España

¿Un cadáver se hereda? Un tribunal en Gran Canaria zanja un conflicto familiar: “Los restos mortales no pueden entenderse en ningún momento como parte de la herencia”

La disputa surgió cuando la pareja del difunto, en nombre de su hija menor, solicitó trasladar el cuerpo a otro cementerio

Guardar
Un cementerio en España. (AP Foto/Paul White)
Un cementerio en España. (AP Foto/Paul White)

Hay disputas familiares que no solo no se resuelven con la muerte, sino que de hecho se ven desencadenadas por un fallecimiento. Es lo que ha ocurrido ahora en Gran Canaria, donde, como ha revelado la Agencia EFE, una pelea familiar ha llevado al planteamiento de la cuestión de si el cuerpo de un familiar fallecido debe considerarse como parte de la herencia.

El cuerpo en cuestión, como cuenta EFE, es el de un hombre que reposa desde hace ocho años en el cementerio de la localidad de Guía con cinco parientes más. El pleito se abrió por la solicitud presentada por la pareja del finado en nombre de su hija —una menor— para sacarlo del panteón de Guía donde está enterrado y llevarlo a otro camposanto. A todo ello se oponían una tía del difunto y otros allegados, que defienden que el fallecido descansa allí junto a otras personas con las que estuvo unido en vida por muchos lazos sentimentales. Para ellos, cambiar al difunto a un nicho individual era doloroso. Ante esa diferencia de criterios, la demandante intentó hacer valer los que creía derechos de su hija como heredera del difunto.

PUBLICIDAD

La decisión de un juez en Gran Canaria ha zanjado la cuestión, recordando que los cadáveres no pueden considerarse parte de una herencia patrimonial. El núcleo del caso se resume en el fallo judicial: “Si bien la condición de heredera (de la demandante) le otorga un interés legítimo para promover el expediente, no la inviste de un derecho a decidir a su libre arbitrio dónde se entierran o no los restos de su padre o, al menos, no sin concurrir otras causas que lo justifiquen”, resolvió el magistrado.

De acuerdo con la sentencia, el hecho de ser heredero no confiere automáticamente la facultad de decidir sobre el traslado de los restos mortales. El juez fue claro al precisar: “Los restos mortales no pueden entenderse en ningún momento como parte de la herencia como bien patrimonial”.

PUBLICIDAD

La resolución enfatiza que, para autorizar un traslado, deben presentarse motivos que “justifiquen” tal decisión. El juez no profundizó en más argumentos, limitándose a subrayar la necesidad de causas acreditadas para modificar el lugar de inhumación.

Uno de los errores más frecuentes que se cometen en la herencia.

El cuidado de la tumba y la normativa en cementerios

El abogado Fernando Osuna, representante de la familia que se opuso al traslado, subrayó a EFE la importancia de la conexión emocional de sus clientes con el difunto, describiendo que estaban unidos por sentimientos “muy grandes”. Osuna puso el acento en la legislación que regula los cementerios, destacando que “prevalece en los traslados la preocupación, interés, mantenimiento, cuidado, el costear los gastos, etcétera” que puedan demostrar las partes enfrentadas.

En este contexto, el letrado puntualizó que sus clientes “siempre se habían preocupado de mantener la tumba en buen estado”, subrayando que la otra parte “se había despreocupado de tales menesteres”.

La sentencia, breve y directa, sienta jurisprudencia sobre una cuestión que enfrenta a muchas familias: los restos mortales, para la ley, no se heredan como si fueran bienes materiales.

Temas Relacionados

Herencias EspañaSentenciasSentencias EspañaJusticiaTribunalesEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo | 10 municipios permanecen desalojados por el fuego en Madrid

El mayor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid y otro fuego en Ávila han afectado a más de 60.000 personas

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo | 10 municipios permanecen desalojados por el fuego en Madrid

Consulta en directo la evolución de los incendios forestales en Madrid y Castilla y León: seguimiento minuto a minuto en un mapa en tiempo real

IncendiosEspaña.es es una plataforma independiente que utiliza datos oficiales procedentes de servicios autonómicos, NASA FIRMS, EUMETSAT, Copernicus y otras fuentes para proporcionar información actualizada cada cinco minutos

Consulta en directo la evolución de los incendios forestales en Madrid y Castilla y León: seguimiento minuto a minuto en un mapa en tiempo real

La ciencia lo confirma: este es el tiempo que necesitas para superar a tu expareja

El cerebro mantiene el vínculo afectivo durante años tras la ruptura, según estudios recientes

La ciencia lo confirma: este es el tiempo que necesitas para superar a tu expareja

Los incendios ya han provocado el cierre de 35 carreteras en España: de Madrid o Ávila a la peor parte en Guadalajara

Los múltiples fuegos activos en España han generado el cierre de 35 vías en las primeras horas de este sábado, según ha informado el Ministerio de Interior

Los incendios ya han provocado el cierre de 35 carreteras en España: de Madrid o Ávila a la peor parte en Guadalajara

El calor da por fin un respiro: bajan de golpe las temperaturas en plena emergencia nacional por los incendios y se esperan lluvias en el norte

Solo siete provincias permanecen en riesgo por calor, según la Agencia Estatal de Meteorología

El calor da por fin un respiro: bajan de golpe las temperaturas en plena emergencia nacional por los incendios y se esperan lluvias en el norte
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los incendios ya han provocado el cierre de 35 carreteras en España: de Madrid o Ávila a la peor parte en Guadalajara

Los incendios ya han provocado el cierre de 35 carreteras en España: de Madrid o Ávila a la peor parte en Guadalajara

Qué es y cómo funciona el mecanismo de respuesta de protección civil de la UE que ha pedido España ante el avance de los incendios

Última hora del caso Zapatero: dimiten el presidente y el CEO de Plus Ultra, investigados por el rescate a la aerolínea

El juez rechaza el recurso de Jésica Rodríguez y mantiene su imputación al apreciar indicios de malversación por los sueldos cobrados en empresas públicas sin trabajar

17 bomberos de la Comunidad de Madrid denuncian que la falta de recursos les impide actuar contra los incendios: “No se nos dan los medios para poder desplazarnos”

ECONOMÍA

Una empresa denuncia a una empleada por cobrar el sueldo mientras trabajaba en un restaurante durante la baja y le pide 18.000 euros: la Justicia la absuelve

Una empresa denuncia a una empleada por cobrar el sueldo mientras trabajaba en un restaurante durante la baja y le pide 18.000 euros: la Justicia la absuelve

El BCE abre la votación para elegir los nuevos billetes del euro, con Cervantes y María Callas como candidatos

Cómo funciona la OIT y para qué sirve la organización que Yolanda Díaz aspira a liderar

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Solo un 19% de los españoles ha reformado su vivienda para combatir el calor: el 78% de quienes lo necesitan no puede pagarlas

DEPORTES

El Atlético de Madrid hace oficial la llegada de Kang-In Lee: 40 millones de euros y un fichaje estratégico

El Atlético de Madrid hace oficial la llegada de Kang-In Lee: 40 millones de euros y un fichaje estratégico

De influencers a boxeadores en menos de un año: así ha evolucionado el entrenamiento en La Velada del Año de Ibai Llanos

El Real Madrid entra en la puja por Yan Diomandé y negocia con el RB Leipzig por el extremo marfileño

Ibai Llanos confiesa que hay políticos que se han ofrecido a pelear en La Velada: “Es algo que no me gusta”

Primer accidente mortal en el Camp Nou: muere un obrero al recibir un golpe mientras realizaba obras de remodelación