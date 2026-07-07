El día que el príncipe Harry fue atacado por su hermano: “Me insultó y luego se abalanzó sobre mí. Todo sucedió muy rápido”

PRÍNCIPE GUILLERMO Y HARRY. (KIRSTY O'CONNOR / PA WIRE / DPA) (Foto de ARCHIVO).

El príncipe Harry regresa este 7 de julio al Reino Unido para colaborar en los Invictus Games, un viaje especialmente delicado por la tensión que continúa marcando su relación con la familia real británica. La visita llega, además, rodeada de polémica después de que trascendiera que el duque de Sussex esperaba viajar acompañado por Meghan Markle y sus hijos, Archie y Lilibet, una posibilidad que finalmente no se ha materializado debido a la ausencia de protección policial financiada por el Estado, una cuestión que Harry lleva años reclamando.

Su vuelta al país donde nació reabre inevitablemente viejas heridas. Entre todas ellas, destaca uno de los pasajes más impactantes que el hijo menor del rey Carlos III desveló en Spare, las memorias publicadas en 2023 y que supusieron un terremoto para la monarquía británica. En sus páginas, Harry aseguró haber sido víctima de una agresión física por parte de su hermano, el príncipe Guillermo, durante una discusión relacionada con Meghan Markle.

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Según relata el duque de Sussex en sus memorias, todo ocurrió en 2019, cuando Guillermo acudió a Nottingham Cottage, la vivienda donde entonces residía Harry dentro del recinto del Palacio de Kensington, para hablar sobre la creciente tensión familiar y la presión mediática.

Imagen de archivo de Lady Di con los príncipes Guillermo y Harry (Grosby)

Desde el primer momento, asegura que la conversación estuvo marcada por las críticas hacia Meghan Markle. Harry sostiene que su hermano calificó a su esposa de “difícil”, “grosera” y “agresiva”, unas palabras que, según él, no eran más que “una repetición de la narrativa de la prensa” británica sobre la actriz estadounidense.

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El intercambio de reproches fue subiendo de tono. Harry explica que acusó a Guillermo de no comprender su situación y de actuar condicionado por el papel de heredero al trono, incapaz de entender la posición del hermano menor dentro de la institución. En un momento de la discusión, el mayor insistió en que únicamente intentaba ayudarle. La respuesta de Harry fue tajante: “¿Hablas en serio? ¿Ayudarme? Perdón, ¿a esto le llamas ayuda?”.

A partir de ese instante, el relato adquiere un tono mucho más dramático. Harry asegura que intentó rebajar la tensión llevando la conversación hasta la cocina, donde incluso ofreció un vaso de agua a su hermano mientras le decía: “Willy, no puedo hablar contigo cuando estás así”. Pero, siempre según su versión, la situación se descontroló por completo.

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“Dejó el agua, me insultó y luego se abalanzó sobre mí. Todo sucedió muy rápido. Muy rápido”, escribe en el libro. A continuación describe la escena que dio la vuelta al mundo tras la publicación de Spare: “Me agarró por el cuello, me arrancó el collar y me tiró al suelo”. El impacto, asegura, fue especialmente violento porque cayó sobre el cuenco del perro, que se rompió bajo su espalda. “Los pedazos me cortaron”, añade, explicando que permaneció unos segundos aturdido antes de levantarse y pedirle a Guillermo que abandonara la casa.

Imagen de archivo de Lady Di con los príncipes Guillermo y Harry (Grosby)

La conversación que nunca olvidó

Harry sostiene que el entonces duque de Cambridge llegó incluso a animarle a responder físicamente, recordándole las peleas que ambos habían protagonizado durante la infancia. Él asegura que se negó. Minutos después, Guillermo abandonó la vivienda, aunque regresó poco más tarde con una actitud completamente distinta.

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Según el duque de Sussex, su hermano le pidió disculpas antes de marcharse definitivamente, pero todavía pronunció una frase que Harry recuerda con especial claridad. “No tienes que contarle esto a Meg”, le habría dicho. La respuesta del menor de los hermanos tampoco dejó lugar a dudas. “¿Quieres decir que me atacaste?”, contestó. Guillermo, según el relato del libro, respondió: “No te ataqué, Harold”.

Harry explica que inicialmente decidió no contar lo ocurrido a Meghan Markle y prefirió llamar primero a su terapeuta. Sin embargo, horas después, fue su esposa quien descubrió los arañazos y moratones que presentaba en la espalda.

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Cuando finalmente le explicó lo sucedido, asegura que Meghan “no se sorprendió demasiado, ni se enfadó mucho. Estaba terriblemente triste”, una reacción que él interpreta como la confirmación de que ambos eran conscientes del deterioro que atravesaban las relaciones familiares.

Quién es quién en la casa real británica: del rey Carlos, el más tardío de la historia, al polémico príncipe Andrés.

El peso de ser “el suplente”

Ese episodio constituye uno de los momentos centrales de Spare, un libro construido alrededor del sentimiento que Harry dice haber experimentado desde niño al ocupar siempre el papel de “segundo”. De hecho, el propio título hace referencia al antiguo concepto monárquico del “heredero y el suplente”.

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El príncipe recuerda incluso que, tras su nacimiento, su padre —entonces príncipe Carlos— habría dicho a Diana: “¡Maravilloso! Ahora me has dado un heredero y un segundo en la línea de sucesión; mi trabajo está hecho”. Para Harry, aquella frase simboliza la posición que siempre ocupó dentro de la familia real y explica buena parte del resentimiento que desarrolla a lo largo de sus memorias.

A pesar de las durísimas acusaciones recogidas en el libro, el hijo menor del rey Carlos III nunca cerró completamente la puerta a una reconciliación. Durante la promoción de Spare, expresó públicamente cuál seguía siendo su mayor deseo. “Quiero recuperar a mi padre, quisiera recuperar a mi hermano”, afirmó.

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