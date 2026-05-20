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‘Cría cuervos’ vuelve a Cannes 50 años después: “Es un sello de prestigio y contribuye al reconocimiento internacional de Carlos Saura y el cine español”

España presenta el clásico y símbolo de la Transición que vuelve con una restauración en 4k a cargo de FlixOlé que será presentada por Jeanette y los hijos de Carlos Saura

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Tráiler oficial del largometraje 'Cría cuervos' en su versión restaurada 4k que se presenta en el Festival de Cannes 2026.

Entre el famoseo de la alfombra roja y los focos para las películas de Pedro Almodóvar, Rodrigo Sorogoyen y Los Javis, una película española aterriza este miércoles en el Festival de Cannes dispuesta a asombrar. Pero, a diferencia de las otras, esta ya lo hizo cincuenta años antes, cuando compitió en la edición de 1976 y terminó alzándose nada menos que con el Gran Premio del Jurado —ex aequo con La marquesa de O, de Éric Rohmer— antes de convertirse en todo un clásico del cine español y símbolo de la Transición en nuestro país. Hablamos, por supuesto, de Cría cuervos de Carlos Saura, que vuelve 50 años después al certamen galo con una versión restaurada en 4k y presentada por la mismíisma Jeanette que también la hizo inmortal con su Porque te vas.

“Es sin duda todo un clásico del cine español”, cuenta Miguel López, director de programación y marketing en FlixOlé y encargado de llevar la película hasta Cannes. “Carlos Saura es uno de los cineastas españoles más reconocidos a nivel internacional, detrás de Buñuel y Almodóvar. En las décadas de los 60, 70 y 80 tuvo una trayectoria destacada en festivales, incluyendo Cannes, donde ganó el Premio del Jurado. A pesar de esto, existe mucho desconocimiento sobre el cine español en el extranjero”, reconoce López, quien explica cómo se gestó el regreso de la película a un festival que cada año dedica una sección (Cannes Classics) a recuperar grandes títulos de la historia del cine.

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“Sabíamos que Cría cuervos cumplía 50 años de su estreno y que Carlos Saura es un director con gran reconocimiento fuera de España. Anticipamos que la película tendría una nueva vida comercial este año y que el mejor escaparate para una restauración de este tipo son las secciones clásicas de festivales de clase A como Cannes, Venecia o Berlín. La comunicación con los programadores de estas secciones es constante, y en el caso de Cannes, la propuesta fue proactiva por parte de Video Mercury, como hacemos cada año. Presentamos la película a través de la plataforma correspondiente, explicamos el proceso de restauración y los motivos para su selección, y el comité de programación decide si es seleccionada", explica el jefe de programación del Netflix del cine español que lleva años impulsando la imagen de España en el extranjero.

Geraldine Chaplin y Ana Torrent en 'Cría cuervos'
Geraldine Chaplin y Ana Torrent en 'Cría cuervos'

Jeanette y los hijos de Saura, grandes maestros de ceremonias

Miguel López no estará solo en el Cinéma de la Plage, sino que llegará acompañado de la cantante Jeanette y de los hijos de Carlos Saura, Anna y Antonio. "Los hijos de Carlos Saura están muy ilusionados y es un motivo de orgullo que Cannes reconozca una de las películas de su padre en la sección clásica. Jeanette me comentó que estuvo hace cincuenta años en Cannes en la presentación original de la película, donde cantó, y este año volverá a hacerlo antes de la proyección“, adelanta, mientras que él se encargará de explicar la parte más técnica, la que concierne a esta restauración en 4k: “La restauración no presentó problemas particulares porque los materiales estaban bien conservados en la Filmoteca Española y se realizó con el negativo de imagen y sonido Gracias a la tecnología -digitalización en escáner, corrección de color y un software que elimina desperfectos del tiempo-, es posible generar archivos en alta calidad que facilitan la comercialización y difusión de la película para nuevos públicos”.

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Para ese nuevo público que aun desconozca la obra, Cría cuervos narra la historia de Ana (Ana Torrent), una niña marcada por la ausencia de su padre (Héctor Alterio) y que piensa recurrentemente en su fallecida madre (Geraldine Chaplin). Mientras vive con su tía y su abuela en el centro de una Madrid que vive sus últimos días de franquismo, Ana comienza a imaginar su propio mundo, uno en el que es capaz de hacer y deshacer a su antojo y, sobre todo, de invocar constantemente a su madre. Una película tierna e intimista, marcada por los silencios pero que a la vez es un crudo retrato de esa España de la Transición que ahora podrán redescubrir millones de espectadores, primero en Cannes y próximamente en la propia FlixOlé. “La presencia de una película en Cannes Classics es un sello de prestigio y contribuye a su reconocimiento internacional. Un ejemplo es Taxi, de Montxo Armendáriz, que tras pasar por Cannes Classics consiguió una mayor difusión y comercialización internacional. Aun así, queda mucho trabajo por hacer para exportar el cine español".

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