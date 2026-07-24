Un auto quedó destruido tras colisionar con un colectivo de línea en el barrio de Palermo

El siniestro ocurrió en horas de la madrugada en el barrio porteño de Palermo entre un colectivo de la línea 111 y un auto. Las ocupantes del vehículo sufrieron politraumatismos y debieron ser trasladadas al Hospital Pirovano. Debido a que el impacto tuvo lugar en los carriles del Metrobús, en la intersección de Avenida Santa Fe y Darregueyra, los colectivos de línea que circulan por esa zona estuvieron siendo desviados

Un impactante choque entre un colectivo de la línea 111 y un automóvil dejó dos personas heridas en horas de la madrugada de hoy en la intersección de avenida Santa Fe y la calle Darregueyra, en el barrio porteño de Palermo.

Las víctimas son dos mujeres de aproximadamente 30 años que circulaban en el vehículo de menor porte, de acuerdo a la información indicada por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).

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La conductora presentó un traumatismo severo de cráneo y otros golpes de gravedad, según lo informado por TN, mientras que la acompañante sufrió politraumatismos. Ambas fueron trasladadas al Hospital Pirovano por el personal médico que desplegó tres unidades en el lugar.

El daño fue de tal magnitud que apenas se puede visualizar el modelo del auto (SAME)

El chofer del colectivo, de 52 años, no presentó lesiones. La unidad circulaba sin pasajeros al momento del impacto, aunque el vidrio del sector delantero del lado del conductor quedó astillado.

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De acuerdo a lo que pudo saber Infobae, al lugar también acudieron efectivos de Bomberos y de la Policía de la Comuna 14A para realizar las pericias correspondientes y controlar el tránsito en la zona, dado que la circulación quedó totalmente interrumpida.

Por lo que se puede apreciar en las imágenes, el incidente habría tenido lugar en uno de los tramos del Metrobús. Asimismo, se puede ver el estado de destrucción en que quedó el automóvil, aparentemente un Peugeot color negro oscuro. A pesar de la magnitud de los daños, que dejaron el vehículo prácticamente irreconocible, no se reportaron víctimas fatales.

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El auto quedó con daños considerables en su parte frontal y lateral, con el parabrisas roto y airbags interiores desplegados (SAME)

El frente del auto quedó completamente destruido: el capot aplastado contra la carrocería del colectivo, el motor expuesto y los componentes mecánicos visibles desde afuera. El parabrisas se hizo pedazos y el techo sufrió deformaciones. Los airbags se activaron, lo que refleja la violencia del impacto.

Los servicios de emergencia junto con la Policía y los Bomberos acudieron al lugar para asistir a las víctimas, dos mujeres que sufrieron politraumatismos (SAME)

La parte trasera del vehículo también registró daños de consideración y quedó sobre la vereda del corredor del Metrobús. El baúl quedó abierto y deformado, con la carrocería aplastada contra el lateral del colectivo. Restos de la colisión quedaron dispersos sobre la calzada y la vereda.

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El estado en el que quedó el Peugeot demandó un importante despliegue para poder rescatar a las víctimas del interior.

La unidad de la línea 111 circulaba sin pasajeros y el chofer no sufrió lesiones (SAME)

Un autobús de la línea 111 y un automóvil negro chocaron en Palermo (SAME)

Previamente, en el barrio porteño de San Nicolás, también sobre el Metrobús, un hombre de aproximadamente 50 años chocó con su auto contra los bolardos de cemento en Avenida Leandro N. Alem al 600 y luego se negó durante más de tres horas a realizarse el test de alcoholemia, atrincherado dentro del vehículo.

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El hecho ocurrió cerca de las 4.47 del jueves, cuando el conductor de un Fiat Palio gris perdió el control e impactó contra uno de los pilares de protección del corredor exclusivo para transporte público. El choque generó daños en la estructura vial y obligó a restringir parcialmente la circulación sobre Leandro N. Alem, entre las calles Tucumán y Viamonte. Personal de Tránsito y efectivos policiales acudieron al lugar y solicitaron la presencia del SAME, aunque el organismo informó que el conductor no requirió traslado ni atención hospitalaria pese a las lesiones.

Las autoridades le solicitaron al hombre que se sometiera al test de alcoholemia, pero este se negó y permaneció dentro del automóvil. La Unidad de Flagrancia Este (UFLA Este) intervino en el caso. Luego de más de tres horas, el conductor bajó del vehículo con dificultades evidentes para mantenerse en pie. “Reconozco que tomé de más”, admitió ante los medios presentes antes de retirarse en un patrullero hacia una comisaría.

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Desde el Ministerio de Seguridad porteño confirmaron a Infobae que, ante la negativa a realizarse el test, se labró un acta por falta de documentación, otra por negarse al control de alcoholemia y se ordenó el secuestro del vehículo. El conductor no quedó detenido. Su identidad no fue difundida oficialmente.