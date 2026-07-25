La ciencia lo confirma: este es el tiempo que necesitas para superar a tu expareja

Los recuerdos y pensamientos recurrentes forman parte del proceso de adaptación emocional (iStock)

Las rupturas amorosas suelen dejar una huella profunda y persistente en quienes las experimentan. Desde la psicología y la neurociencia, existe un interés creciente por entender por qué, incluso cuando la relación termina, las emociones y los pensamientos vinculados a la expareja no desaparecen de inmediato.

Para muchas personas, el fin de un vínculo amoroso se traduce en una serie de reacciones internas que desafían la lógica y la voluntad, generando dudas sobre el motivo de esa persistencia emocional.

Ante este fenómeno, la ciencia ofrece explicaciones que permiten comprender mejor el proceso y desmontar la idea de que el malestar tras una ruptura es señal de debilidad o falta de carácter.

PUBLICIDAD

El cerebro tras la ruptura

Para el cerebro, una ruptura no se apaga cuando se termina la relación: “el cerebro continúa esperándola durante un tiempo”, explica la bióloga Carolina Castell en su TikTok (@unacordobessa) al describir por qué, tras cortar, reaparecen impulsos que muchas personas reconocen de inmediato.

Castell señala que, al enamorarse, la mente “asocia a tu pareja con experiencias gratificantes como contacto físico, apoyo emocional, proyectos compartidos o sensación de seguridad”. Esa asociación se forma a partir de vivencias cotidianas y se consolida mediante la repetición de rutinas y gestos que, con el tiempo, se convierten en parte del día a día.

PUBLICIDAD

El proceso de desvinculación emocional avanza de forma gradual y no sigue un plazo fijo (Magnific)

Según su explicación, ese aprendizaje convierte a la pareja en una referencia ligada a “circuitos de recompensa y motivación” que se activan con la presencia de la otra persona. Cuando el vínculo se rompe, esas recompensas “desaparecen de forma brusca”, pero la expectativa no se reajusta al mismo ritmo.

En ese período, dice, aparecen pensamientos insistentes como: “Quiero escribirle, quiero verle, quiero saber cómo está”. Esa brecha entre lo que el cerebro espera y la realidad puede generar confusión e incluso malestar físico, como insomnio o pérdida del apetito, síntomas que muchas personas identifican tras una separación.

Superar el vínculo lleva tiempo

La especialista subraya que ese mecanismo no implica quedar atrapado en el pasado de forma permanente. “Después de esa relación, podrás estar con otras personas y volver a ser superfeliz de nuevo”, afirma. Reconocer que el proceso es gradual ayuda a disminuir la culpa o la frustración que suelen surgir cuando los recuerdos de la expareja persisten más de lo esperado.

PUBLICIDAD

La clave, según Castell, está en lo que describe como un proceso lento de desactivación del vínculo. Cita un estudio publicado en 2025 que observó que, de media, la conexión con una expareja “tarda en desaparecer bastante tiempo, aproximadamente unos ocho años”. Esa cifra puede sorprender, pero aporta una perspectiva útil para entender que la recuperación emocional no tiene plazos fijos ni universales.

Descubre por qué la estrategia de 'contacto cero' es fundamental para sanar después de una ruptura. Este método te ayuda a reorganizar tus pensamientos, reconstruir tu autoestima y empezar una nueva etapa de autonomía y bienestar.

Ese dato no equivale a un duelo continuo durante todo ese período, aclara. “No, significa que el cerebro borra ese vínculo muy poquito a poco”, dice. El paso del tiempo y la exposición a nuevas experiencias permiten que las asociaciones previas pierdan fuerza de manera paulatina, facilitando la adaptación y la apertura a nuevas relaciones.

PUBLICIDAD

Por eso, sostiene, si tras unos meses todavía aparecen recuerdos o pensamientos recurrentes, la interpretación no debería ser alarmista: “Si después de unos meses todavía piensas en él o en ella, no te preocupes, es totalmente normal.” Comprender que esa reacción tiene una base biológica ayuda a transitar el proceso de manera más compasiva y realista.