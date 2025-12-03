Quentin Tarantino elige sus 10 películas favoritas del siglo XXI: ninguna española y una sorpresa en el primer puesto

El cineasta habló de la historia que tenía preparada para ser su décima y última película (Foto: Reuters)

A lo largo del tiempo, las listas de películas favoritas de influyentes directores suelen despertar debate y curiosidad sobre los títulos seleccionados y las razones que motivan cada elección. Según sucedió en The Brett Easton Ellis Podcast, Quentin Tarantino reveló recientemente su selección personal de las mejores películas del siglo XXI, sorprendiendo al colocar a Black Hawk Down como la cinta imprescindible de la era.

Durante una extensa conversación con el escritor Brett Easton Ellis, autor de American Psycho y anfitrión del podcast, Tarantino compartió abiertamente cuáles fueron, a su juicio, las diez películas más destacadas estrenadas en los últimos 25 años. El listado, que fue dado a conocer en segmentos, culminó ayer con la revelación de la codiciada primera posición: el thriller bélico dirigido por Ridley Scott en 2001. Al justificar su escogencia, el director fue enfático en elogiar la producción: “Creo que es una obra maestra y una de las cosas que más me gustan es que… es la única película que logra captar completamente el propósito y el efecto visual de Apocalypse Now, y creo que lo consigue”, explicó ante el micrófono del podcast según la publicación original.

No se trata solo de homenaje: Tarantino detalló la experiencia visceral que le provoca revisitar el filme. “Mantiene la intensidad durante dos horas y 45 minutos, o lo que dure, y la vi de nuevo recientemente. Mi corazón no paró en toda la película, me tuvo atrapado y no me soltó. No la había vuelto a ver en mucho tiempo. La proeza de dirección va más allá de lo extraordinario”, declaró, sellando así la admiración por el trabajo de Scott. De acuerdo con The Brett Easton Ellis Podcast, no fue la única cinta que mereció comentarios apasionados. Tarantino dedicó palabras especiales para otros dos títulos ubicados en los primeros lugares: Toy Story 3, película de Pixar a la que calificó como “casi una película perfecta” y confesó que “me destrozó el corazón”, y Lost in Translation, de Sofia Coppola. Sobre esta última hubo margen para la broma: “Me enamoré tanto de Lost in Translation que me enamoré de Sofia Coppola y la convertí en mi novia”, comentó entre risas, recogió The Brett Easton Ellis Podcast.

La lista al completo

La lista completa de las diez películas del siglo XXI seleccionadas por Quentin Tarantino incluye una diversidad de géneros, directores y estilos. A continuación, los títulos en orden de preferencia que publicó el podcast:

Black Hawk Down Toy Story 3 Lost In Translation Dunkirk There Will Be Blood Zodiac Unstoppable Mad Max: Fury Road Shaun of the Dead Midnight in Paris

Para Tarantino, el cine contemporáneo no se limita a dramas solemnes ni a obras de gran presupuesto. En los lugares inferiores de su top diez figuran producciones de autor, comedias y cine de acción, como Mad Max: Furia en la carretera de George Miller, la satírica Zombies Party de Edgar Wright, y la romántica Midnight in Paris dirigida por Woody Allen.

El anuncio ha provocado reacciones entre aficionados y profesionales del medio, quienes suelen observar las selecciones de Tarantino como una radiografía de sus propias obsesiones creativas y un tributo a la variedad de propuestas que han marcado el rumbo del cine en los últimos años. Su participación en The Brett Easton Ellis Podcast no solo confirma la influencia de su criterio entre cineastas y espectadores, también reaviva la discusión pública en torno a qué significa para diferentes generaciones una “película inolvidable”.