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Jesse Eisenberg, de interpretar a Mark Zuckerberg en ‘La red social’ a director de ‘El debut’: “Es muy fácil volverte loco como actor”

El intérprete y cineasta ha presentado en el Festival de San Sebastián una de las películas favoritas para la temporada de premios, protagonizada por Julianne Moore

Tráiler de 'The Debut', película dirigida por Jesse Eisenberg y protagonizada por Julianne Moore y Paul Giamatti.
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Jesse Eisenberg ha presentado en el Festival de San Sebastián El Debut, su tercer largometraje como director, una comedia sobre la interpretación y el teatro musical que convierte a Julianne Moore en una ama de casa dispuesta a desbordar los límites de su personaje. La película compite en la Sección Oficial y sitúa a la actriz entre las aspirantes al Oscar.

El debut sigue a Mona, un ama de casa ignorada por su marido y sus hijos, que consigue un papel en el musical comunitario Nosy Neighbors, representado en el Brooks Theater de Nueva Jersey. La preparación impuesta por Jerry, el director encarnado por Paul Giamatti, transforma años de frustración y rabia contenida en una actuación que acaba rebasando el escenario.

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La historia tiene un punto de partida autobiográfico para Jesse Eisenberg. La película se traslada a 1990, cuando el cineasta tenía siete años, y recuerda el aislamiento que sentía antes de descubrir el teatro: “Recuerdo sentir que no existía. Pensaba que podía desaparecer al día siguiente”, ha relatado a Infobae en una entrevista en el marco del Festival de San Sebastián.

Julianne Moore y Paul Giamatti - The Debut
Julianne Moore y Paul Giamatti fueron elegidos por Eisenberg para encabezar una historia ambientada en el peculiar mundo del teatro comunitario (IMDb)

El actor ha explicado que aquel entorno le cambió. “Empezar a hacer teatro fue algo que alteró mi vida. Allí todos eran amables, te abrazaban, te daban la bienvenida. Todos sentíamos lo mismo, todos nos sentíamos invisibles. Esa es la razón por la que estábamos allí”, ha dicho.

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Qué cuenta ‘El Debut’

Mona había sido actriz aficionada, pero su vida doméstica se ha reducido a atender a una familia que apenas repara en ella. Acude a una audición para un musical de tono deliberadamente anticuado y fracasa en la prueba, aunque termina incorporándose al reparto cuando Serena Cherry, la intérprete prevista para el papel, abandona la producción.

El personaje al que aspira es una encargada de edificio seca, agresiva y malhumorada, una personalidad opuesta a la timidez de Mona. Jerry acepta entrenarla a regañadientes y le exige que extraiga una intensidad emocional que ella nunca había mostrado, un proceso que altera tanto a la protagonista como a quienes la rodean.

Julianne Moore y Jesse Eisenberg en el pasado Festival de Toronto donde presentaron 'El debut'. REUTERS/Carlos Osorio
Julianne Moore y Jesse Eisenberg en el pasado Festival de Toronto donde presentaron 'El debut'. REUTERS/Carlos Osorio

Eisenberg, candidato al Oscar como actor por La red social y como guionista por A Real Pain, ha concebido la película como un homenaje a una profesión que conoce desde dentro. “Es que amo este trabajo y amo cómo se construye una comunidad. Hay una pasión en esa misión”, ha afirmado.

El director, de 42 años, también ha escrito el musical que se representa dentro de la película y lo ha definido como “tonto”. Esa condición es funcional para la comedia: si los personajes afrontasen una obra de Shakespeare, ha razonado, la gravedad de su empeño impediría que surgieran las risas.

Julianne Moore encarna el tránsito de Mona desde la vulnerabilidad inicial hasta una obsesión por alcanzar la verdad de su papel. A través de ella, Eisenberg satiriza los egos de actores y directores, así como las ideas de realismo interpretativo, sin abandonar el afecto por los teatros locales y por quienes sostienen esas producciones.

La interpretación como salida

Eisenberg ha vinculado el argumento a su propia relación con los personajes. Ha contado que sufrió ataques de pánico al interpretar a figuras traumatizadas o nerviosas, hasta que rodó Ahora me ves, donde daba vida a un mago seguro de sí mismo: “Me di cuenta de que durante ese rodaje no tuve ningún ataque de pánico… y que siempre acabo teniendo los sentimientos de los personajes que interpreto”.

El cineasta ha advertido de que ese mecanismo puede acercar a los actores al límite emocional. “Es muy fácil volverte loco como actor porque pasas la mayor parte del día en la piel de personas emocionalmente inestables”, ha señalado.

Julianne Moore en 'The Debut', la nueva película de Jesse Eisenberg que gira en torno al teatro.
Julianne Moore en 'The Debut', la nueva película de Jesse Eisenberg que gira en torno al teatro.

Su salto a la dirección responde también a una vocación previa. Eisenberg ha explicado que empezó a escribir guiones y a tocar la batería a los 16 años, y que ha encadenado estrenos de obras teatrales escritas por él. Entre las experiencias que ha incorporado a su trabajo ha citado el método directo de Woody Allen, con quien trabajó en Café Society, y el rodaje de Vivarium, al que se sumó para conocer cómo se filma una película surrealista. El debut se estrenará en nuestro país el próximo 11 de diciembre.

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