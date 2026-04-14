La continuación de ‘La red social’ será una película independiente con un Mark Zuckerberg adulto: una exploración sobre el poder y la tecnología

Jeremy Strong será Mark Zuckerberg en 'The Social Reckoning'

La presentación mundial del primer tráiler de The Social Reckoning ha marcado uno de los momentos centrales de la reciente edición de CinemaCon, la convención cinematográfica más importante de Estados Unidos. La nueva película de Aaron Sorkin amplía el universo narrativo iniciado en 2010 con La red social, situando su acción casi dos décadas después de la creación de Facebook y centrándose en las tensiones derivadas del impacto global y las controversias alrededor de la plataforma y su fundador, Mark Zuckerberg.

En el avance, el público ha podido ver por primera vez al reconocido actor Jeremy Strong interpretando a un Zuckerberg transformado y desafiante, junto a un reparto donde destacan Mikey Madison y Jeremy Allen White.

El metraje mostrado en exclusiva a los asistentes confirmó la fecha de estreno comercial para el 9 de octubre. La trama presenta a Frances Haugen (en la vida real, ingeniera y denunciante de Facebook), interpretada por Madison, quien contacta con Jeff Horwitz, periodista del Wall Street Journal encarnado por Jeremy Allen White, en una operación de alto riesgo para exponer los secretos más sensibles de la empresa.

Inspirada en ‘The Facebook Files’

Un aspecto distintivo del avance, es el posicionamiento de Haugen, quien afirma: “Estoy aquí para ayudar a Facebook, no para hacerle daño, ¿vale?”. El filme se inspira en la exposición mediática denominada “The Facebook Files”, publicada por el Wall Street Journal en 2021, y traslada al espectador a los dilemas éticos y tensiones internas que originaron esta investigación.

Aaron Sorkin, en la presentación de 'The Social Reckoning', en la CinemaCon REUTERS/Caroline Brehman

Aaron Sorkin, director y guionista del proyecto, definió el filme como un “thriller” y una historia de “David contra Goliat”, donde la lucha se desplaza de los orígenes empresariales a las consecuencias sociales de una red que, en sus palabras, “ha tocado todas las vidas”, tal como manifestó ante el público congregado en Las Vegas.

El tráiler, reservado únicamente para los asistentes, expone cómo Haugen, protegida por cláusulas de confidencialidad, revela ante el periodista información que compromete a la dirección de Facebook en la propagación deliberada de contenidos perjudiciales para adolescentes y en el mantenimiento consciente de la desinformación que ha desencadenado episodios de violencia política. Un personaje secundario, interpretado por Bill Burr, cuestiona a Zuckerberg por la magnitud de la desinformación, diciéndole que es una “manguera de información nociva que estás introduciendo en la atmósfera”.

Un Zuckerberg desafiante

La interpretación del Zuckerberg adulto, a cargo de Strong, se aleja de la versión juvenil de Jesse Eisenberg. En las escenas judiciales, Strong compone a un “acusado profesional”, y define a su personaje con la frase: “Soy un absolutista de la libertad de expresión”. Además, el tráiler enfatiza la actitud desafiante del personaje. Strong sintetiza el nuevo enfoque: “Cuando digo ‘no’, el debate termina”.

Foto de archivo del director ejecutivo de Meta Platforms, Mark Zuckerberg. EFE/ Chris Torres

The Social Reckoning se construye como una obra plenamente diferenciada respecto a La red social, tanto en tono como en propósito. Si el guion original de Sorkin adaptaba la génesis de Facebook a partir del libro The Accidental Billionaires, en esta ocasión el relato se apoya en los hechos documentados por Haugen y Horwitz en 2021. En palabras de Sorkin, era “el momento de contar más sobre ese fenómeno y su huella en todos los ámbitos de la vida”. El elenco suma, además de los protagonistas mencionados, a Wunmi Mosaku, Betty Gilpin y Billy Magnussen. La producción está a cargo del propio Sorkin junto a Todd Black, Peter Rice y Stuart Besser.

La venta del conglomerado de medios Waystar Royco al visionario tecnológico Lukas Matsson se acerca cada vez más. La perspectiva de esta venta provoca angustia existencial y división familiar entre los Roy mientras anticipan lo que será su futuro.

Tras la presentación, The Social Reckoning ha sido mencionada por diversos medios especializados como una de las producciones a seguir para los premios Oscar, recibiendo el legado del éxito internacional de La red social, que obtuvo ocho nominaciones a los premios Oscar y tres estatuillas, incluyendo la de mejor guion adaptado para Sorkin. La nueva película se plantea, como ha señalado Sorkin, como una exploración del poder y la responsabilidad de los gigantes tecnológicos, con Mark Zuckerberg en el centro de la controversia.