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Los incendios ya han provocado el cierre de 35 carreteras en España: de Madrid o Ávila a la peor parte en Guadalajara

Los múltiples fuegos activos en España han generado el cierre de 35 vías en las primeras horas de este sábado, según ha informado el Ministerio de Interior

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Sucesos.- Cortan una carretera por un incendio en Almorox (Toledo)
Incendio en Almorox, Toledo. (REMITIDA / HANDOUT por PLAN INFOCAM)

Los múltiples incendios activos en España han generado el cierre de 35 carreteras en las primeras horas de este sábado, según ha informado el Ministerio de Interior. La situación afecta especialmente a Guadalajara, donde 14 vías permanecen inhabilitadas, y afecta también a los focos de los incendios, Ávila y la Comunidad de Madrid, y a Teruel y Huelva. El balance oficial refleja el impacto de los incendios que, han obligado a la evacuación de decenas de miles de personas.

El cierre de carreteras, todas ellas de titularidad autonómica o local, dificulta las labores de los servicios de emergencia y afecta la circulación en municipios que afrontan evacuaciones masivas. El Ministerio de Interior ha detallado que la mayor parte de los cortes se produce en zonas rurales, donde la propagación del fuego ha puesto en riesgo conexiones clave entre localidades.

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Durante la noche, la UME ha realizado ataques directos al fuego en el incendio de Ejulve, en Teruel. (UME)

Las zonas más afectadas

Guadalajara concentra la mayor cantidad de carreteras cerradas por los incendios, con 14 vías que enlazan localidades como Tordelloso, Alpedroches, La Huerce o Arbancón. La propagación de las llamas en esta provincia de Castilla-La Mancha ha obligado a las autoridades a reforzar el operativo de control y a limitar severamente el acceso a la zona. Las restricciones afectan tanto a residentes como a equipos de emergencia, que enfrentan dificultades adicionales para acceder a los focos activos.

En la Comunidad de Madrid, los incendios en la sierra han provocado cortes en ocho carreteras, principalmente en los municipios afectados por el avance del fuego. El balance indica que más de 50.000 personas han sido evacuadas de sus hogares en la región. Las autoridades priorizan la seguridad de la población y la protección de bienes, mientras que los servicios de emergencia trabajan en la contención de las llamas. La situación ha obligado a desviar el tráfico y a establecer rutas alternativas para facilitar la salida de los evacuados y la llegada de recursos de ayuda.

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Los efectivos han trabajado durante la noche en los tres incendios declarados en la Comunidad de Madrid. (112 Comunidad de Madrid)

La provincia de Ávila se sitúa entre las más golpeadas, con nueve carreteras cortadas y más de 13.000 personas evacuadas. Los municipios de Cebreros, La Atalaya, El Tiemblo y Burgohondo figuran entre los más afectados, según la información difundida por el Ministerio de Interior. Los cortes de tráfico buscan impedir el acceso a zonas peligrosas y proteger a la población frente al avance del fuego. El operativo de emergencia se ha reforzado en toda la provincia y se mantiene una vigilancia constante para reaccionar ante posibles cambios en la dirección del incendio y nuevas evacuaciones que pudieran ser necesarias.

En Teruel, tres carreteras permanecen cerradas: la de Ejulve y las rutas que conectan Dos Torres de Mercader con Casas de la Umbría y con Castellote. Por su parte, en Huelva, la vía A-475 está inhabilitada en el tramo comprendido entre Villanueva de las Cruces y Tharsis. Las autoridades insisten en la importancia de respetar las restricciones de movilidad y de seguir las indicaciones de los servicios de emergencia para evitar riesgos adicionales. La evolución de los focos activos y la meteorología determinarán las próximas decisiones sobre la reapertura de carreteras y el regreso de los evacuados a sus viviendas, mientras los equipos de intervención permanecen desplegados para asegurar la protección de las áreas amenazadas.

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