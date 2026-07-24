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El estadio de la residencia de Shakira en Madrid podría abrir a colegios los días sin conciertos para acercar la cultura latinoamericana: “Sería una excelente oportunidad”

Live Nation estudia que Macondo Park, el espacio de ocho pabellones dedicado a la cultura latinoamericana que alberga el estadio, pueda recibir visitas escolares entre semana

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La gira de Shakira en Brooklyn suma a Tyla, Ed Sheeran y Burna Boy - crédito cortesía Kevin Mazur
La gira de Shakira en Brooklyn suma a Tyla, Ed Sheeran y Burna Boy - crédito cortesía Kevin Mazur

La Comunidad de Madrid podría convertir el recinto de la residencia europea de Shakira en un aula sobre Latinoamérica. Esa es la idea en la que trabaja Live Nation España junto al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para aprovechar el gran espacio cultural que acompañará los doce conciertos de la artista en Madrid, llamado Macondo Park, durante los días en los que no haya actuaciones de la cantante como parte de su única parada europea de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que arranca el 18 de septiembre y finaliza el 11 de octubre.

“Sería una excelente oportunidad para que los jóvenes de los colegios pudieran visitar el parque Macondo y acercarse a descubrir este mundo maravilloso“, aseguró este viernes Pino Sagliocco, presidente de Live Nation España, durante la presentación de las novedades de la residencia en una rueda de prensa que ha tenido lugar en la capital.

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El objetivo es que, de lunes a jueves, colegios de toda la región puedan visitar el recinto y descubrir la cultura latinoamericana a través de actividades relacionadas con la literatura, el arte, la gastronomía, el cine o la música que proponen los ocho pabellones que se construirán en el macro recinto que servirá como una “ciudad efímera” cuyo propósito es ir más allá de un simple concierto. Los contenidos de estos han sido curados por la propia Shakira, tal y como afirmó la organización en marzo, y giran en torno a Latinoamérica.

Render estadio Shakira. (Live Nation)
Render estadio Shakira. (Live Nation)

“Mucha gente habla de Colombia, de México, de Argentina o de Brasil, pero no está realmente familiarizada con su cultura, con su tradición o con su propuesta gastronómica”, ha argumentado Sagliocco, que ha defendido la necesidad de acercar esa riqueza cultural a los más jóvenes. El promotor ha explicado que la organización mantiene conversaciones con la Comunidad de Madrid para hacer realidad una iniciativa que, por el momento, todavía no está cerrada. Esta y más información llegará poco a poco en las próximas semanas, tal y como ha confirmado la organización.

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Así será Macondo Park: una “ciudad efímera” inspirada en García Márquez

El recinto, que se levantará en el espacio Iberdrola Music de Villaverde —el mismo que acoge el festival Mad Cool—, tendrá capacidad para 50.000 personas al día. Para dar forma a Macondo Park, inspirado en el universo literario de Gabriel García Márquez, se habilitarán ad hoc 15 hectáreas junto al escenario principal, donde se desarrollarán las actividades previas, simultáneas y posteriores a los conciertos. En total, el complejo ocupará una superficie de 140.000 metros cuadrados.

Residencia europea de Shakira en Madrid, con 12 dechas.
Residencia europea de Shakira en Madrid, con 12 dechas.

El espacio estará dividido en ocho pabellones temáticos y cada uno contará con programación propia antes de los conciertos, con la participación de escritores, artistas, cocineros y otros invitados que la organización irá desvelando en las próximas semanas. También habrá espacio para los más pequeños: Milan y Sasha, hijos de la cantante nacidos en Barcelona en 2013 y 2015, respectivamente, de su relación con Gerard Piqué, también han curado un parque especial para los más pequeños, Macondito. Está previsto que durante los días de concierto las puertas abran a las 12 de la mañana y cierren a las 0:00 de la noche, finalizando el concierto una hora antes.

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