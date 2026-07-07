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‘Obsession’ se cuela entre las películas originales más taquilleras y está cerca de hacer récord: esta es la lista al completo con varias sorpresas

La película de terror se encuentra ahora en un privilegiado ránking junto a otros grandes títulos

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Tráiler oficial de 'Obsession', dirigida por Curry Baker.

Menos de un millón de presupuesto, actores desconocidos y una historia de terror. La de Obsession está siendo una historia de Cenicienta a la altura de esas selecciones que se cuelan en la fase final del Mundial sin contar con grandes jugadores, pero ahora está cerca de tocar la gloria y alcanzar un gran récord, si no ha hecho ya suficiente historia en su paso por taquilla. La película, que se estrenó en nuestro país la semana pasada y lleva un poco más en cartelera en Estados Unidos, se encuentra ahora mismo en el top 10 de películas originales que más han recaudado en la última década, y tiene a tiro el primer puesto.

La película dirigida por el joven Curry Barker y protagonizada por una Inde Navarrette que está siendo la revelación de la temporada lleva ahora mismo recaudados más de 400 millones de dólares, siendo ya la segunda película original más taquillera de esta década, solo por detrás de Elemental, la película de Disney Pixar. Obsession ha logrado superar ya a varios grandes títulos y demostrar que con muy poco se puede hacer mucho, pero aun le queda camino por recorrer y su récord puede ser mucho mayor.

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La película narra la historia de un joven llamado Bear (Michael Johnston) que busca salir con su amiga Nikki (Navarrette) pero tiene miedo de que esta no sienta lo mismo por él. Acobardado y avergonzado por la situación, decide recurrir a un aparentemente inofensivo juguete, una ramita de sauce que supuestamente concede un deseo a quien la parte. Una vez Bear pide el suyo, Nikki comienza a actuar de una forma extraña. Mientras el resto de amigos comienzan a asustarse por la situación, Bear disfruta de su deseo, hasta que empieza a darse cuenta de lo que realmente está sucediendo con Nikki.

Imagen de 'Obsession'
Imagen de 'Obsession'

Una lista llena de sorpresas

Lo más curioso de todo es que, prestando atención a la lista en la que se ha ‘colado’ Obsession, están varias películas que en su momento se consideraron un fracaso o que no estuvieron a la altura de las expectativas, pero que sin embargo lograron imponerse en taquilla. Y lo que es más importante, con una trama original en una década que ya de por sí está plagada de producciones asociadas a sagas, ya sean secuelas, precuelas, spin-offs o incluso una mezcla de todas como son las recuelas, ese término que implantó Scream 5.

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Entre las diez películas originales más taquilleras de esta década, que no hay que olvidar que comenzó en cines con el pie torcido por la pandemia del covid-19, se encuentra Wish de Disney en el décimo lugar, lo cual no deja de ser curioso ya que se la tiene por un gran batacazo del estudio. Le sigue otra de Disney en el noveno puesto, Encanto, mientras que en el octavo está otra película de terror como Obsession, Weapons. Los puestos intermedios, superando los 300 millones de recaudación, los ocupan Migración. Un viaje patas arriba, Free Guy, Tenet de Christopher Nolan y Sinners, la aplaudida película de Ryan Coogler que tuvo gran éxito también en los últimos Oscar. Cierran el podio la otra película de este año, Hoppers de Disney Pixar, y las ya mencionadas Obsession y Elemental, posiciones que si nada cambia podrían intercambiarse muy pronto.

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