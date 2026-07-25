El Real Madrid entra en la puja por Yan Diomandé y negocia con el RB Leipzig por el extremo marfileño

El jugador del Leipzig, Yan Diomande (REUTERS/Annegret Hilse)

El Real Madrid ha entrado en la carrera por Yan Diomandé y ya ha mantenido contactos con el RB Leipzig para estudiar el fichaje del extremo marfileño de 19 años, una operación que ha ganado peso este verano por la competencia del Paris Saint-Germain y por el encaje del jugador en la búsqueda blanca de un atacante para la banda derecha.

Las primeras conversaciones entre ambos clubes se han producido para conocer las condiciones de un traspaso que no bajaría de 90 millones de euros. The Athletic había adelantado el movimiento y Bild también lo ha situado en el radar madridista, según ha destacado Fabrizio Romano, en una operación que sigue en fase inicial.

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La irrupción del club blanco ha alterado un escenario en el que el Paris Saint-Germain aparecía como destino preferente del futbolista. La llegada del extremo responde también a una petición de Jose Mourinho, ya de vuelta al banquillo del Real Madrid.

El interés del Madrid se apoya en un perfil muy concreto: un jugador de ataque capaz de ocupar la derecha, con desborde, velocidad y capacidad para moverse en varias posiciones del frente ofensivo. Diomandé se sitúa entre los jóvenes a los que el club seguía con especial atención antes de que empezara el Mundial.

Cuánto pide el RB Leipzig por Yan Diomandé

La principal dificultad está en el precio, pues el Liverpool ya se acercó a principios de verano con una cifra próxima a los 100 millones de euros, mientras que el club alemán habría mantenido una exigencia más cercana a los 130 millones de euros.

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El RB Leipzig no solo confía en retener al futbolista este mercado, sino que trabaja en ampliar su vínculo. El contrato actual se extiende hasta 2030 y su director deportivo, Marcel Shafer, ha fijado públicamente la posición del club: “Nuestra clara intención es que Yan Diomande juegue en el RB Leipzig el próximo año”.

Yan Diomande en el Mundial (IMAGN IMAGES via Reuters/Kevin Sousa)

Los contactos han servido como una primera prueba para medir la viabilidad de una operación prevista para este mismo verano, pero sin avances definitivos por ahora. El contexto deportivo también empuja su cotización.

La temporada pasada, Diomandé firmó 12 goles y nueve asistencias en 33 partidos de Bundesliga, un rendimiento que ha sido clave para que el conjunto alemán terminara tercero y lograra plaza para la próxima Champions League.

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El perfil de Diomandé y el plan del Madrid

A sus 19 años, el internacional con Costa de Marfil ha acelerado su progresión en muy poco tiempo. Hace 18 meses jugaba en la DME Sports Academy de Florida, después pasó por el filial del Leganés y más tarde debutó como profesional, precisamente ante el Real Madrid.

Ningún futbolista de la liga alemana intentó más regates que él la pasada temporada. También registró la tasa de acierto más alta entre los extremos de Europa, un dato que refuerza la imagen de atacante desequilibrante que persiguen los grandes clubes.

Tras la revelación del papa León XIV sobre su afición por el Real Madrid, el club blanco no ha tardado en reaccionar. Este lunes se ha puesto a la venta en su tienda oficial una camiseta de edición limitada con el nombre del pontífice, a un precio de 195 euros. La prenda lleva en la espalda la inscripción “León” y el dorsal “XIV”, y ya aparece expuesta en los escaparates del establecimiento sobre maniquíes.

Su rendimiento no se ha limitado al ámbito de clubes. Diomandé participó en los cuatro partidos de Costa de Marfil en el Mundial, torneo en el que su selección alcanzó los dieciseisavos de final, y acumula tres goles en 14 apariciones internacionales.

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La operación encaja con una política de fichajes centrada en talento joven y margen de crecimiento, una línea que se vincula directamente con el caso del extremo. Ese movimiento se produciría además en un verano especialmente activo en el Bernabéu, pues ya se han cerrado las incorporaciones de Bernardo Silva, Ibrahima Konate, Denzel Dumfries y Marc Cucurella, mientras el club sigue trabajando en la llegada de Rodri.