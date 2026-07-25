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El Atlético de Madrid hace oficial la llegada de Kang-In Lee: 40 millones de euros y un fichaje estratégico

El futbolista del PSG era un viejo deseo de Mateu Alemany tras conocerlo en su etapa en el Valencia

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Kang-In Lee, nuevo fichaje del Atlético de Madrid. (REUTERS/Manon Cruz)
Kang-In Lee, nuevo fichaje del Atlético de Madrid. (REUTERS/Manon Cruz)

Mateu Alemany ya tiene al jugador que tanto ha esperado. Kang-In Lee es nuevo futbolista del Atlético de Madrid. Después de varias ventanas de fichajes intentando hacerse con los servicios del surcoreano, el director deportivo ha dado un paso al frente por el jugador después de la marcha de Antoine Griezmann y la ‘rebelión’ de Julián Álvarez.

“Bienvenido al Atleti, Kang In. Acuerdo con el Paris Saint-Germain para el traspaso del internacional coreano, que firma por nuestro club hasta el 30 de junio de 2031″, ha destacado el club en sus redes sociales.

El jugador se incorpora a la dinámica rojiblanca después del Mundial 2026 y tres temporadas en el PSG. Según avanzó el periodista Fabrizio Romano, ambos clubes y el futbolista querían que la operación se diera cuanto antes.

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Un viejo conocido de LaLiga

Kang-in Lee llegó a la cantera del Valencia en 2011 procedente de Corea del Sur. Fue destacando poco a poco hasta debutar con el primer equipo, y a finales de 2018 se ganó un hueco en la rotación che de la mano de Marcelino, compartiendo vestuario con Carlos Soler o Gonçalo Guedes, con quienes más tarde coincidiría en el PSG. Antes, en 2019, sin ni siquiera cumplir la mayoría de edad, fue clave en una remontada en Copa del Rey que le valió la renovación con una cláusula de 80 millones de euros.

Debutó en la Champions League contra el Chelsea y en el verano de 2021, tuvo que salir tras la llegada de Bordalás y Marcos André. Puso rumbo a Mallorca, donde se convirtió en una de las figuras de LaLiga junto a Muriqi. Fue entonces cuando el PSG apostó por él en 2023.

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Kang-in Lee jugando para el Mallorca. (REUTERS/Juan Medina)
Kang-in Lee jugando para el Mallorca. (REUTERS/Juan Medina)

El salto al primer nivel

En el Parque de los Príncipes han ampliado su palmarés con tres ligas y dos Champions League, aunque no se ha consolidado nunca como titular y ha tenido un papel más de revulsivo. En la última temporada disputó 39 partidos, con un balance de cuatro goles y cinco asistencias. Ahora, a sus 25 años, en el Atlético buscará recuperar el protagonismo que tenía antes de abandonar LaLiga.

Kang-In Lee en un partido de Champions contra el Arsenal. (REUTERS/Hannah Mckay)
Kang-In Lee en un partido de Champions contra el Arsenal. (REUTERS/Hannah Mckay)

Un viejo objetivo de Mateu Alemany

La llegada de Kang-in Lee responde a una apuesta que el Atlético llevaba tiempo preparando. El jugador era un viejo deseo de Mateu Alemany, que ya le conocía de su etapa en el Valencia y ha sido el gran artífice de la operación, trabajando en ella desde hace meses.

Kang-in Lee jugando para el Valencia. (REUTERS/Juan Medina)
Kang-in Lee jugando para el Valencia. (REUTERS/Juan Medina)

Un fichaje polivalente y estratégico

El Cholo Simeone incorpora un futbolista capaz de ocupar varias posiciones en la parcela ofensiva. Puede actuar como mediapunta, interior o partiendo desde cualquiera de las bandas.

Pero más allá de lo deportivo, Kang-in Lee es uno de los futbolistas más populares del fútbol asiático, y su llegada reforzaría la proyección internacional del club, especialmente en Corea del Sur, donde el Atlético tiene previsto disputar un amistoso esta misma pretemporada.

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