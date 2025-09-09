Guillermo del Toro quiere terminar su trilogía española tras ‘El laberinto del fauno’: “La acabo de escribir”

El director Guillermo del Toro en la alfombra roja del Festival de Toronto, presentando su versión de 'Frankenstein' REUTERS/Mark Blinch

Hace dos décadas Guillermo Del Toro filmó en España El laberinto del fauno, el segundo título de lo que iba a ser una trilogía sobre la Guerra Civil española pasada por el filtro imaginativo del director mexicano.

Ahora, dentro del transcurso del Festival Internacional de Toronto, donde ha presentado su última gran superproducción, una ‘reinterpretación’ de Frankenstein, con Oscar Isaacs y Jacob Elordi como protagonistas, ha dicho que ya tiene lista la película que cerraría esta saga. Se titularía 3993 (en principio) y se rodaría en territorio español.

“Tengo una tercera película en la trilogía de ‘El laberinto (del fauno)’, ‘El espinazo (del diablo)’, y hay una más, ’3993′, que me interesaría hacerla en el futuro”, comentó en unas declaraciones que han sido recogidas por la Agencia EFE. Añadió además: “La acabo de escribir, te digo”, en referencia al estado actual del guion.

Una de las icónicas imágenes de 'El laberinto del fauno'

Al ser preguntado por más detalles sobre la trama o el enfoque de la nueva cinta, Del Toro explicó con humor que “estaba basada en una idea de Mateo Gil (guionista), pero Mateo dice que no se acuerda. O sea tenemos que hacer memoria o empezar de cero”.

Una trilogía mítica

La trilogía a la que hace referencia Del Toro comenzó en 2001 con El espinazo del diablo, una obra de terror ambientada en el último año de la Guerra Civil española (1936-1939). La película narraba la historia de un niño que, en un orfanato, era perseguido por el fantasma de otro niño recientemente fallecido. La producción estuvo a cargo de la compañía El Deseo, dirigida por Pedro y Agustín Almodóvar y en ella participó Eduardo Noriega y Marisa Paredes.

Cinco años más tarde, el realizador presentó la continuación espiritual de la saga con El laberinto del fauno, considerada una de las películas más emblemáticas de su carrera.

El niño fantasma de 'El espinazo del diablo'

El filme recibió una ovación de 22 minutos en el Festival de Cannes de 2006 y fue galardonado con tres premios Óscar: Mejor fotografía, Mejor dirección artística y Mejor maquillaje. No obstante, Del Toro no obtuvo la estatuilla a Mejor director. En ella, participaron los intérpretes españoles Ivana Baquero, Sergi López, Maribel Verdú y Ariadna Gil.

En ocasiones previas, Del Toro ya había manifestado su interés en completar esta trilogía con una nueva película que, según sus declaraciones, podría situar su acción tanto en el contexto de la como en la España de 1993.

Radical pérdida de peso

El director también ha sido noticia por su cambio de aspecto físico, resultado de una decisión personal orientada al cuidado de su salud.

Y es que ha perdido 80 kilos porque según ha dicho, “conforme más viejo te pones más asustado de que hay que bajarle a los tacos”, contó refiriéndoselo a la típica comida mexicana que tanto disfruta.

El cineasta está cuidando su salud. Crédito: Instagram Despierta América

Su nueva película, Frankenstein, se estrenará en nuestro país el próximo 24 de octubre y, al ser un original de la plataforma Netflix, estará disponible en ‘streaming’ el día 7 de noviembre de 2025. Aunque no ganó ningún premio en el pasado Festival de Venecia, se postula como una de las grandes apuestas para los próximos Oscar.