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Qué es y cómo funciona el mecanismo de respuesta de protección civil de la UE que ha pedido España ante el avance de los incendios

Se trata de una herramienta que coordina la respuesta conjunta de los países europeos frente a los desastres climáticos y otras emergencias

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Un avión Canadair de extinción de incendios sobrevuela a ras de agua el río Sena. (Reuters/Stephane Mahe)
Un avión Canadair de extinción de incendios sobrevuela a ras de agua el río Sena. (Reuters/Stephane Mahe)

España solicitó este viernes la activación del mecanismo de protección civil de la Unión Europea (UE) frente al incremento de los incendios forestales. La Comunidad de Madrid y Ávila se han llevado la peor parte en los últimos días, en lo que, según la presidenta madrileña, Isabel Díaz-Ayuso, está siendo el “peor incendio de la historia” de la comunidad. Por ello, tras desplegarse unidades de bomberos o la UME, el Gobierno central optó por pedir ayuda a los socios europeos.

El mecanismo de protección civil de la Unión Europea es una herramienta que coordina la respuesta conjunta de los países europeos ante desastres y otras emergencias. Según explica la Comisión Europea, este instrumento se instauró en octubre de 2001 para reforzar la prevención, la preparación y la respuesta frente a crisis dentro y fuera del continente. Desde su origen, el Mecanismo de Protección Civil de la UE (MPC) ha intervenido en más de 830 ocasiones, con 64 activaciones en 2025, según el balance oficial.

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El principal objetivo de este mecanismo es mejorar la cooperación entre los Estados miembros y otros países asociados. Cualquier afectado puede solicitar ayuda a través de este sistema. La Comisión Europea asume la coordinación y contribuye a los costes de transporte y operativos de los equipos desplegados, aunque cada país tiene la última decisión sobre cómo y con qué contribuye. El MPC se ha convertido en un recurso clave para responder a crisis como incendios, brotes de enfermedades, conflictos armados, inundaciones o terremotos. En el caso de España, los incendios ocupan un lugar muy elevado en la lista de desastres y problemas que enfrenta.

La UME realiza labores de extinción en Pelayos de la Presa, en la Comunidad de Madrid, por el incendio declarado el jueves en San Martín de Valdeiglesias. (UME)

Operativa y coordinación en emergencias

El funcionamiento del MPC sigue un proceso coordinado. Ante un desastre, el país afectado solicita ayuda al Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias de la UE (ERCC), núcleo operativo del sistema. Los Estados miembros y países participantes pueden ofrecer equipos especializados, recursos materiales y personal de intervención. El ERCC también moviliza recursos de la reserva estratégica europea, rescEU, que incluye medios adicionales como aeronaves de extinción, equipos de protección y generadores.

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El país afectado acepta las ofertas que se ajustan a sus necesidades. Así, el mecanismo permite a las autoridades nacionales gestionar la crisis con un solo contacto, evitando duplicaciones y favoreciendo una reacción coherente. Además, fomenta la prevención, el intercambio de buenas prácticas y conocimiento y el desarrollo de prácticas comunes entre los equipos de emergencia.

Dispositivo de evaluación de los daños en la urbanización de El Encinar del Alberche por el incendio de Almorox, Toledo. (112 Comunidad de Madrid)

Este pasado viernes, por ejemplo, el Gobierno de España ha solicitado a Bruselas la activación del MPC a petición de la Unidad Militar de Emergencias (UME), reclamando al menos cuatro aviones de extinción de ala fija para combatir los incendios. Europa Press confirmó que Grecia e Italia han aceptado la petición y enviarán dos aviones Canadair CL-415 cada uno. Durante el viernes se llevó a cabo una reunión preparatoria para coordinar el despliegue de los medios internacionales.

El Ejecutivo declaró a última hora del jueves la emergencia de interés nacional en Madrid y Ávila tras la evolución de los incendios en Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Burgohondo. El presidente Pedro Sánchez dirige la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), mientras el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha desplazado al Puesto de Mando Avanzado de Cenicientos. Es la segunda vez que España activa este mecanismo comunitario para incendios forestales.

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