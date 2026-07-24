Los votantes de los Oscar que ya han visto ‘La Odisea’ la sitúan como favorita para la próxima temporada: “Buena suerte al resto de películas que se estrenen”

'La Odisea' de Christopher Nolan ya parte como favorita para los próximos Oscar

La carrera por el Oscar en 2027 ya ha empezado con una clara favorita para sus votantes. Christopher Nolan ha estrenado estos días La Odisea, generando una ola de entusiasmo entre los votantes que ya la consideran la obra a vencer en la próxima temporada de premios. La producción, que se ha estrenado bajo el sello de Universal Pictures, batió el propio récord mundial de taquilla del director con una recaudación de 264 millones de dólares en su estreno global.

El filme inició oficialmente su campaña de cara al Oscar con varias exhibiciones especiales en las principales sedes de la Academia. El Samuel Goldwyn Theater de Los Ángeles recibió a casi mil asistentes, una cifra que por sí sola refleja el interés que despierta La Odisea entre los votantes. Paralelamente, la membresía del Reino Unido, cada vez más influyente en la votación de los Oscar, tuvo su propio pase en el Soho Hotel de Londres. En Nueva York, la proyección en 35 mm permitió a los miembros de la costa este experimentar el regreso a Ítaca desde una óptica cinematográfica diferente.

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Los testimonios recogidos tras las funciones describen una reacción prácticamente unánime de admiración. Un experimentado votante de la Academia, que prefirió el anonimato, declaró: “No pensé que algo pudiera superar Oppenheimer y la primera película de Chris [Nolan], Following. Es el cineasta definitivo de nuestra época”. Este tipo de comentarios han alimentado la percepción de que Nolan ha consolidado su posición en la industria, especialmente después de que Oppenheimer arrasara en la temporada 2024 y le valiera su primer Oscar como director. La película, que adapta el clásico homérico, destaca por ser la primera filmación realizada íntegramente con cámaras Imax. Esta apuesta técnica ha sido reconocida tanto por el público como por los especialistas, quienes subrayan el impacto visual y la magnitud del proyecto. Sin embargo, incluso aquellos que han señalado alguna reserva lo han hecho en términos positivos: “Me pareció espectacular, un poco larga pero de una escala enorme”, comentó otro miembro de la Academia tras la proyección.

Las primeras reacciones entre los miembros de la Academia han situado a La Odisea como la favorita indiscutible para la próxima temporada de premios. Aquellos que ya han visto la película coinciden en que la competencia tendrá difícil igualar su impacto. “Esto fue como el All-Star de la NBA, pero de la actuación”, señaló un actor miembro de la Academia, en referencia al elenco encabezado por Matt Damon y compuesto por figuras como Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron, John Leguizamo y Jon Bernthal. El comentario más repetido entre los asistentes fue: “Buena suerte al resto de películas que se estrenen este año”.

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La próxima película de Christopher Nolan, La Odisea (The Odyssey), es una épica de acción mítica rodada en diversas partes del mundo utilizando tecnología cinematográfica IMAX® de última generación. El filme lleva la saga fundacional de Homero a las pantallas IMAX® por primera vez y se estrenará en cines de todo el mundo el 17 de julio de 2026.

“El All-Star de la actuación”

Para los votantes, la asistencia masiva a las funciones y el entusiasmo expresado después son indicadores claros del impulso de La Odisea. En la temporada de premios, la diferencia entre admiración y favoritismo suele medirse por la capacidad de una película para movilizar a los votantes y generar conversación. De acuerdo con fuentes presentes en las proyecciones, La Odisea ha logrado ambos objetivos en sus primeras apariciones públicas ante la Academia.

El reparto de La Odisea ha sido calificado como uno de los más sólidos de la década. Matt Damon, quien ya cuenta con un Oscar por guion y dos nominaciones como actor, emerge como un candidato fuerte en la categoría principal tras liderar una película con la mayor apertura comercial de su carrera. Un veterano miembro de los apartados técnicos relató haber llorado en dos ocasiones, ambas vinculadas a escenas íntimas y emotivas: una cuando el personaje de Damon escucha a las sirenas, y otra al interactuar con su perro, Argos. La escena de Argos, el perro, ha cobrado especial relevancia en el entorno de la campaña, ya que demuestra que la película no solo apuesta por el espectáculo, sino también por la emoción y los pequeños detalles capaces de conectar con la audiencia y los votantes.

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A pesar del entusiasmo actual, la ruta hacia el Oscar aún presenta desafíos. Próximamente, festivales como Telluride, Venecia y Toronto presentarán nuevas propuestas que podrían competir por la atención de la Academia. Además, la tendencia histórica muestra que las películas estrenadas en verano, aunque generan expectación inmediata, a veces pierden fuerza frente a los lanzamientos de final de año, como ocurrió con Dunkerque de Nolan. El verdadero termómetro será la capacidad de La Odisea para mantener el interés y la conversación entre los votantes a lo largo de los próximos meses. Por ahora, la película ha logrado situarse en el centro del debate y consolidarse como la referencia obligada de la temporada.