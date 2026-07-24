Sociedad

Un auto quedó destruido tras colisionar con un colectivo de línea en el barrio de Palermo

El siniestro ocurrió en horas de la madrugada en la esquina de avenida Santa Fe y Darregueyra. Dos personas sufrieron politraumatismos y debieron ser trasladadas a un hospital

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El siniestro ocurrió en horas de la madrugada en el barrio porteño de Palermo entre un colectivo de la línea 111 y un auto. Las ocupantes del vehículo sufrieron politraumatismos y debieron ser trasladadas al Hospital Pirovano. Debido a que el impacto tuvo lugar en los carriles del Metrobús, en la intersección de Avenida Santa Fe y Darregueyra, los colectivos de línea que circulan por esa zona estuvieron siendo desviados

Un impactante choque entre un colectivo de la línea 111 y un automóvil dejó dos personas heridas en horas de la madrugada de hoy en la intersección de avenida Santa Fe y la calle Darregueyra, en el barrio porteño de Palermo.

Las víctimas son dos mujeres de aproximadamente 30 años que circulaban en el vehículo de menor porte, de acuerdo a la información indicada por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).

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La conductora presentó un traumatismo severo de cráneo y otros golpes de gravedad, según lo informado por TN, mientras que la acompañante sufrió politraumatismos. Ambas fueron trasladadas al Hospital Pirovano por el personal médico que desplegó tres unidades en el lugar.

Coche negro con daños severos, parabrisas roto, airbags desplegados. Bomberos y policías en la escena, cerca de un camión de bomberos
El daño fue de tal magnitud que apenas se puede visualizar el modelo del auto (SAME)

El chofer del colectivo, de 52 años, no presentó lesiones. La unidad circulaba sin pasajeros al momento del impacto, aunque el vidrio del sector delantero del lado del conductor quedó astillado.

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De acuerdo a lo que pudo saber Infobae, al lugar también acudieron efectivos de Bomberos y de la Policía de la Comuna 14A para realizar las pericias correspondientes y controlar el tránsito en la zona, dado que la circulación quedó totalmente interrumpida.

Por lo que se puede apreciar en las imágenes, el incidente habría tenido lugar en uno de los tramos del Metrobús. Asimismo, se puede ver el estado de destrucción en que quedó el automóvil, aparentemente un Peugeot color negro oscuro. A pesar de la magnitud de los daños, que dejaron el vehículo prácticamente irreconocible, no se reportaron víctimas fatales.

Un coche negro accidentado con el capó destrozado, motor visible, parabrisas roto y airbags desplegados. Restos en el suelo y una pared amarilla en el fondo
El auto quedó con daños considerables en su parte frontal y lateral, con el parabrisas roto y airbags interiores desplegados (SAME)

El frente del auto quedó completamente destruido: el capot aplastado contra la carrocería del colectivo, el motor expuesto y los componentes mecánicos visibles desde afuera. El parabrisas se hizo pedazos y el techo sufrió deformaciones. Los airbags se activaron, lo que refleja la violencia del impacto.

Un coche negro con daños severos en la parte delantera choca contra un autobús amarillo. Hay un bombero y personal de emergencia en el lugar
Los servicios de emergencia junto con la Policía y los Bomberos acudieron al lugar para asistir a las víctimas, dos mujeres que sufrieron politraumatismos (SAME)

La parte trasera del vehículo también registró daños de consideración y quedó sobre la vereda del corredor del Metrobús. El baúl quedó abierto y deformado, con la carrocería aplastada contra el lateral del colectivo. Restos de la colisión quedaron dispersos sobre la calzada y la vereda.

El estado en el que quedó el Peugeot demandó un importante despliegue para poder rescatar a las víctimas del interior.

Automóvil negro con frontal destrozado contra el lateral de un autobús. Un bombero, una persona de oscuro, una valla metálica y escombros en el suelo
La unidad de la línea 111 circulaba sin pasajeros y el chofer no sufrió lesiones (SAME)
Primer plano de un autobús amarillo con el número 111, un automóvil negro chocado y un bombero. Se observan restos del vehículo
Un autobús de la línea 111 y un automóvil negro chocaron en Palermo (SAME)

Previamente, en el barrio porteño de San Nicolás, también sobre el Metrobús, un hombre de aproximadamente 50 años chocó con su auto contra los bolardos de cemento en Avenida Leandro N. Alem al 600 y luego se negó durante más de tres horas a realizarse el test de alcoholemia, atrincherado dentro del vehículo.

El hecho ocurrió cerca de las 4.47 del jueves, cuando el conductor de un Fiat Palio gris perdió el control e impactó contra uno de los pilares de protección del corredor exclusivo para transporte público. El choque generó daños en la estructura vial y obligó a restringir parcialmente la circulación sobre Leandro N. Alem, entre las calles Tucumán y Viamonte. Personal de Tránsito y efectivos policiales acudieron al lugar y solicitaron la presencia del SAME, aunque el organismo informó que el conductor no requirió traslado ni atención hospitalaria pese a las lesiones.

Las autoridades le solicitaron al hombre que se sometiera al test de alcoholemia, pero este se negó y permaneció dentro del automóvil. La Unidad de Flagrancia Este (UFLA Este) intervino en el caso. Luego de más de tres horas, el conductor bajó del vehículo con dificultades evidentes para mantenerse en pie. “Reconozco que tomé de más”, admitió ante los medios presentes antes de retirarse en un patrullero hacia una comisaría.

Desde el Ministerio de Seguridad porteño confirmaron a Infobae que, ante la negativa a realizarse el test, se labró un acta por falta de documentación, otra por negarse al control de alcoholemia y se ordenó el secuestro del vehículo. El conductor no quedó detenido. Su identidad no fue difundida oficialmente.

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