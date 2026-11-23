Varias personas observan un panel informativo en el que se muestran los datos de los vuelos en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en Madrid. (REUTERS/Ana Beltrán)

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El servicio de limpieza de las terminales 1, 2 y 3 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se encamina hacia un paro indefinido convocado a partir de las 23:00 horas del próximo 25 de noviembre. La movilización, ratificada en asamblea e impulsada por el comité de empresa de Serveo Facility Management —integrado por USO, SILMUMA, CCOO y Progresa—, afectará a cerca de 280 trabajadores tras el fracaso de las negociaciones y mediaciones previas.

La plantilla insiste en que el conflicto no se mueve por reivindicaciones salariales, sino por el respeto a los derechos adquiridos y a los pactos de centro vigentes. Fernanda Correia, limpiadora de las instalaciones y portavoz del sindicato USO, explica para Infobae que, aunque el colectivo se rige por el convenio de edificios y locales, cuentan con acuerdos específicos de centro que “todas las empresas han estado respetando hasta ahora, inclusive Serveo Facility Management”. Sin embargo, la portavoz revela que “con el cambio de gestor del año pasado, se ha decidido incumplir determinados acuerdos que llevamos disfrutando décadas” y otros que se implantaron en 2024 con una de las últimas huelgas convocadas por los trabajadores.

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Este deterioro ha llevado a formular la convocatoria con 22 puntos, “algunos con más trascendencia y otros con menos, pero son temas del día a día y que generan deficiencias”, afirma. Entre ellos, se abarcan desde asuntos propios, excesos de jornada o gestión de bajas y vacaciones, hasta materias relativas a “categorías, sobrecarga de trabajo, mantenimiento de maquinaria y materiales”, o la dotación de carros adaptados para empleados con limitaciones.

Aseos del aeropuerto de Barajas (Aena)

“Muchísimos trabajadores están sufriendo lesiones musculoesqueléticas”

Uno de los ejes centrales del malestar radica en las exigencias impuestas sobre una plantilla mermada ante el continuo repunte de viajeros, que no ha parado de incrementar desde 2019 a raíz de la pandemia. Fernanda señala que “AENA ha incluido en el grupo de limpieza unas frecuencias en la limpieza que son inasumibles con la plantilla que tenemos”, lo que obliga a que “muchas veces los trabajadores tienen que asumir dos zonas de trabajo, a veces inclusive tres”, asegura.

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A este ritmo se suma el control de seguimiento con herramientas digitales, una situación que describe como asfixiante: “Les han metido en los móviles una aplicación que les genera un estrés impresionante, porque le meten tiempos en la limpieza”, que no son realistas. Según Fernanda, en una jornada laboral de siete horas, un empleado debe asumir la limpieza de hasta seis aseos. La desinfección de cada uno de ellos exige una media de 45 minutos; una tarea que es casi imposible cuando también deben “limpiar bancadas, pasar la mopa debajo de los asientos, quitar manchas, atender incidencias, limpiar mostradores”, enumera.

Esta situación acarrea problemas, pues “la sobrecarga es constante y está afectando a la salud”. Entre las secuelas que se están empezando a ver, “muchísimos trabajadores están sufriendo lesiones musculoesqueléticas y bajas médicas derivadas del trabajo”. Ante ello, la portavoz zanja que el incremento de frecuencias “hay que asumirlo con plantilla, porque no puede ser todo a costa de la espalda y de la salud de los trabajadores”.

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Varias personas llegan al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. (REUTERS/Ana Beltrán)

La programación de las navidades sigue en el aire

La protesta estalla en un momento crítico, con la temporada navideña a la vuelta de la esquina y en medio de una parálisis organizativa que deja en el aire la cobertura del servicio. A escasas horas de la fecha fijada para el inicio del paro, los cuadrantes de trabajo continúan sin definirse. Fernanda explicaba hace unos días para Infobae que “a día de hoy, 18 de noviembre, todavía no está hecha esa programación”.

La representante sindical expone que la representación de los trabajadores “no tiene el listado definitivo de las vacaciones de diciembre, ni se ha sentado con la empresa para hacer la contratación, para cubrir las vacaciones del personal que se va de vacaciones en el mes de diciembre”. Esta falta de previsión siembra una profunda incertidumbre sobre el estado de las terminales durante las fiestas, ya que, según reconoce la propia portavoz, “con todo esto, la verdad, no sé cómo se va a hacer el tema de limpieza en Navidades”. Y es que la duración del conflicto es una incógnita: “Sabemos que se inicia el día 25 de noviembre y no sabemos hasta cuándo estaremos de huelga, lógicamente”.

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“Se rompieron las negociaciones y la empresa no nos ha vuelto a llamar”

El comité de empresa se ha visto abocado a este paro tras agotar las vías formales de diálogo, acumulando cuatro reuniones y dos mediaciones infructuosas en el Instituto Regional de Mediación y Arbitraje (IRMA). La última sesión tuvo lugar el pasado 16 de noviembre: “Ahí se rompieron las negociaciones y la empresa no nos ha vuelto a llamar”, sostiene Fernanda.

La zona de controles de seguridad del Aeropuerto de Barajas en Madrid. (EFE/ Fernando Villar)

La portavoz expresa, además, que el comité “siempre está en disposición de negociar y la premisa de negociaciones es que la empresa cumpla los acuerdos cerrados, que se estaban cumpliendo hasta la incorporación del nuevo gestor”. Pero también reprocha la actitud en la mesa: “Ellos quieren llevar el ritmo de la negociación como les viene en gana”, asevera.

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No obstante, Fernanda subraya que “Serveo tiene que cumplir los acuerdos con los que se subrogó la plantilla, porque en nuestro convenio dice que cuando se subroga, se hace con derechos y obligaciones”, explica. Por lo que estas condiciones forman parte de los propios pliegos de licitación y ninguna concesionaria puede declararse desconocedora de las mismas.

En caso de llegar a un acuerdo y ante la posibilidad de que sigan sin cumplir esos requisitos, la portavoz se mantiene prudente. “No podemos hablar a largo plazo de lo que pueda pasar. Lo que te podemos decir es que, si no se llega a un acuerdo de aquí al día 25 a las 23 horas, iremos a la huelga”, determina Fernanda.

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