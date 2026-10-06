Quedan cinco días para ver en Movistar Plus+ la película ganadora de tres Oscar considerada por Tarantino como “la mejor” de la década pasada: “Una obra maestra de nuestro tiempo”

Guardar

Corría mediados de 2020, en plena pandemia, cuando la revista francesa Première tuvo el valor de preguntarle a Quentin Tarantino cuál había sido, para él, la mejor película de la década de 2010. Dunkerque, la cinta que Christopher Nolan estrenó en 2017, ocupaba el segundo puesto. La primera, sin embargo, no admitía demasiadas dudas. “Es la número uno porque es la mejor. ¡Eso es todo! Destroza a sus competidoras”, sentenció el director de Pulp Fiction sobre La red social, de David Fincher.

Dieciséis años después de su estreno, la película protagonizada por Jesse Eisenberg vuelve a estar de actualidad por partida doble. Movistar Plus+ la retirará de su catálogo el próximo 11 de octubre, mientras que apenas dos días antes, el 9 de octubre, llegará a los cines españoles El precio de la red, la nueva película de Aaron Sorkin que sirve como una suerte de secuela o “película complementaria” a la cinta que estrenó en 2010 sobre el nacimiento de Facebook.

PUBLICIDAD

Basada en el libro Multimillonarios por accidente (Alienta Editorial, 2010), de Ben Mezrich, La red social reconstruía los primeros pasos de Facebook desde que Mark Zuckerberg entró a los servidores de la universidad para copiar los archivos del directorio de estudiantes y crear un servidor para puntuar a las chicas del campus hasta crear uno de los grandes gigantes tecnológicos del planeta. Dirigido por Fincher (El club de la lucha, Zodiac) y con un guion del propio Sorkin, los cineastas no plantearon únicamente una película sobre la creación de una empresa, sino retratar la ambición, la amistad, el resentimiento y la lucha por el poder.

Jesse Eisenberg daba vida a Mark Zuckerberg, mientras que Andrew Garfield interpretaba a Eduardo Saverin, uno de los cofundadores de la aplicación y pieza fundamental en las disputas que terminarían marcando los primeros años de la compañía. A ellos se sumaban Justin Timberlake como Sean Parker y Armie Hammer en el doble papel de los hermanos Cameron y Tyler Winklevoss.

PUBLICIDAD

La película terminó convertida también en uno de los títulos más celebrados de aquel año. Consiguió ocho nominaciones a los Oscar y ganó tres estatuillas: mejor guion adaptado para Sorkin, mejor montaje y mejor banda sonora original, compuesta por Trent Reznor y Atticus Ross.

Su reputación no ha hecho más que crecer desde entonces. Michael Leader, de Den of Geek, le otorgó cinco estrellas sobre cinco y, coincidiendo con Tarantino, escribió que tenía “el potencial de convertirse en un clásico, una obra maestra de nuestro tiempo que captura la vida de principios del siglo XXI”, además de destacar su capacidad para funcionar como un entretenimiento “sólido y maduro”.

PUBLICIDAD

De qué va ‘El precio de la red’

Ahora, este viernes 9 de octubre llega a los cines de toda España El precio de la red, que vuelve a contar con Sorkin como guionista, pero también como cineasta. La nueva película desplaza la atención desde la creación de Facebook hasta las consecuencias de su crecimiento y se inspira en The Facebook Files, la investigación periodística publicada por The Wall Street Journal en 2021 a partir de documentos internos de la compañía.

Como complemento de la exitosa película La red social», el guion original de Sorkin se basa en los hechos que dieron lugar a la impactante investigación periodística del Wall Street Journal titulada The Facebook Files». (Sony Pictures)

Mikey Madison, ganadora del Oscar por Anora, da vida a Frances Haugen, la gerente de producto del departamento de integridad cívica de Facebook que ese mismo año denunció que la empresa, propietaria también de WhatsApp e Instagram, conocía algunos de los efectos perjudiciales que sus plataformas podían tener sobre los usuarios. Entre ellos, que Instagram podía resultar “tóxico” para muchas adolescentes, especialmente por su impacto sobre la imagen corporal y la salud mental, o que la compañía era consciente de que determinados cambios en sus algoritmos podían favorecer la difusión de contenidos polarizantes.

PUBLICIDAD

Junto a Madison, Jeremy Allen White interpreta al periodista Jeff Horwitz, mientras que Jeremy Strong, conocido por Succession, asume el papel de Mark Zuckerberg que Jesse Eisenberg encarnó en la película original. Completan el reparto Bill Burr, Wunmi Mosaku y Billy Magnussen.