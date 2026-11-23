Una persona observa las pantallas informativas en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. (Europa Press)

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Si tenías prevista una escapada para la última semana de noviembre, es muy posible que el adelanto electoral te haya hecho cambiar de planes. Si te sirve de consuelo, no has sido el único: Destinia cifra la tasa de cancelaciones de viajes previstos para estos días en un 52%, frente al 32,45% de media de las semanas próximas. De hecho, la empresa calcula un incremento del 60% de las anulaciones al comparar la semana de las elecciones generales del 29-N con las dos anteriores y las dos posteriores.

Detrás de ese repunte hay sobre todo reservas fáciles de cancelar: el 95% de las cancelaciones corresponde a alojamientos y casi todas se realizaron sin penalización. Además, el 74% afectó a escapadas planeadas dentro de España.

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A pesar de este aumento, la agencia de viajes asegura que, incluso después del anuncio del sorteo de las mesas electorales, siguieron entrando nuevas reservas. Los datos de la compañía apuntan así a una revisión de viajes previstos con anterioridad, más que a una renuncia general a viajar: la posibilidad de cancelar sin coste ha permitido a muchos clientes anular su escapada y decidir más adelante si reservan para otra fecha.

La flexibilidad de los alojamientos permite cambiar de planes

Las reservas de alojamiento concentran prácticamente todas las anulaciones detectadas por la plataforma. Los paquetes que incluyen vuelo y hotel representan alrededor del 4% del total, una proporción mucho menor que la de hoteles, apartamentos y otros establecimientos con condiciones de cancelación más flexibles.

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El perfil de las reservas anuladas también apunta a escapadas breves. La estancia media era de tres noches y el precio rondaba los 56 euros por persona y noche, lo que sitúa el gasto estimado en unos 180 euros por viajero.

Casi tres de cada cuatro cancelaciones afectaron a destinos dentro de España. Destinia aprecia una presencia mayor de zonas costeras, aunque matiza que esos lugares ya concentran habitualmente un volumen elevado de reservas.

El mayor repunte llegó entre tres y cuatro semanas después del anuncio

El aumento no se distribuyó de forma uniforme desde el momento de la convocatoria de elecciones generales. Destinia sitúa el pico de cancelaciones entre tres y cuatro semanas después del 5 de octubre, cuando se anunció el adelanto.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones anticipadas para el 29 de noviembre. La decisión llega tras el rechazo del Congreso a decretos clave del Gobierno sobre vivienda.

Beatriz Oficialdegui, directora de Marketing de Destinia, relaciona ese comportamiento con la incertidumbre que introduce una jornada electoral para quienes pensaban desplazarse: “La incidencia tan elevada de los primeros días podría explicarse porque los viajeros decidieron cancelar sus reservas de forma anticipada ante la incertidumbre de tener que acudir a votar presencialmente o ser convocados para formar parte de una mesa electoral”, ha explicado a Infobae.

El cálculo del 60% no compara estas elecciones con las generales de 2023 ni con el mismo periodo del año pasado. La empresa contrasta las cancelaciones de la semana 49, la de los comicios, con la media de las semanas 47, 48, 50 y 51.

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Destinia no recoge el motivo individual de cada anulación: los datos reflejan un aumento de las cancelaciones coincidente con la semana electoral, sin atribuirlo de forma concluyente a tener que votar o a una posible designación para una mesa.

Si toca mesa, el viaje no basta para quedar exento

La posibilidad de ser elegido presidente, vocal o suplente añade una preocupación más a quienes ya tenían una reserva para esta semana. María Prieto, CMO de la correduría de seguros de viaje Heymondo, ha trasladado a Infobae que la empresa ha detectado más consultas desde que se anunció el adelanto de los comicios generales.

“Desde el anuncio de la convocatoria electoral, nuestro equipo de atención al cliente ha registrado un despunte de consultas de viajeros que tienen desplazamientos previstos para esas fechas”, ha asegurado Prieto. La principal duda, según la responsable, es qué ocurre con un viaje ya pagado si llega la notificación para formar parte de una mesa.

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“Tener un viaje contratado no exime de manera automática de la obligación ciudadana de formar parte de una mesa electoral”, recuerda la CMO de Heymondo. Titulares y suplentes deben presentar una alegación ante la Junta Electoral de Zona si consideran que existe una causa que justifica su ausencia.

La aseguradora sitúa el plazo en siete días desde la recepción de la citación y calcula que la resolución suele demorarse entre cinco y siete días.

Para sostener esa petición, el viajero debe aportar la notificación electoral, los justificantes de la reserva y del pago, las condiciones de cancelación y la documentación que pruebe qué importe no puede recuperar o qué penalización asumiría.

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“Los billetes y las reservas pueden ser suficientes para acreditar que existe un viaje, pero no necesariamente para demostrar que cancelarlo supone un perjuicio económico relevante”, ha señalado Prieto.

Algunas pólizas cubren hasta 10.000 euros por viajero

Si la Junta Electoral de Zona rechaza la alegación, el viajero debe acudir al colegio electoral y tendrá que cancelar o modificar sus planes. En ese escenario, la designación como miembro de mesa puede estar cubierta por un seguro de anulación, aunque depende de que esa garantía se haya contratado y de las condiciones de cada póliza.

En el caso de Heymondo, la compañía incluye la convocatoria a una mesa electoral entre las más de 40 causas que pueden dar derecho a la cobertura de anulación en determinados productos. El reembolso puede alcanzar hasta 10.000 euros por viajero, según la modalidad contratada y el límite elegido, para gastos no recuperables de transporte, alojamiento, actividades y otros servicios del viaje.

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La cobertura se aplica a la persona convocada para la mesa electoral. Pero, si el viaje lo han contratado dos personas aseguradas y una de ellas recibe la citación, Heymondo señala que la otra también puede cancelar el viaje y reclamar los gastos que no pueda recuperar.