Ibai Llanos confiesa que hay políticos que se han ofrecido a pelear en La Velada: “Es algo que no me gusta”

El creador de contenido Ibai Llanos. (Europa Press)

Ibai Llanos lleva más de un lustro desafiando la ley de la gravedad digital. El streamer vasco lleva desde 2021 arrastrando a millones de espectadores a La Velada del Año, un evento que ha dejado de ser una cita exclusiva para seguidores de Twitch para convertirse en uno de los mayores espectáculos de entretenimiento del país: ver, cara a cara, como streamers, artistas o creadores de contenido nacionales y latinoamericanos se cruzan los guantes en un ring. Este sábado el estadio de La Cartuja en Sevilla acoge su sexta edición, que volverá a reunir a 80.000 espectadores en la ciudad andaluza y millones de personas que lo verán retransmitido en streaming.

Este año, compiten creadoras de Tiktok como Fabiana Sevillano o Clerss, y repiten otros como ViruZz, YoSoyPlex, RoRo o TheGrefg. Pero, ¿quién no tendría nunca un hueco en La Velada? Ibai Llanos lo tiene claro: los políticos.

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En una entrevista concedida a EFE un día antes del evento, el streamer de 31 años ha asegurado que, aunque en alguna ocasión ha recibido propuestas de representantes políticos para subirse al ring, es una posibilidad que nunca ha llegado a plantearse. “No me gustaría involucrar La Velada con alguna pelea entre políticos”, ha afirmado. “Alguna vez he tenido incluso la opción. No políticos, digamos, de nivel Presidencia del Gobierno o incluso de la oposición, pero sí de un perfil un poco más bajo. Se han ofrecido, pero son cosas que a mí no me gustan”.

El creador de contenido también ha aseguado que ese tipo de propuestas también le llegan a través de las redes sociales, pero no les hace caso “porque no pega”.

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Horario, combates y dónde ver La Velada del Año VI

A escasas 24 horas de que quede inagurada la sexta edición, todo está preparado para que La Cartuja vuelva a convertirse en el epicentro del entretenimiento en internet. La Velada del Año VI arrancará este sábado a las 19.00 horas, momento en el que comenzará la alfombra roja. Los combates, sin embargo, no empezarán hasta las 19.45 y el evento se prolongará durante unas siete horas, hasta aproximadamente las 2.00 de la madrugada.

Ibai Llanos presenta los artistas que actuarán en 'La Velada del Año VI'.

Como en las cinco ediciones anteriores, la retransmisión será completamente gratuita y podrá seguirse a través de los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch, YouTube y TikTok, una apuesta que ha permitido al evento batir récords de audiencia año tras año.

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El cartel de este año contará con diez combates. La velada arrancará con el enfrentamiento entre Fabiana Sevillano y La Parce, seguido de Clerss contra Natalia MX, Edu Aguirre frente a Gastón Edul, Marta Díaz ante Tatiana Käer, ViruZz contra Gero Arias, Alondrisa frente a Angie Velasco, Kid Keo contra Lit Killah, Rivers (México) ante RoRo y YoSoyPlex contra Fernanfloo, antes del combate estelar de la noche, que enfrentará a TheGrefg e IlloJuan en torno a la 1.30 de la madrugada.

Entre pelea y pelea tampoco faltará la música. Sobre el escenario pasarán artistas como Yandel, Anuel, Bad Gyal, Juanes, La Pantera y Lucho RK, aunque Ibai ya ha adelantado que también habrá “muchos invitados sorpresa”, tanto durante las actuaciones como en las entradas de algunos de los boxeadores.

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