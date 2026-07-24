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Primer accidente mortal en el Camp Nou: muere un obrero al recibir un golpe mientras realizaba obras de remodelación

Los Mossos d’Esquadra ha emitido un comunicado

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Obreros de Limak en las obras del Camp Nou (FCB / Europa Press)
Obreros de Limak en las obras del Camp Nou (FCB / Europa Press)

Un operario de 54 años ha muerto este viernes al recibir un golpe mientras trabajaba en las obras de remodelación del Camp Nou, en lo que constituye el primer accidente laboral mortal desde que arrancaron los trabajos en el estadio azulgrana, en junio de 2023.

Según ha informado el cuerpo de Mossos d’Esquadra en un comunicado, agentes de la comisaría de Les Corts de Barcelona recibieron el aviso hacia las 15:30 horas de este viernes. Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones policiales, entre ellas efectivos de la Unidad de Investigación, además de equipos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Pese a la rápida respuesta, los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida del trabajador.

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Siguiendo los protocolos habituales en este tipo de sucesos, los Mossos d’Esquadra han trasladado lo ocurrido al juzgado de instrucción en funciones de guardia y al departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, que deberán esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente.

Media año de regreso al Camp Nou

El FC Barcelona regresó a la que siempre ha sido su casa el pasado enero tras un largo periodo de tiempo en Montjuic. Después de 909 días, los chicos de Hansi Flick pudieron disputar un partido frente a su afición en su casa. Eso sí, con las obras aun por terminar. Precisamente, la fecha estimada para el fin de la remodelación en 2027. No obstante, los desafíos logísticos, económicos y legales que plantea una obra de semejante envergadura puede variar los plazos.

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Uno de los principales obstáculos que ha enfrentado el club azulgrana en este proceso tiene que ver con sanciones administrativas derivadas de distintas irregularidades detectadas durante las obras. Hasta la fecha, la cantidad de las multas que acumula la entidad se acerca a los tres millones de euros, una cifra considerable que se suma a los elevados costes previstos para la reforma del estadio.

Las obras del Spotify Camp Nou (Europa Press)
Las obras del Spotify Camp Nou (Europa Press)

Trabajando con obreros sin papeles

Sin embargo, no es la mayor multa a la que se expone la entidad. Entre 1.800 y 4.000 trabajadores han trabajado para que los Lamine Yamal, Pedri, y nuevos fichajes vuelvan a pisar el césped de su estadio. Ahora bien, desde el inicio del proyecto ha habido decenas de despidos a empleados extranjeros que han denunciado haber sido contratados sin la documentación legal, sin cotizar y en condiciones de explotación. El caso ya está en manos de la Inspección de Trabajo y la Policía Nacional se han visto obligadas a intervenir, investigando un posible delito contra los derechos de los trabajadores.

El punto álgido de las protestas ha sido esta semana, después que Extreme Works UAB, una de las subcontratas de la constructora turca Limark, comunicara a 13 obreros que no podían seguir trabajando. Según ha denunciado CCOO, el aviso se realizó “de viva voz, sin entregar ningún documento, y mediante un intérprete que leyó un comunicado de la empresa al finalizar el turno de trabajo”, según recogió El Periódico.

Ello se suma a que la decisión llega apenas un día después de que los afectados participaran en una protesta para denunciar que estaban “trabajando sin papeles” y para reclamar la readmisión de una veintena de compañeros despedidos la semana anterior. Todos los operarios son de origen turco y llevaban más de un año viviendo en Barcelona.

Así será el nuevo estadio del FC Barcelona

Doce horas a la semana, siete días

Según CCOO, los obreros han trabajado una media de doce horas diarias, siete días a la semana, por aproximadamente 2.000 euros al mes. “Eso, sin cotizar, es prácticamente lo mismo que el Salario Mínimo”, subrayaban desde la organización.

La empresa les instó a volver a Turquía “lo antes posible” porque “su periodo de desplazamiento internacional ha finalizado”, comprometiéndose a pagar su sueldo una vez hayan aterrizado en el país del este de Europa. Sin embargo, el portavoz alertó: “Es una manera de asfixiarles económicamente. Les pagarán el sueldo, pero no todas las horas que han hecho y mucha menos una indemnización”.

Por ello, el sindicato aconsejó a los empleados que no regresen a Turquía y permanezcan en los pisos facilitados por la empresa para demostrar su vínculo laboral y emprender acciones legales.

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