Henar Álvarez en el último episodio de 'Al cielo con ella' (RTVE).

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La despedida de Henar Álvarez de Al cielo con ella ha estado a la altura del espíritu que ha acompañado al programa desde sus comienzos: humor, reivindicación y alguna que otra pulla. La humorista se ha puesto al frente por última vez del espacio de RTVE después de que la corporación haya decidido poner fin al formato tras cuatro temporadas. Una noticia que comunicó esta misma semana y que ha querido abordar sin perder su particular sentido del humor. En su último programa, emitido este domingo 22 de noviembre, la presentadora incluso ha protagonizado una surrealista conversación con Dios para pedirle explicaciones por su salida de la cadena pública.

La escena, con Secun de la Rosa dando vida al Todopoderoso, ha servido para que Henar se despida haciendo lo que mejor sabe: reírse de las situaciones incómodas y lanzar mensajes cargados de ironía. “¿Y ya está?, ¿se termina Al cielo con ella así sin más? Padre, ¿por qué me has abandonado?“, comenzaba preguntando, visiblemente indignada. Su interlocutor intentaba justificarse: ”¿Tú has visto cómo está el mundo, crees que me puedo centrar solo en ti?“.

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“Qué novedad, otro padre que pasa de sus hijos y le echa la culpa al trabajo...”, respondía ella, antes de enumerar todos los esfuerzos que había hecho para sacar adelante el espacio. Había trabajado, había sido divertida, crítica y hasta se había atrevido con un traje. Precisamente este último detalle provocaba otra respuesta de Dios, que le recordaba que ese tipo de vestimenta todavía podía resultar intimidante cuando la llevaba una mujer.

🙏 Dios, nuestro señor, se encarna en Secun de la Rosa para abrir, por última vez esta temporada, las puertas de #AlCieloConElla. Sigue el programa en directo en @La2_tve y @rtveplay: ⭕ https://t.co/zZULfbOFrq https://t.co/qRRLNJH5B9 — La 2 (@la2_tve) November 22, 2026

La conversación terminaba con una petición muy particular de Henar, que solicitaba que quienes celebrasen la desaparición del programa disfrutaran de una vida larga y saludable: “Te pido, por favor, que todas las personas que se alegran de que hoy sea el último día de Al cielo con ella tengan una vida sana y larga, larga, larga (...) para que les dé tiempo a ver que me va de puta madre”.

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La reivindicación feminista de Henar Álvarez

Después de este peculiar encuentro celestial, la humorista dedicaba sus últimos minutos a hacer balance de su experiencia en RTVE. Y lo hacía reivindicando precisamente aquello que ha diferenciado a Al cielo con ella de otras propuestas televisivas: ofrecer un espacio de humor desde una perspectiva femenina. “Estoy muy feliz porque hay un montón de cosas que jamás pensé que haría en la televisión, como monólogos feministas de seis minutos frente a una audiencia de miles de personas sin que nadie me replique”, reconocía.

También aprovechaba para responder a algunas de las críticas que ha recibido durante su trayectoria. “Me han dicho que si puedo hablar de otra cosa, que siempre hablamos de los mismos temas, ¡es que soy una mujer, que hablo desde el punto de vista de una mujer, de cosas que me atraviesan como mujer!“, explicaba. La presentadora cuestionaba así que se considere repetitivo abordar cuestiones que afectan a más de la mitad de la población.

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En este sentido, hacía una comparación especialmente contundente al referirse a los “300 millones de señores” que, en su opinión, ocupan los espacios televisivos hablando de los mismos asuntos. Tampoco se olvidaba de quienes le han reprochado su tono directo o que levante demasiado la voz. “¡Es que si no grito no me escuchas!“, defendía antes de bromear con Telecinco: ”Si no se consiguieran cosas gritando Telecinco no existiría que, por otra parte, es una cadena que me encanta. Increíble GH VIP".

Henar Álvarez en el último episodio de 'Al cielo con ella' (RTVE).

La despedida también tuvo espacio para el agradecimiento. Henar recordó a algunas de las mujeres que han pasado por el programa y las enseñanzas que le han dejado: “De Raquel Sánchez Silva, que nadie se resiste a ser bien tratado; de Araceli, superviviente de ‘El Patronato’ que hablar te da libertad; de Ana Peleteiro, que con la regla se salta más alto; y de Martirio, que lo importante es haber caminado donde no hay huella y abrir camino”.

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Un adiós con la puerta abierta

La emoción estuvo muy presente durante estos últimos días. La propia presentadora compartió en redes sociales una fotografía entre lágrimas, abrazada a sus compañeros y sosteniendo un ramo de flores, mientras sonaba Miedo, de M-Clan. “Esta noche ponemos el broche final a dos años de trabajo haciendo lo que mejor sabemos”, escribió antes de invitar a los espectadores a acompañarla en esta última emisión.

Pese a la cancelación, Henar quiso marcharse reivindicando los resultados del formato. “Llegamos a esta casa siendo el mayor estreno histórico de RTVE Play, lo seguimos siendo y nos vamos siendo el programa más visto cada domingo aquí en La 2″, afirmó, agradeciendo el respaldo de quienes han seguido todas sus etapas: “Nos vamos con la cabeza muy alta y es gracias a que vosotras nos la sostenéis. Muchísimas gracias de corazón”.

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