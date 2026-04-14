España Cultura

La continuación de ‘La red social’ será una película independiente con un Mark Zuckerberg adulto: una exploración sobre el poder y la tecnología

Se ha presentado el primer avance de ‘The Social Reckoning’, la nueva película de Aaron Sorking que seguirá las polémicas del creador de Facebook sobre la confidencialidad de datos

Guardar
Jeremy Strong será Mark Zuckerberg en 'The Social Reckoning'
Jeremy Strong será Mark Zuckerberg en 'The Social Reckoning'

La presentación mundial del primer tráiler de The Social Reckoning ha marcado uno de los momentos centrales de la reciente edición de CinemaCon, la convención cinematográfica más importante de Estados Unidos. La nueva película de Aaron Sorkin amplía el universo narrativo iniciado en 2010 con La red social, situando su acción casi dos décadas después de la creación de Facebook y centrándose en las tensiones derivadas del impacto global y las controversias alrededor de la plataforma y su fundador, Mark Zuckerberg.

En el avance, el público ha podido ver por primera vez al reconocido actor Jeremy Strong interpretando a un Zuckerberg transformado y desafiante, junto a un reparto donde destacan Mikey Madison y Jeremy Allen White.

El metraje mostrado en exclusiva a los asistentes confirmó la fecha de estreno comercial para el 9 de octubre. La trama presenta a Frances Haugen (en la vida real, ingeniera y denunciante de Facebook), interpretada por Madison, quien contacta con Jeff Horwitz, periodista del Wall Street Journal encarnado por Jeremy Allen White, en una operación de alto riesgo para exponer los secretos más sensibles de la empresa.

Inspirada en ‘The Facebook Files’

Un aspecto distintivo del avance, es el posicionamiento de Haugen, quien afirma: “Estoy aquí para ayudar a Facebook, no para hacerle daño, ¿vale?”. El filme se inspira en la exposición mediática denominada “The Facebook Files”, publicada por el Wall Street Journal en 2021, y traslada al espectador a los dilemas éticos y tensiones internas que originaron esta investigación.

Aaron Sorkin, en la presentación de 'The Social Reckoning', en la CinemaCon REUTERS/Caroline Brehman
Aaron Sorkin, en la presentación de 'The Social Reckoning', en la CinemaCon REUTERS/Caroline Brehman

Aaron Sorkin, director y guionista del proyecto, definió el filme como un “thriller” y una historia de “David contra Goliat”, donde la lucha se desplaza de los orígenes empresariales a las consecuencias sociales de una red que, en sus palabras, “ha tocado todas las vidas”, tal como manifestó ante el público congregado en Las Vegas.

El tráiler, reservado únicamente para los asistentes, expone cómo Haugen, protegida por cláusulas de confidencialidad, revela ante el periodista información que compromete a la dirección de Facebook en la propagación deliberada de contenidos perjudiciales para adolescentes y en el mantenimiento consciente de la desinformación que ha desencadenado episodios de violencia política. Un personaje secundario, interpretado por Bill Burr, cuestiona a Zuckerberg por la magnitud de la desinformación, diciéndole que es una “manguera de información nociva que estás introduciendo en la atmósfera”.

Un Zuckerberg desafiante

La interpretación del Zuckerberg adulto, a cargo de Strong, se aleja de la versión juvenil de Jesse Eisenberg. En las escenas judiciales, Strong compone a un “acusado profesional”, y define a su personaje con la frase: “Soy un absolutista de la libertad de expresión”. Además, el tráiler enfatiza la actitud desafiante del personaje. Strong sintetiza el nuevo enfoque: “Cuando digo ‘no’, el debate termina”.

Foto de archivo del director ejecutivo de Meta Platforms, Mark Zuckerberg. EFE/ Chris Torres
Foto de archivo del director ejecutivo de Meta Platforms, Mark Zuckerberg. EFE/ Chris Torres

The Social Reckoning se construye como una obra plenamente diferenciada respecto a La red social, tanto en tono como en propósito. Si el guion original de Sorkin adaptaba la génesis de Facebook a partir del libro The Accidental Billionaires, en esta ocasión el relato se apoya en los hechos documentados por Haugen y Horwitz en 2021. En palabras de Sorkin, era “el momento de contar más sobre ese fenómeno y su huella en todos los ámbitos de la vida”. El elenco suma, además de los protagonistas mencionados, a Wunmi Mosaku, Betty Gilpin y Billy Magnussen. La producción está a cargo del propio Sorkin junto a Todd Black, Peter Rice y Stuart Besser.

La venta del conglomerado de medios Waystar Royco al visionario tecnológico Lukas Matsson se acerca cada vez más. La perspectiva de esta venta provoca angustia existencial y división familiar entre los Roy mientras anticipan lo que será su futuro.

Tras la presentación, The Social Reckoning ha sido mencionada por diversos medios especializados como una de las producciones a seguir para los premios Oscar, recibiendo el legado del éxito internacional de La red social, que obtuvo ocho nominaciones a los premios Oscar y tres estatuillas, incluyendo la de mejor guion adaptado para Sorkin. La nueva película se plantea, como ha señalado Sorkin, como una exploración del poder y la responsabilidad de los gigantes tecnológicos, con Mark Zuckerberg en el centro de la controversia.

Temas Relacionados

Mark ZuckerbergLa red socialCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Mëstiza, las dos únicas ‘Spanish chicas’ del Coachella Fest: “Los españoles, si nos ponemos a hacer algo, siempre lo hacemos superbién”

El dúo de música electrónica, convertido en un fenómeno gracias a su mezcla de ‘house’, flamenco y otros folclores, encara ahora una histórica doble actuación en el famoso festival de California

Mëstiza, las dos únicas ‘Spanish chicas’ del Coachella Fest: “Los españoles, si nos ponemos a hacer algo, siempre lo hacemos superbién”

Dwyane Johnson y Jack Black presentaron un avance de la tercera ‘Jumanji’, con guiño a Robin Williams: “Es mi favorita hasta el momento”

El elenco al completo de la saga se reunió para presentar las primeras imágenes de esta última parte que se estrenará en las próximas Navidades

Dwyane Johnson y Jack Black presentaron un avance de la tercera ‘Jumanji’, con guiño a Robin Williams: “Es mi favorita hasta el momento”

Miguel Adrover, el diseñador que desafió a Zara y a Rosalía: un documental nos acerca a la figura más ‘punk’ de la moda española

Se estrena esta magnífica película que nos acerca a esta figura indómita que alcanzó la fama dentro de la industria del diseño de lujo y desapareció como un acto de resistencia

Miguel Adrover, el diseñador que desafió a Zara y a Rosalía: un documental nos acerca a la figura más ‘punk’ de la moda española

El ‘thriller’ erótico protagonizado por Phoebe Dynevor (‘Los Bridgerton’) alabado por la crítica que no te puedes perder: una película sobre la fragilidad masculina

La actriz de ‘Los Bridgerton’ protagonizó en 2023 uno de los ‘thrillers’ mejor valorados del año

El ‘thriller’ erótico protagonizado por Phoebe Dynevor (‘Los Bridgerton’) alabado por la crítica que no te puedes perder: una película sobre la fragilidad masculina

Así es Yudania Gómez Heredia, la directora de orquesta del ‘LUX Tour’ que empezó analizando ‘Berghain’ en redes sociales y ahora acompaña a Rosalía en su gira mundial

La directora, compositora y organista cubana al frente de la gira llega esta semana a Barcelona, donde el Palau Sant Jordi acoge cuatro conciertos

Así es Yudania Gómez Heredia, la directora de orquesta del ‘LUX Tour’ que empezó analizando ‘Berghain’ en redes sociales y ahora acompaña a Rosalía en su gira mundial
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia revoca la sanción de 45 días sin empleo y sueldo a un recepcionista de hotel que se quedó dormido en su puesto: las faltas estaban prescritas

La Justicia revoca la sanción de 45 días sin empleo y sueldo a un recepcionista de hotel que se quedó dormido en su puesto: las faltas estaban prescritas

Xi Jinping sitúa a España “en el lado correcto de la historia” en su reunión con Pedro Sánchez

La ruta alternativa en Europa que podría reordenar el tráfico marítimo ante la inestabilidad del estrecho de Ormuz

El entorno cercano de Koldo García cierra filas para cimentar su defensa: su hermano y su exmujer justifican los pagos en efectivo que recibió de Aldama y del PSOE

Un trabajador marroquí sin papeles demanda a una empresa por no pagarle el salario, pero pierde el juicio: no logra probar la relación laboral

ECONOMÍA

En qué comunidades puedes deducirte los gastos del psicólogo en la declaración de la Renta 2026

En qué comunidades puedes deducirte los gastos del psicólogo en la declaración de la Renta 2026

Los minicréditos disparan su interés al 4.963% TAE, el más alto de la historia, antes de que la ley lo baje al 4%

Cuatro de cada diez muertes en el trabajo ya no son por caídas ni golpes: los infartos lideran la siniestralidad mortal

En qué comunidades puedes deducirte los gastos en gafas en la declaración de la Renta 2026

Juanma Lorente, abogado: “En 2025 hubo en España más de 900.000 despidos”

DEPORTES

La temporada 91-92, el inicio de los maratones entre FC Barcelona y Atlético de Madrid o los seis partidos en la presente campaña

La temporada 91-92, el inicio de los maratones entre FC Barcelona y Atlético de Madrid o los seis partidos en la presente campaña

Tiago Bebe, de ser comparado con Cristiano e ídolo en vallecas a no tener la convocatoria asegurada para ir al primer Mundial de la historia de Cabo Verde

La selección suiza elige San Diego como sede para el Mundial 2026: “Queríamos un lugar donde pudiéramos relajarnos, recargar energías, entrenar al máximo”

Lamine Yamal, antes del partido de Champions ante el Atlético de Madrid: “A ver si el Cholo me hace un favor y me pone un uno contra uno con algún jugador”

‘It´s coming home’, el himno que narra las derrotas de la selección inglesa y que los aficionados cantan en las gradas