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Ángela Leiva volvió a apostar al amor tras su decepción amorosa con Chelo Weigandt: las fotos

En el ciclo de Ángel de Brito contaron quién es el joven con el que la cantante estaría de novia

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En el ciclo de Ángel de Brito contaron quién es el joven con el que la cantante estaría de novia (Video: LAM/ América TV)

El nuevo vínculo sentimental de Ángela Leiva ha captado la atención tras meses de especulación y silencio. La cantante, reconocida por su voz y carisma, volvió a mostrarse acompañada, esta vez junto a Fede Díaz, vecino de su barrio privado y aficionado al tenis. Las imágenes que dio a conocer LAM (América TV), confirmaron el inicio de esta relación, que nació lejos de los escenarios y la exposición mediática.

Después de una separación que generó numerosos comentarios, la artista decidió dejar atrás un periodo de tristeza. La ruptura con Marcelo “Chelo” Weigandt fue breve pero notoria, marcada por una exposición pública y proyectos compartidos en apenas cuatro meses. Según relató Leiva en una entrevista, la decisión de terminar fue tomada de manera unilateral por el futbolista, lo que la dejó profundamente afectada y cuestionándose el rumbo de la relación.

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Quienes se preguntan qué ocurrió con la expareja de la cantante, encuentran una respuesta clara: tras el final de su historia con Leiva, Weigandt formó una nueva pareja con Nayla Rosica, con quien espera su primer hijo. Así, ambos protagonistas siguieron caminos diferentes luego de un romance que, según palabras de la propia artista, fue “muy intenso” pero terminó de forma inesperada y dolorosa.

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Ángela Leiva habría vuelto a apostar al amor de la mano de Fede Díaz, vecino de su barrio privado y aficionado al tenis (LAM, América TV)

La relación entre Leiva y Díaz surgió en el entorno cotidiano del barrio privado donde ambos residen. Compartieron partidos de tenis y reuniones con amigos en común, lo que facilitó el acercamiento. Pepe Ochoa contó en LAM: “Este chico rubio, divino, se llama Fede Díaz. Se conocieron jugando al tenis porque ella practica en el barrio donde vive y él va ahí”. La afinidad y la presencia de círculos sociales compartidos aceleraron la confianza y la aparición de las primeras imágenes juntos.

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El dato que confirma el nuevo giro en la vida de la cantante son las fotos de ambos en una reunión social, donde se los ve sonrientes y relajados. Fuentes del programa destacaron que Leiva “está volviendo a apostar al amor”, algo que celebraron los panelistas tras la exposición mediática y el dolor que implicó el final de su anterior historia.

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Ángela Leiva en una reunión con amigos y quién sería su nuevo novio

El romance con el exjugador de Boca Juniors comenzó en diciembre de 2024, con una rápida oficialización a través de redes sociales y apariciones públicas. Ambos compartieron viajes, experiencias y hasta tatuajes, proyectando un futuro juntos. Sin embargo, la relación se desgastó en pocos meses. En marzo de 2025 surgieron rumores de crisis y poco después Leiva confirmó el final.

En una entrevista, la cantante confesó: “No hace falta que haya infidelidades para que se termine una relación. A veces, hay decisiones que uno no toma y duelen porque uno piensa que está en un lugar, proyectando algo, y de un día para el otro, te dicen ‘no, ¿sabés qué? Mejor no’”. La decisión, según relató, fue “unilateral” y la dejó sorprendida, ya que creía estar construyendo un proyecto de vida.

Leiva fue categórica al descartar una reconciliación: “No, con esas cosas no se juegan. Me comí un cuento hermoso, en el cual yo era una reina enamorada, al cual ‘la amaban y la cuidaban’, y no pasó. Pero no lo culpo, igual. Pasa que, a veces, son las formas, los tiempos, las decisiones y la responsabilidad afectiva, que hoy se usa mucho esa frase, pero me parece importante resaltarla”.

El viaje de Angela Leiva con Chelo Weigandt
Ángela Leiva junto a Chelo Weigandt, romance que terminó en un gran decepción amorosa (Instgram)

Mientras la artista disfruta de una etapa de ilusión con Díaz, su expareja también rehízo su vida. Weigandt espera un hijo junto a Nayla Rosica, confirmando la distancia definitiva entre las historias sentimentales de ambos. Así, la cantante vuelve a apostar a una relación lejos de la exposición mediática que marcó su noviazgo anterior.

El presente de Leiva muestra una apuesta renovada por el amor, surgida de la cotidianeidad y las pasiones compartidas fuera del ambiente artístico. La artista, en sus declaraciones, prioriza la tranquilidad y la autenticidad, alejándose de los rumores y la sobreexposición que acompañaron su último romance público.

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