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El estadio Shakira en Madrid será una “ciudad” dedicada a la cultura latina con la idea de abrir a colegios: “Los latinos nunca hemos tenido una voz tan importante”

Durante las 12 fechas de su residencia europea, entre septiembre y octubre, la cantante colombiana convertirá el recinto de Villaverde en una “ciudad efímera” con programación cultural previa a cada espectáculo

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Render del Estadio Shakira.
Render del Estadio Shakira.

Las expectativas para la residencia europea de Shakira en Madrid están altas. Muy altas. La cantante colombiana celebrará a partir del próximo 18 de septiembre y durante un total de 12 noches un macroevento en el espacio Iberdrola Music de Villaverde, que no solo acogerá los conciertos de la única parada europea de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, sino que transformará el recinto en una “ciudad efímera” dedicada a la cultura latina.

A las novedades ya conocidas el pasado mes de marzo, cuando anunció las primeras fechas y la construcción del llamado estadio Shakira, ahora se suma que Macondo Park —bautizado en homenaje al pueblo ficticio creado por Gabriel García Márquez—, que ofrecerá hasta doce horas de actividad en cada jornada de concierto, constará de ocho pabellones temáticos dedicados a la música, la gastronomía, la literatura, el arte, el cine, la moda, el universo creativo de la artista y la cultura infantil, todos ellos con programación propia antes del espectáculo.

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Render estadio Shakira. (Live Nation)
Render estadio Shakira. (Live Nation)

Para ello se construirán ad-hoc 15 hectáreas junto al estadio. En total, todo el área del festival tendrá 140.000 metros cuadrados. Infobae España ha preguntado por los costes de producción, pero la organización alude a que “aún están en camino” y que los espectadores están “más centrados en disfrutar”.

Como ha explicado Pino Sagliocco, presidente de Live Nation España, en una rueda de prensa que ha tenido lugar este viernes, el recinto abrirá aproximadamente de 12:00 a 00:00 de la noche durante los días de los conciertos, que coinciden en viernes y fin de semana. con el concierto finalizando una hora antes para facilitar una salida escalonada del público. Además, el promotor ha avanzado que está trabajando con la Comunidad de Madrid para que, de lunes a jueves, cuando Macondo Park permanezca cerrado al público general, el recinto pueda abrir sus puertas a colegios con el objetivo de que los alumnos conozcan la cultura latinoamericana.

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“Sería una excelente oportunidad para que los jóvenes de los colegios pudieran visitar Macondo Park y acercarse a descubrir este mundo maravilloso”, ha dicho Sagliocco. La intención es que los estudiantes recorran los diferentes espacios y participen en actividades con escritores, artistas o expertos invitados, cuya programación se anunciará más adelante.

Así empezó el concierto de la cantante colombiana, quien presentó su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" en el Zócalo de la CDMX en un evento gratuito (Video: Jefatura de la CDMX)

Todas las actividades previas a los conciertos están curadas por Shakira bajo el concepto Es Latina y “bajo la idea de que la Nación Latina no es un territorio geográfico: es una comunidad transnacional unida por el idioma, el ritmo, la creatividad, la resiliencia y la alegría”. De la misma manera, sus hijos, Milan y Sasha, nacidos en Barcelona en 2013 y 2015, respectivamente, de su relación con el jugador del F.C. Barcelona Gerard Piqué, también han curado un parque especial para los más pequeños, Macondito.

Entradas VIP que alcanzarán los 770 euros

A esta experiencia se sumarán dos nuevas modalidades VIP, Garden y Terrace, que saldrán a la venta el próximo lunes. La primera estará concebida como “un oasis de diseño inspirado en la naturaleza” con acceso a la zona Front Stage, comida y bebida incluidas, activaciones exclusivas y regalos oficiales de Shakira. La segunda ofrecerá una terraza con vistas privilegiadas al escenario, además de los mismos servicios premium. Los paquetes tendrán un precio de entre 550 y 770 euros, según ha confirmado la organización en la rueda de prensa.

Durante la presentación, Sagliocco ha defendido que la residencia pretende ir “un paso más allá” del formato tradicional de concierto y ha puesto como ejemplo los conciertos de Bad Bunny. “Los latinos nunca hemos tenido una voz tan importante como ahora”, ha afirmado, antes de reivindicar que Shakira ha querido convertir su estancia en Madrid en “una experiencia de pertenencia y comunidad” más allá de la música.

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