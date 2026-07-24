La reflexión de Matt Damon en ‘La Odisea’ que habla de la idealización: “No busques dioses en los hombres, siempre te decepcionarán”

La próxima película de Christopher Nolan, La Odisea (The Odyssey), es una épica de acción mítica rodada en diversas partes del mundo utilizando tecnología cinematográfica IMAX® de última generación. El filme lleva la saga fundacional de Homero a las pantallas IMAX® por primera vez y se estrenará en cines de todo el mundo el 17 de julio de 2026.

Dice la leyenda que Prometeo fue un titán que robó el fuego de la fragua de Vulcano para dárselo al hombre y con este crear la razón, la inteligencia, lo que hace a la humanidad en definitiva. Como castigo por su desafío a los dioses, Prometeo fue condenado a permanecer para siempre encadenado a una roca en el Cáucaso y a que todas las mañanas apareciese una águila para abalanzarse sobre él y devorar su hígado. Un dolor insoportable e inhumano, pero que por su condición de inmortal se convirtió en un castigo eterno y un recuerdo de su osadía.

El Prometeo Americano. Así se llama el libro en el que se basó Christopher Nolan para hacer la película que lo consagraría como uno de los grandes cineastas de su tiempo, obteniendo el Oscar a Mejor director y a Mejor película por retratar la vida de Robert J. Oppenheimer, el padre de la bomba atómica. Otro hombre que regaló a la humanidad algo de tal poder que parecía más divino que humano, y cuya acción lo llevó en gran medida a vivir el resto de su vida con el la responsabilidad de lo que sus actos ocasionaron. En primera instancia, las bombas de Hiroshima y Nagasaki, pero también todos los horrores que vendrían después.

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Solo Nolan podía coger La Odisea, probablemente una de las mayores aventuras de todos los tiempos y una obra fundacional en la literatura de occidente, y llevarse la historia de Odiseo a ese mismo terreno, el del héroe caído que lleva una pesada carga. Como Oppenheimer antes que él, y Batman antes que el físico, el Odiseo que encarna Matt Damon se da cuenta en su viaje de todo lo que ha ocasionado a partir de un pequeño gran efecto dominó. El ardid del caballo, tan alabado en tiempos de guerra, se ha convertido ahora en la primera piedra para un nuevo mundo de desconfianza mutua, un mundo sin dioses ni hombres en los que buscarlos, como en la obra original de Homero. Porque, como dice el propio protagonista en la película, “No busques dioses en los hombres, siempre te decepcionarán”.

Imagen de 'La Odisea' de Christoper Nolan. (Melinda Sue Gordon / Universal Pictures)

Un Odiseo moderno

“Se pueden ver ecos del ingenio de Odiseo en el de Oppenheimer, así como las trágicas consecuencias de sus descubrimientos”, comentaba el propio Matt Damon en una entrevista. “Ambos hombres se sienten atormentados por lo que han hecho”. En La Odisea se sustituye la personificación de los dioses -especialmente Atenea, quien en la obra original es omnipresente y aquí queda reducida a una pequeña cuota de pantalla de Zendaya- por la falsa idea de que estos pueden estar en cualquier sitio -los ojos sabios de los que habla Telémaco (Tom Holland) antes de que su padre le diga la mencionada frase, pero que en cualquier caso lo que rige el mundo de los hombres es la xenia o “ley de Zeus”, una norma de convivencia y hospitalidad que comienza a fracturarse precisamente a partir de la destrucción de Troya.

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“Ahora, al echar la vista atrás, me doy cuenta de que tiene mucho que ver con Oppenheimer. En realidad, son más o menos la misma historia. La historia de un hombre que construyó una máquina para ganar una guerra y acabó destruyendo su propio mundo en el proceso”, argumentaba el propio Nolan en una entrevista, en la que revelaba la verdadera clave de La Odisea y la idea que condensa tan bien la reflexión de Odiseo. “Se supone que debe mantener a la gente en el buen camino. Me interesaba la idea de que la interdependencia de las personas es la base y, posiblemente, la definición misma de la civilización. Y tanto Oppenheimer como La Odisea nos muestran con qué frecuencia se ignora eso y, por lo tanto, lo frágil que es la civilización y lo fácil que es que se desmorone". Para ser una obra de más de 2.000 años de antigüedad, este Odiseo se siente más actual que nunca, y sus palabras tienen un eco que bien puede llegar hasta nuestros días, en los que es inútil seguir buscando dioses en los ojos humanos.