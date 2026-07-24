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17 bomberos de la Comunidad de Madrid denuncian que la falta de recursos les impide actuar contra los incendios: “No se nos dan los medios para poder desplazarnos”

El grupo ha denunciado que a pesar de la disposición para intervenir en emergencias, la imposibilidad de contar con los recursos mínimos los mantiene “paralizados”

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17 bomberos de la Comunidad de Madrid denuncian que la falta de recursos les impide actuar contra los incendios: “No se nos dan los medios para poder desplazarnos”

El conflicto laboral dentro de los bomberos de la Comunidad de Madrid ha alcanzado un nuevo punto. Un grupo de 17 bomberos forestales públicos han denunciado que no pueden intervenir en el incendio de Almorox por falta de recursos. Según dicen un vídeo que han publicado en X, permanecieron en su base durante toda la jornada, sin posibilidad de desplazarse al siniestro por la ausencia de vehículos, camiones y herramientas operativas.

La situación, de acuerdo con declaraciones de los propios bomberos forestales, no responde a una huelga. “Estamos viniendo a nuestro centro de trabajo a trabajar, pero no se nos dan los medios para poder desplazarnos a los incendios”, ha afirmado uno de los afectados. El grupo ha denunciado que a pesar de la disposición para intervenir en emergencias, la imposibilidad de contar con los recursos mínimos los mantiene “paralizados durante nuestra jornada de trabajo”.

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Su jornada termina a las 10 de la noche, momento en el que, según han relatado, deben regresar a sus casas sin haber sido activados para salir al siniestro. El incendio en Almorox, localidad al oeste de la Comunidad de Madrid, continúa activo mientras los efectivos permanecen a la espera de una respuesta de la administración. La falta de recursos materiales y logísticos se convierte, según los testimonios, en un obstáculo que impide el cumplimiento de la función esencial de la brigada forestal.

Dos bomberos de la Comunidad de Madrid trabaja en labores de extinción del incendio, en las inmediaciones de la urbanización Calypo Fado a 18 de julio de 2025, en Navalcarnero, Madrid (España). La Unidad Militar de Emergencias (UME) continúa activada realizando labores de extinción del incendio originado ayer en la localidad toledana de Méntrida, y que se ha extendido hasta llegar al municipio de Navalcarnero, al suroeste de la Comunidad de Madrid. Lo hace con 123 militares, 43 vehículos y tres drones, llevando a cabo durante la noche misiones de ataque directo al fuego, que se encuentra ya perimetrado aunque sigue en fase de control, habiéndose extendido a más de 3.000 hectáreas entre Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid. En el caso de Madrid, la urbanización Calypo de Navalcarnero fue desalojada. Eduardo Parra / Europa Press 18 JULIO 2025;INCENDIO;MÉNTRIDA;FASE;CONTROL;HECTÁREAS 18/7/2025
Dos bomberos de la Comunidad de Madrid trabaja en labores de extinción del incendio (Eduardo Parra / Europa Press)

61 bomberos inactivos

Los problemas laborales de los bomberos no son una novedad de las últimas semanas o un problema generado por los incendios que están arrasando zonas de Madrid y Ávila. Desde el pasado mes de mayo, como adelantó Infobae, 61 bomberos forestales de la Comunidad de Madrid permanecen inactivos en una sala de la Dirección General de Emergencias, en protesta por las condiciones laborales que les impiden desempeñar su función en el monte. Según relataron estos profesionales, acuden a diario vestidos con el uniforme oficial, pero sin tareas asignadas.

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La razón de fondo es el incumplimiento por parte del Gobierno regional de la Ley 5/2024, que establece una única categoría de bombero forestal y reconoce pluses de peligrosidad, toxicidad, esfuerzo físico y riesgo psicofísico. A pesar de la entrada en vigor de la ley, sus contratos los mantienen como conductores de vehículos o personal de mantenimiento, sin acceso a los complementos salariales correspondientes ni a la contratación anual.

Incendio en uno bosque en Madrid
Incendio en uno bosque en Madrid

Nos pagan por no hacer nada. Simplemente porque no quieren negociar”, denuncia Antonio, miembro del comité de huelga. El colectivo exige el reconocimiento legal de su categoría y los pluses previstos en la normativa, que la administración regional no aplica. De los 98 bomberos forestales que aprobaron el proceso de estabilización, solo 61 permanecen activos, mientras el resto optó por otras alternativas laborales.

El salario neto ronda los 1.400 euros mensuales, una cifra que los trabajadores consideran insuficiente dadas las condiciones de riesgo. La Consejería de Interior sostiene que ofreció negociar si los bomberos suspendían la huelga, pero el conflicto sigue sin avances. “Aquí seguiremos hasta que la Comunidad se quiera sentar con nosotros”, afirma Toni, portavoz del grupo, que continúa esperando una solución mientras la región enfrenta una campaña crítica de incendios.

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