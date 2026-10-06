Cultura

El Nobel de Literatura se define este jueves: ¿llegó el turno de las escritoras latinoamericanas?

La región no recibe el galardón desde que la Academia Sueca distinguió al peruano Mario Vargas Llosa en 2010. Este año, entre las candidatas figuran la argentina Samanta Schweblin y la mexicana Cristina Rivera Garza

Dos mujeres posan en primer plano frente a estanterías de madera llenas de libros en una biblioteca.
La Academia Sueca anunciará al ganador del Nobel de Literatura: la mexicana Cristina Rivera Garza y la argentina Samanta Schweblin, entre las favoritas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Después de galardonar el año pasado al húngaro László Krasznahorkai, el premio Nobel de Literatura podría recaer este jueves en un no europeo, con algunas autoras latinoamericanas entre las favoritas, como Samanta Schweblin y Cristina Rivera Garza, según críticos literarios consultados.

Las deliberaciones del jurado y la lista de nominados se mantienen confidenciales por 50 años, por lo cual cada año se da un juego de adivinación en los círculos literarios suecos. Lina Kalmteg, de la radio pública sueca SR, piensa que ya es hora de que se reconozca a alguna autora hispanohablante de un país latinoamericano. “En los últimos años se ha hablado mucho del ‘milagro literario latinoamericano’, esa nueva generación que sucedió a los autores masculinos adeptos al realismo mágico, como Gabriel García Márquez”, señaló.

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“En este nuevo auge, son las mujeres quienes se imponen, con una escritura a menudo teñida de feminismo, pero también a veces bastante oscura y violenta, salpicada de toques surrealistas”, acotó.

Samanta Schweblin portada
Schweblin se ha convertido en una de las figuras más relevantes de la literatura contemporánea latinoamericana con obras como "Distancia de rescate", "Siete casas vacías" o "Pájaros en la boca" (Foto: Alejandra López)

Consideró que la argentina Samanta Schweblin, de 48 años, sería una opción interesante y sorprendente, aunque “seguramente aún es demasiado joven”. Schweblin se ha convertido en una de las figuras más relevantes de la literatura contemporánea latinoamericana con obras como Distancia de rescate, Siete casas vacías o Pájaros en la boca, que transitan entre el cuento fantástico y una narrativa de aliento más siniestra.

También destaca la mexicana Cristina Rivera Garza, quien a sus 62 años y tras más de tres décadas dedicada a las letras ha dado vida a novelas, ensayos y poesías que entrelazan la ficción con la investigación histórica. Su trabajo incluye títulos como El invencible verano de Liliana o Nadie me verá llorar, traducidos a decenas de idiomas. El vasto universo literario de América Latina no ha tenido un laureado desde 2010, con el reconocimiento del peruano Mario Vargas Llosa.

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¿Gesto político?

Las quinielas dan espacio también a la estadounidense-antiguana Jamaica Kincaid, de 77 años, conocida por su obra poscolonial que explora temas de identidad, familia y cultura, o la china Can Xue, comparada con Kafka por el universo pesadillesco de sus novelas. “Ya es hora de que lo obtenga Jamaica Kincaid”, opinó Victor Malm, jefe de cultura del diario Expressen. “Hace tiempo que da que hablar”, coincidió su colega Björn Wiman, redactor en jefe cultural del diario Dagens Nyheter. Su novela Lucy, inspirada en gran parte en su propia vida, narra la historia de una joven que abandona el Caribe para irse a Estados Unidos donde trabaja cuidando niños.

Una mujer de cabello cano con anteojos, labial rojo y chaqueta oscura mira hacia un costado frente a un fondo negro
También destaca la mexicana Cristina Rivera Garza, quien a sus 62 años y tras más de tres décadas dedicada a las letras ha dado vida a novelas, ensayos y poesías que entrelazan la ficción con la investigación histórica (Fernando Bruno / MALBA)

“Es precisamente el tipo de libro en el que basta leer tres líneas para decir: ‘vale, aquí estamos ante un Premio Nobel’”, opina Wiman. Su elección también podría interpretarse como un gesto político, dado que Kincaid es una voz crítica del presidente Donald Trump. Según Wiman, la academia podría también “apartarse un poco” del terreno conocido en que se mantuvo el año pasado con la elección del húngaro Krasznahorkai.

Criticada durante mucho tiempo por centrarse en autores occidentales, la Academia Sueca -sacudida por un escándalo de abuso sexual en 2018- se ha renovado profundamente y sustituyó a más de la mitad de sus miembros. Desde entonces, casi uno de cada dos premios han sido para mujeres. No obstante, continúan infrarrepresentadas: de los 122 galardonados, sólo 18 son mujeres. Y apenas una minoría de las autoras reconocidas son de lenguas asiáticas o de Oriente Medio. Pero el cenáculo asegura que solo se enfoca en la calidad literaria de las obras que distingue.

Los favoritos de siempre

Los candidatos habituales también tienen opciones, como el australiano Gerald Murnane, su compatriota Alexis Wright o el estadounidense Thomas Pynchon. Otros nombres se han sumado a las especulaciones los últimos años, como la alemana Jenny Erpenbeck y la vietnamita Duong Thu Huong.

¿Quién será el elegido de este año? ¿Quién habrá producido “la obra más notable, de inspiración idealista”, como lo estipula el testamento de Alfred Nobel? La respuesta se conocerá el jueves a las 13H00 (11H00 GMT), con 12 millones de coronas suecas en juego, es decir 1,2 millones de dólares.

Fuente: AFP

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