 21 de enero.

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