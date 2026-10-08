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Octavio Paz, filósofo y Premio Nobel de Literatura: “Ser uno mismo es llegar a ser ese otro que llevamos escondido en nuestro interior”

La visión del pensador mexicano acerca de la transformación constante del individuo y el descubrimiento de la propia esencia

Fotografía de Octavio Paz
Fotografía de Octavio Paz
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A lo largo de la historia del Premio Nobel de Literatura, no son muchos los pensadores con vocación filosófica que han sido reconocidos. Entre ese selecto grupo destaca el ensayista y poeta mexicano Octavio Paz, una de las figuras más ilustres y complejas de las letras hispanoamericanas. Con su galardón en 1990, Paz se consolidó como una de las mentes más incisivas del siglo XX, capaz de explorar la condición humana mediante un pensamiento tan lúcido como poético.

Su trayectoria intelectual estuvo profundamente ligada a Europa, especialmente a su vivencia en España durante la Guerra Civil en 1937, cuando asistió al II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura. Esta experiencia transformó su visión del compromiso social, del arte y de la libertad individual. Aquellas vivencias nutrieron sus reflexiones sobre el aislamiento, la historia y la búsqueda permanente de la identidad que marcarían el conjunto de su vasta obra ensayística.

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En sus reflexiones sobre la existencia y cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con el otro, el pensador mexicano mostró cómo para él la identidad era algo dinámico, alterado por los múltiples descubrimientos y reconciliaciones con nuestras propias facetas ocultas que vamos completando a lo largo de nuestras vidas. Por eso, escribió: “Ser uno mismo es, siempre, llegar a ser ese otro que somos y que llevamos escondido en nuestro interior, más que nada como promesa o posibilidad de ser”.

'El laberinto de la soledad', de Octavio Paz.
'El laberinto de la soledad', de Octavio Paz. (Cátedra Ediciones)

El significado de las palabras de Octavio Paz

Para este pensador la identidad no era un molde, sino un proceso permanente de transformación. Para Paz, el ser humano posee un potencial latente que solo se despliega cuando explora sus propias contradicciones e incógnitas, hecho por el que en obras como El laberinto de la soledad exploró esta idea, señalando que “la soledad es la expectativa de una comunión”. El ser humano es el único ser que se sabe solo y, al mismo tiempo, el único que busca salir de sí mismo para completarse.

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Las ideas de Octavio Paz cobran un especial sentido en el mundo actual y en las elecciones personales de la vida moderna. A día de hoy, es habitual encontrarnos con personas que deciden abandonar muchas facetas de su vida para encarnar precisamente ese “otro” latente en ellas. Aceptar el cambio de rumbo implica descorrer el velo de lo cotidiano para hacer realidad una promesa interna que permanecía oculta a la espera de una oportunidad.

Paz argumentaba que reconocer esa diversidad interna resulta fundamental para conectar de manera genuina con los demás. Al respecto, el ensayista escribió en otra ocasión: “Para ser yo he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros, los otros que no son si yo no existo”. Así, la empatía y la autoevaluación eran pilares esenciales para la convivencia y la autorrealización de cada uno.

Los filósofos en busca de un “otro”

La identidad ha sido un tema que siempre ha interesado mucho a los grandes filósofos. Hubo otros que, como Octavio Paz, la entendieron como algo dinámico. Uno de ellos fue el alemán Friedrich Nietzsche, que en Así habló Zaratustra reflexionó sobre la necesidad de trascender los límites propios para alcanzar un desarrollo pleno. “Llega a ser el que eres”, nos conminaba en una de sus máximas más recordadas, llamando a descubrir nuestra auténtica naturaleza interna a través del esfuerzo constante.

Desde el lado más poético, el poeta español Antonio Machado profundizaría en la diversidad de las personas a través de algunos de sus escritos más filosóficos. “La esencial heterogeneidad del ser es la incurable otredad que padece lo uno”, una cita que Paz admiraba y utilizaba para argumentar que nadie es una unidad cerrada, sino un diálogo permanente con lo diferente.

El filósofo y ensayista alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025. (Fundación Princesa de Asturias/UIMP/MOME)

Como vemos, las palabras del Premio Nobel de Literatura mexicano invitan a comprender que una búsqueda personal que acaba con la definición de lo que ya somos resulta incompleta. En vez de eso, propone abrirnos a lo que podemos llegar a ser, recordando que albergamos posibilidades ocultas cuyo desarrollo es sinónimo de autenticidad. En otras palabras: la mejor forma de ser nosotros mismos es ser lo que todavía no hemos empezado a ser.

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